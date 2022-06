Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim zur Durchsuchung wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen strafbaren Kennzeichenverletzung

Mannheim-Vogelstang (ots) – Die Staatsanwaltschaft Mannheim –

Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen – und die Ermittlungseinheit

Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim führen ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit

gefälschten Markenartikeln (Verdacht der gewerbsmäßigen strafbaren

Kennzeichenverletzung gemäß § 143 Abs. 1 und 2 MarkenG) gegen zwei in Mannheim

wohnhafte Beschuldigte. Am 02.06.2022 wurde ein Durchsuchungsbeschluss des

Amtsgerichtes Mannheim in Mannheim vollzogen.

Die Beamtinnen und Beamten konnten bei der Durchsuchung ca. 3.000

Kleidungsstücke sicherstellen. Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten

insbesondere mit Oberbekleidung von angeblich namhaften Herstellern (sog.

Plagiaten) handelten. Der Verkaufswert der mutmaßlich nachgeahmten Waren beläuft

sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 60.000 Euro. Die weiteren

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Abteilung Gewerbe und Umwelt zu

möglichen Vertriebswegen und dem Ursprung der Waren dauern derzeit noch an.

A6/AS-Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Auflieger in Vollbrand

A6/AS-Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der gegen 12:55 Uhr in Brand geratene

Auflieger konnte mittlerweile durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Der Auflieger ist nicht mehr

fahrbereit. Zudem ist dieser mit einem Bagger und einem Traktor beladen, die

zunächst geborgen werden müssen. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung

Heilbronn wurde mittlerweile wieder freigegeben. Der mittlere und der rechte

Fahrstreifen sind weiterhin gesperrt. Es kommt derzeit zu Verzögerungen durch

Staubildung von mittlerweile ca. sechs Kilometern.

Die Autobahnpolizei befindet sich vor Ort, die Brandursache ist derzeit noch

unklar.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Crêpe- und Süßigkeitenverkaufswagen; Zeugenaufruf

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Wochenende von Samstag bis

Montag, gegen 6 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Tür eines in der

Bray-sur-Seine-Straße abgestellten Crêpe-Verkaufswagens auf.

Die Täter hatten wohl „Lust auf Süßes“ und entwendeten eine Zuckerwattemaschine

im Wert von circa 2.500 Euro. Außerdem entwendeten sie diverse Flaschen mit

Likören und drei große Gläser mit Nuss-Nugat-Creme. Auch Saftgetränkepäckchen

und Schokobons ließen sie nicht zurück.

Nicht genug, die Täter versuchten noch, die Tür des Süßigkeitenwagens

aufzuhebeln. Die massive Tür hielt oder aber die Täter wurden gestört.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der

Telefonnummer 06201 1003-0 in Verbindung zu setzen.

Schiffsunfall Feldwegbrücke Ilvesheim

Am Dienstag, den 14.06.2022, gg. 10:30 Uhr kollidierte ein niederländisches Tankmotorschiff mit der Feldwegbrücke in Ilvesheim. Hierbei blieb das Steuerhaus an der Brücke hängen und wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Das Schiff ist nicht mehr fahrbereit. Eine Person wurde dabei leicht verletzt (Schnittverletzung). Die Brücke wurde für ca. 2 Std. gesperrt. Mittlerweile ist der Verkehr für Fahrzeuge bis 5 t wieder freigegeben. Schwerere Fahrzeuge sowie die dort verlaufende Buslinie werden umgeleitet. Die Schifffahrtsstraße musste nur kurzfristig gesperrt werden. Betriebsstoffe traten keine aus, so dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Umwelt bestand. Die Brücke wird nun von einem Sachverständigen in Augenschein genommen. Die Unfallursache wird aktuell durch die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Mannheim des Polizeipräsidiums Einsatz ermittelt.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 27-jähriger Motorradfahrer wurde am

Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L595 bei Haag leicht

verletzt. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L 595

von Haag in Richtung Schönbrunn unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam ihm

ein Autofahrer entgegen, der sehr mittig auf der Fahrbahn fuhr. Dadurch geriet

der 27-Jährige mit seinem Kraftrad ins Schleudern und stürzte. Der unbekannte

Autofahrer fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter. Der Motorradfahrer zog sich

durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung und

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war Sachschaden in Höhe von rund

1.000 Euro entstanden.

Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um ein dunkles Auto

gehandelt haben soll.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271-9210-0 zu melden.

BAB 6, Sinsheim: Auffahrunfall auf der A6, Fahrer betrunken

BAB 6, Sinsheim (ots) – Am Montagabend gegen 20:30 Uhr fuhr ein 49-jähriger

VW-Fahrer auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim auf den Dacia eines

55-jährigen Mannes auf. In der Folge kollidierte der Dacia mit dem Auflieger

eines LKWs. Sowohl der Dacia als auch der VW verloren nach dem Aufprall die

Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kollidierten mehrfach mit der Betongleitwand

in der Mitte der Autobahn. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei fest,

dass der 49-jährige Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ein

Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,8 Promille. Der Mann musste

schließlich auf dem Autobahnpolizeirevier eine Blutprobe abgeben. Der

Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Außerdem muss er nun mit einer

Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Trunkenheit rechnen.

BAB 6, Hockenheim/Dielheim: Zwei Unfallfluchten auf der Autobahn – Zeugen gesucht

BAB 6, Hockenheim/Dielheim (ots) – Am Montagvormittag um 7.30 Uhr verursachte

der Fahrer eines schwarzen Peugeots auf Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim

West einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss weiter auf der A6 in

Richtung Heilbronn. Der Unbekannte überholte zunächst einen 28-jährigen

Ford-Fahrer, welcher auf der mittleren Spur fuhr, verbotswidrig rechts. Während

dem Überholvorgang wich der Peugeot einem von der Rastanlage auf die Autobahn

auffahrendem LKW aus und fuhr zurück auf die mittlere Fahrspur. Dadurch wurde

der zuvor überholte 28-jährige Ford-Fahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen.

Beim Ausweichen auf die linke Spur kollidierte der 28-Jährige mit einem weiteren

Ford-Fahrer. Glücklicherweise wurden weder der 28-Jährige, noch der 24-jährige

Mann im anderen Ford verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt bei

3.500 Euro. Zu einer Kollision mit dem nach derzeitigem Ermittlungsstand

unfallverursachenden Peugeot kam es nicht. Gegen den Peugeot-Fahrer wird nun

wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Montagabend gegen 19:15 Uhr auf der A6 bei

Dielheim zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch in Fahrtrichtung

Mannheim. Ein 48-jähriger VW-Fahrer war hier auf der mittleren Fahrspur

unterwegs, als plötzlich ein LKW von der rechten Spur auf die mittlere

wechselte. Der VW-Fahrer wich dem LKW aus. Dabei streifte er den Audi eines

28-jährigen Mannes auf der linken Fahrspur. Zwischen dem unfallverursachenden

LKW und den anderen Fahrzeugen gab es keine Berührung. Der LKW, welcher

vermutlich ein ausländisches Kennzeichen hatte, fuhr im Anschluss weiter in

Richtung Mannheim. Der Schaden an den beiden PKW liegt bei 2.000 Euro.

Zeugenhinweise in beiden Angelegenheiten nimmt die Autobahnpolizei in Walldorf

unter Tel.: 06227/35826-0 entgegen.