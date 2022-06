Stadtallendorf – Motorradfahrer ohrfeigt Autofahrer – Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 28. Mai, gegen 20.20 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der Herrenwaldstraße zwischen dem REWE-Kreisel und dem Kreisel „Pusteblume“ an einem schwarzen Auto vorbei. Dann hielt der Kradfahrer an, stieg ab, ging auf den Pkw zu und ohrfeigte den bei offenem Fenster der Fahrertür im Auto sitzenden jungen Mann. Anschließend schwang sich der Mann wieder auf seine Maschine und fuhr davon. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann den Kradfahrer beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Lahntal – Rollerdiebe ließen Zweiräder beim Rückhaltebecken liegen

Zwei Rollerdiebe ließen ihre Beute, die sie in der Nacht zum Montag, in Goßfelden machten, beim Rückhaltebecken zwischen der Marburger Straße und dem Wehrdaer Weg im Gebüsch zurück. Von den mutmaßlichen Tätern gibt es eine vage Personenbeschreibung. Beide waren zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer trug eine graue Jacke mit weißen Streifen. Bislang ist bekannt, dass sich diese zwei Personen um kurz nach 03 Uhr in der Straße Brunnenquell aufhielten und sich von dort Richtung Unterdorf/Sarnauer Straße bewegten. Den Hinweis auf die entsorgten Roller erhielt die Polizei dann am Montag, gegen 13 Uhr. Wem sind in der Nacht die beiden Rollerfahrer aufgefallen? Wer hat das Duo in der Nacht noch gesehen und kann eine detaillierte Beschreibung oder gar Hinweise, die zur Identifizierung beitragen, liefern? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Diebstahl auf dem Friedhof

„Manche Diebe schrecken vor gar nichts zurück und ihnen geht scheinbar jedweder Respekt verloren.“ Offenbar ohne jede Rücksicht auf die Trauer der Hinterbliebenen, stahl ein Dieb von einem Grab auf dem Friedhof in Stadtallendorf eine solarbetriebene Lampe. Der Diebstahl war zwischen Samstagabend und Sonntagabend (11/12 Juni) Wem ist in der fraglichen Zeit jemand auf dem Friedhof aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Unfallflucht in der Wilhelmstraße – Weißer Fiat 500 beschädigt

Der Schaden an dem weißen Fiat 500 mit Bielefelder Kennzeichen (BI) ist an der Fahrertür und muss nicht zwangsläufig durch die Kollision mit einem Auto entstanden sein. Möglicherweise stieß auch ein Zweirad, eventuell ein Fahrrad, gegen den ordnungsgemäß auf einem markierten Parkstreifen vor dem Anwesen Wilhelmstraße 27 abgestellten Fiat. Das Auto stand eigentlich unbewegt zwischen Montag, 06. und Sonntag, 12. Juni dort, mutmaßlich passierte der Unfall jedoch zwischen dem 11. und 12. Juni. Wer hat Beobachtungen gemacht, die zum Schaden an dem weißen Pkw geführt haben könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbrecher klauen Autoreifen

Die Kripo bittet nach einem Einbruch in das Reifenlager eines Autohauses in der Gisselberger Straße um Hinweise. Der Einbruch in den Container war am zurückliegenden Wochenende, zwischen 17.30 Uhr am Freitag und 08.10 Uhr am Montag, 13. Juni. Aufgrund der Menge der erbeuteten Räder müssen der oder die Täter mit einem entsprechenden Transportfahrzeug vorgefahren sein. Wer hat also in der fraglichen Zeit ein Transportfahrzeug auf dem Autogelände gesehen? Wer hat die Verladung von Rädern/Reifen beobachtet. Wie viele Kompletträder die Einbrecher aus dem Container mitnahmen lässt sich letztlich erst durch eine Inventur genau bestimmen. Der Schaden ist jedoch ganz sicher fünfstellig, denn es fehlen mindestens drei bis vier nagelneue Komplettsätze für Hyundai-Pkw und acht bis neun für Opel. Zusätzlich stahlen die Täter noch eingelagerte, gebrauchte Räder. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Aufgefallen

Die Polizei Stadtallendorf überprüfte am Montag, 13. Juni, gegen 17.25 Uhr, in der Niederkleiner Straße in Neustadt zwei Männer, die gemeinsam unterwegs waren. Einer fuhr einen E-Scooter, der andere ein Fahrrad. Die beiden Männer waren 19 und 28 Jahre alt. Der 19-Jährige fuhr unter Drogeneinfluss. Sein Test reagierte auf Haschisch. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. D Die Polizei entlarvte die Aussage der E-Scooters gehöre einem Freund als Lüge, denn tatsächlich handelte es sich um einen bereits 2021 gestohlenen Roller, den die Polizei dann sicherstellte. Gegen den 28 Jahre alten Mann lag zunächst nichts vor. Das änderte sich aber noch im Laufe des gleichen Tages. Nach einem Einbruch in ein Auto in der Löberstraße in Gießen, die Tatzeit war am Montag, zwischen 20 und 22.15 Uhr, aus dem Auto fehlten u.a. Tabakwaren, Sonnenbrille, Bargeld und Apple AirPod Kopfhörer, gab es eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters. Das Opfer der Tat konnte die Kopfhörer letztlich orten und die Polizei an den Standort der geklauten Airpods in Neustadt heranführen. Die vorhandene Personenbeschreibung traf auf den 28-Jährigen zu, führte zu dessen Festnahme und zur Sicherstellung der Beute aus dem Auto.

