Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Bereits am 22.05.2022 und am 05.06.2022 kam es zu Fällen von Exhibitionismus in der Ernst-Reuter-Siedlung. Ein erneuter Vorfall fand am Montag 13.06.2022 gegen 19:15 Uhr, in der Von-Kieffer-Straße statt. Ein Mann entblößte sich vor einem 14- und 17-jährigen Mädchen. Die beiden liefen umgehend davon.

Täterbeschreibung:

Die Mädchen sahen, wie der Mann auf einem metallic-roten Motorroller über einen Feldweg in Richtung Wattstraße davonfuhr.

Der Mann hatte dunkles Haar, einen leicht dunklen Hautton und trug zum Tatzeitpunkt ein blaues Polohemd und eine beige graue Hose.

Ob ein Zusammenhang zu den vorherigen Taten besteht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Anhand der Personenbeschreibungen dürfte es sich jedoch nicht um denselben Täter handeln.

Wer hat am 13.06.2022 Beobachtungen in der Von-Kieffer-Straße gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

