Heidelberg-Neuenheim: versuchter Handtaschenraub; Polizei nimmt 18-Jährigen fest – Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Montagabend gegen 23:00 Uhr verständigte eine 21

Jahre alte Frau die Polizei, nachdem ein junger Mann versucht hatte, ihr im

Bereich der Neckarwiese die Tasche zu entreißen. Sofort suchten starke

Polizeikräfte die Tatörtlichkeit auf. Wie sich herausstellte, war die junge Frau

zu Fuß in Richtung „Alte Brücke“ unterwegs, als sich ihr in Höhe der

„Theodor-Heuss-Brücke“ ein junger Mann näherte, der plötzlich nach ihrer Tasche

griff. Die 21-Jährige hielt daraufhin ihre Tasche fest. Mit dieser Gegenwehr

hatte der Täter offenbar nicht gerechnet gehabt. Nach kurzem Gerangel ließ er

schließlich von seinem Vorhaben ab und die 21-Jährige konnte flüchten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 18-jähriger

Tatverdächtiger, auf den die vorliegende Personenbeschreibung zutraf, in

Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der sichtlich

alkoholisierte Mann wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier

genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann rund 2

Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Jugenddezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Überfall

möglicherweise beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Heidelberg-Bergheim: Versuchter Einbruch in Gartenhaus durch Jugendliche; sie lassen Müll zurück

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am gestrigen Montagabend, gegen 22 Uhr, hatte sich

eine Gruppe mit circa 20 Jugendlichen in der Straße „Czernyring“ vor einem

Gartenhaus niedergelassen. Dies wurde dort bisher in der Vergangenheit, obwohl

es sich um Privatgelände handelt, von den Berechtigten „geduldet“.

Ein Zeuge und gleichzeitig einer der Berechtigten konnte ein Gespräch zwischen

den Jugendlichen mit anhören. Einer der jungen Männern forderte dabei einen

anderen auf, ihm einen Schraubendreher zu geben, um „die Hütte aufzumachen“.

Vor Eintreffen der verständigten Polizei war die 20-köpfige Jugendgruppe in alle

Richtung geflüchtet.

Ihre „Liegenschaften“ wie Pappbecher, Zigarettenstummel, aber auch

ekelerregenden Speichel mit Sputum ließen sie zurück.

An dem Schloss der Tür zu der Hütte konnten Beschädigungen festgestellt werden,

gestohlen wurde nichts. Die sichergestellten Spuren, darunter auch Fingerspuren,

werden polizeilich ausgewertet und führen möglicherweise zu den Tätern.

Heidelberg-Wieblingen: Unfall verursacht und abgehauen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter

Autofahrer am Montag im Stadtteil Wieblingen. Eine 24-jährige Frau stellte ihren

VW-Polo am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in der Straße „Neckarhamm“ in Höhe der

Einmündung zur Schuster unbeschädigt am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 21.30 Uhr

zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es mittlerweile

Beschädigungen aufwies. Offenbar hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den

Polo beim Vorbeifahrern gestreift, war anschließend jedoch einfach

weitergefahren. Der Sachschaden am Polo wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger gingen leer aus – alle Betroffene erkannten den Betrugsversuch; Warnhinweise der Polizei

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auch am Montag waren Trickbetrüger

wieder auf der Suche nach potentiellen Geschädigten und versuchten gutgläubige

Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Besonders betroffen waren

dieses Mal die Gebiete Dossenheim, Handschuhsheim, Schriesheim und Ziegelhausen.

In der Zeit von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr klingelte bei den Bürgerinnen und

Bürgern das Telefon. Bei einigen von ihnen sogar mehrmals am Tag. Während die

Betrüger sich gegenüber den „Jüngeren“ als angebliche „Europol-Mitarbeiter“

vorstellten und so versuchten Geldbeträge zu ergaunern, setzten die Unbekannten

bei den über 60-Jährigen auf die Wirkung sogenannter „Schockanrufe“. Trotz dem

Umstand, dass die Trickbetrüger verschiedene Betrugsmaschen anwandten, erkannten

alle Betroffene den jeweiligen Betrugsversuch rechtzeitig und beendeten noch vor

Schadenseintritt das Telefongespräch.

Auch in den kommenden Tagen und Wochen muss mit weiteren Betrugsversuchen

gerechnet werden. Daher weist das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg noch einmal auf die Internetseite der Polizeilichen

Kriminalprävention hin: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Dort finden Sie umfangreiche Informationen über die oben genannten

Betrugsmaschen sowie über weitere gängige Betrugsphänomene.

Bitte beachten Sie auch folgende präventive Verhaltenstipps und geben Sie diese

an Ihre Mitmenschen weiter:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder sonstige Bankdaten preis.

sonstige Bankdaten preis.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Heidelberg-Handschuhsheim: Mehrere Elektronik-Geräte aus Auto entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 09 Uhr,

kam es in der Straße „Im Weiher“ zum Diebstahl mehrerer Elektronik-Geräte aus

einem Auto. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Inneren

eines geparkten VW Multivan und entwendete elf Tablets der Marke Samsung, sowie

ein Laptop der Marke HP. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut in

unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch

Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der

Telefonnummer 06221-45690, zu melden.