Biedenkopf – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Biedenkopf am Montag, 13. Juni, gegen 16 Uhr, kam der Verdacht auf, dass der 30 Jahre alte Autofahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der im Hinterland lebende Mann räumte den Konsum von Cannabis ein, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit oder eben Untüchtigkeit eine Blutprobe veranlasste.

Biedenkopf – Fahrraddiebstahl

Trotz der Sicherung mit einem Kettenschloss gelang es einem Deb, am Fahrradabstellplatz der Beruflichen Schulen in der Straße Auf der Kreuzwiese ein E-Mountain-Bike zu stehlen. Der Diebstahl das grünen Giant Trance E+3 Pro L im Wert von 2500 Euro war am Freitag, 10. Juni, zwischen 09.30 und 12.40 Uhr. Wer hat in der fraglichen Zeit an dem Fahrradabstellplatz verdächtige Beobachtungen gemacht? Wo steht seit Freitag ein grünes Mountainbike, ein Giant Trance E-Bike? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wehrda – Kinderwagen beschädigt und Wand beschmiert

Ein oder mehrere noch unbekannte Täter beschädigten einen im Treppenhaus abgestellten Kinderwagen, schmierten ein sexistisches Symbol an die Hauswand und schrieben neben das Symbol ein ausländerfeindliches, beleidigendes Wort. Das Ganze passierte in einem Wohnhaus in der Ernst-Reuter-Straße. Festgestellt wurde es am Montag, 13. Juni, gegen 15.45 Uhr. Aufgrund der offensichtlich ausländerfeindlichen Motivation des oder der Täter hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizeisucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Potsdamer Straße – Grauen Ford Kuga angefahren

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am folgenden Sonntag, 12. Juni, kam es vor dem Anwesen Potsdamer Straße 8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem geparkten grauen Ford Kuga und verursachte an der Beifahrertür einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin.

Marburg – Fuchspaß – Flucht nach Kollision bei Parkmanöver

Den Spuren nach kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten silbernen Ford Fiesta und verursachte an der Tür und am Kotflügel hinten links einen Sachschaden. Der Unfall war zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 20 Uhr am Montag, 13. Juni. Der Fiesta parkte ordnungsgemäß auf einem Parkplatz. Wer hat den Unfall gesehen oder ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Fiesta gekommen sein könnte?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Haftbefehl gegen Paketabholer – Kripo sucht Zeugen (Ergänzung zur Presseinformation vom 13.06.)

Marburg

Als der Mann am Samstag, 11. Juni, gegen 10.30 Uhr, am angegebenen Wunschort in Cappel ein bestelltes Paket abholen wollte, schlugen die Ermittler zu und nahmen ihn fest. Der 31 Jahre alte, in Erfurt lebende Festgenommene hatte versucht, sich mit einem total gefälschten luxemburgischen ID-Karte zu legitimieren und das Paket in Empfang zu nehmen. Die anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchungen seines Autos und seiner Wohnung führten zur Sicherstellung von insgesamt weiteren 15 gefälschten, österreichischen und englischen ID Karten, verschiedenen Betäubungsmitteln sowie weiterer Beweismittel wie Waren und Bestellunterlagen, die den Verdacht des Betrugs erhärteten. Der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Kirchhain erließ am Sonntag, 12. Juni, den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Aufgrund der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise sowohl auf mutmaßlich weitere Taten als auch auf weitere „Paketabholer“, sodass die Kripo Marburg nach Zeugen sucht und um Mithilfe bittet. Es geht um gleichgelagerte Vorkommnisse in Cappel am Samstag, 04. Juni, um etwa 11.40 Uhr, in der Dünsbergstraße und einen zweiten Fall am Samstag, 11. Juni, gegen 11.40 Uhr, in der Feldbergstraße. Der Abholer am 04. Juni war nach bisherigen Informationen dunkelhäutig, ca. 1,75 Meter groß und ca. 80 Kilogramm schwer. Der Mann trug ein weißes Hemd und eine blaue Jeans. Der ebenfalls als dunkelhäutig beschriebene Abholer in der Feldbergstraße war zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, ca. 35 Jahre alt, hatte ein rundliches Gesicht und kurze Haare. Seine Kleidung bestand aus einem hellblauen Hemd und einer dunkelblauen Jeans. Wer hat die beschriebenen Männer in den fraglichen Zeiten in der Dünsbergstraße oder Feldbergstraße oder in unmittelbarer Umgebung gesehen? Wem sind „Paketträger“ aufgefallen, die quasi nur angekommen sind, ein Paket geholt haben und anschließend den Ort wieder verlassen haben? Wer kann Angaben zu etwaig von diesen Paketträgern benutzten Fahrzeugen oder eventuellen Begleitpersonen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.