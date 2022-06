Mannheim-Jungbusch: Einbruch in Bürocontainer eines Bauunternehmers

Mannheim-Jungbusch (ots) – Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes von Freitag

bis Montagfrüh, kurz nach 6 Uhr, überstiegen bislang unbekannte Täter einen Zaun

und gelangten so auf das Firmengrundstück eines Bauunternehmers in der

Dalbergstraße.

Zunächst versuchten die Täter ein Kippfenster zu einem Bürocontainer

aufzuhebeln. Als die misslang, warfen sie brachial mit einem Stein die Scheibe

ein. Nachdem sie in den Container eingestiegen waren, entwenden sie aus einem

verschlossenen Rollcontainer Bargeld in Höhe von circa 170 Euro.

Die Täter verspeisten außerdem noch am „Tatort“ teilweise einen kleinen Kuchen,

den sie dort fanden. Die Reste ließen sie zurück.

Genau wie den Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Mannheim-Neckarstadt: Körperliche Auseinandersetzung nach Streit im Straßenverkehr – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am frühen Montagabend gegen 20:30 Uhr kam es in der

Mannheimer Neckarstadt zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen. Ein

44-jähriger Auto-Fahrer fuhr auf der Otto-Hahn-Straße und musste in Höhe der

Werner-Heisenberg-Straße aufgrund eines LKWs der die Straße blockierte anhalten.

Da weder der 44-Jährige, noch der 66-jährige Fahrer des LKW sich dazu

durchringen konnte, dem anderen Fahrer Vorrang einzuräumen, kam es zunächst zu

einem Wortgefecht zwischen dem 66-Jährigen und dem 15-jährigen Sohn des

Auto-Fahrers. Dieses mündete dann in einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen dem LKW-Fahrer und dem 44-Jährigen sowie dessen Sohn. Hierbei soll der

LKW-Fahrer zu Boden gegangen sein und Vater und Sohn weiter auf diesen mittels

Faustschlägen und Fußtritten eingewirkt haben. Der 66-Jährige soll einen seiner

Kontrahenten bei der Auseinandersetzung gebissen haben. Alle drei Personen

wurden verletzt, der 66-Jährige musste zur Erstversorgung in ein Krankenhaus

gebracht werden.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt werden durch das Haus des Jugendrechts der

Kriminalpolizei geführt. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten Zeugen, die die

Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt: Störenfried in Gewahrsam genommen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 43-Jähriger sorgte am Montagabend für Aufruhr.

Beim Polizeipräsidium Mannheim gingen ab etwa 21:55 Uhr mehrere Anrufe ein, dass

ein Mann Passanten im Bereich einer Schule in der Humboldtstraße anpöble und

herumschreien würde. Es hätten sich bereits mehrere Passanten durch den Mann

belästigt gefühlt und sich daher entfernt. Der Mann setzte wohl seinen Weg über

die Gartenfeldstraße in Richtung Pumpwerkstraße fort. Eine Streife des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt traf ihn schlussendlich in der

Riedfeldstraße an, woraufhin der Mann sich bei Erblicken des Streifenwagens in

die Fröhlichstraße flüchtete und in Richtung Gartenfeldstraße lief. Hier warf er

noch eine Mülltonne auf die Fahrbahn um den Beamten die Verfolgung zu

erschweren. Schlussendlich konnte dem Mann mittels Streifenwagen der Weg

abgeschnitten werden. Da er auf Ansprache durch die Beamten sein aggressives

Verhalten nicht einstellte und mit geballten Fäusten schreiend seinen Weg

fortsetzen wollte, musste er gegen 22:35 Uhr in Gewahrsam genommen werden.

Hierzu mussten die Beamten den Mann zu Boden bringen und ihm Handschließen

anlegen.

In den Räumlichkeiten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ergab ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,6 Promille bei

dem 43-Jährigen, weshalb er zur Erlangung der Nüchternheit zunächst in Gewahrsam

blieb und dann wieder auf freien Fuß entlassen wurde.

Durch die auf die Straße geschleuderte Mülltonne entstand an einem geparkten VW

ein Schaden im Bereich der Beifahrerseite, der auf etwa 300.- Euro geschätzt

wird.