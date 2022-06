Wettenberg: Graffiti geschmiert – 20-Jährige Sprayer festgenommen

In der Marburger Straße in Wißmar beschmierte zwei junge Männer die Fassade eines Trafohäuschens. Ein Zeuge beobachtete die beiden Schmierfinken gegen 19.50 Uhr, folgte ihnen und informierte die Polizei. Beamte nahmen zwei 20-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Gießen fest und entließen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Lich: Diebstahl auf Baustelle

Unbekannte entwendeten zwischen Freitag (10.Juni) 16.30 Uhr und Montag (13.Juni) 07.00 Uhr von einer Baustelle in der Butzbacher Straße in Eberstadt ein Schachthebegerät im Wert von 4.000 Euro. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/9143-0.

Grünberg: Roller beschädigt

Am Montag (13.Juni) zwischen 20.00 Uhr und 23.30 Uhr stießen Unbekannte einen in der Straße „Schnepfenhain“ geparkten Roller um. Dabei beschädigten sie die Verkleidung und das Helmfach, zogen verschiedene Kabel raus und entwendeten den Tachometer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Im Eichenröder Weg in Wieseck entwendeten Unbekannte das Kennzeichen (GI-YS-15) von einem geparkten Seat Alhambra. Es entstand nur geringer Sachschaden. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen? Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fußgänger angefahren

Am Montag (13.Juni) gegen 13.00 Uhr überquerte ein 16-jähriger Fußgänger offenbar ohne auf den Verkehr zu achten in Höhe der Hausnummer 20 die Alicenstraße. Ein 25-jähriger Mann in einem Renault, der in Richtung Frankfurter Straße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Fußgänger verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: 12-Jähriger stiehlt Roller

Ein 12-jähriger Junge versuchte am Sonntag gegen 15.40 Uhr in der Sudetenlandstraße einen silberfarbenen Roller zu stehlen. Ein Zeuge beobachtet das Kind und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Ordnungshüter brachten den Jungen anschließend zu seinen Eltern.

Langgöns: Auseinandersetzung in Lang-Göns

Auf einem Feldweg in der Nähe der Moorgasse gerieten Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr ein 35-Jähriger mit zwei entgegenkommenden Männern in Streit. In dessen Verlauf schlugen die Unbekannten den in Langgöns lebenden Mann, so dass dieser zu Boden fiel und sich am Kopf verletzte. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall in der Ludwigstraße

Gießen/Hungen:

Wir berichteten am vergangenen Wochenende über einen Verkehrsunfall, bei dem ein 28-Jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde. Der 28-Jährige überquerte am Sonntag gegen 02.35 Uhr die Straße, als ihn der PKW eines 40-Jährigen erfasste. Der Fußgänger erlitt dabei schwerste Verletzung und verstarb später noch im Krankenhaus. Der Unfallbeteiligte flüchtete mit seinem PKW, einem roten Renault. Ein Motorradfahrer sah noch das flüchtende Auto und folgte diesem. An einer roten Ampel an der Einmündung zur Grünberger Straße stoppte der Flüchtende. Der Kradfahrer setzte sein Fahrzeug vor den PKW und hinderte den Fahrer an der weiteren Flucht. Polizisten konnten ihn noch dort wenig später festnehmen. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch. Der Fahrer pustete über 1,5 Promille. Auf der Polizeiwache folgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme.

Eine Zeugin teilte zu einem späteren Zeitpunkt mit, dass ihr in einem Hungener Ortsteil am Unfalltag (12. Juni) ein roter Kleinwagen auffiel. Sie befand sich gegen 01.55 Uhr in der Nähe einer Party in Trais-Horloff, als der PKW mit sehr hoher Geschwindigkeit in der Wolfskauter Straße von einem Sportplatz aus, an der Mehrzweckhalle vorbei in Richtung Holzweg davonfuhr. Die Polizei prüft, ob der in Hungen aufgefallene PKW im Zusammenhang mit dem Unfall steht und sucht nach Zeugen.

Wem ist dieser rote Kleinwagen im Bereich Trais-Horloff in Richtung Gießen ebenfalls aufgefallen? Wer kann Angaben zu diesem PKW und dessen Fahrzeuginsassen machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Polizeipräsident Bernd Paul, Polizeipräsidium Mittelhessen, zu einer im Netz veröffentlichtem Videosequenz

Gießen. Das Polizeipräsidium Mittelhessen wurde am gestrigen Abend auf ein Video aus den sozialen Netzwerken aufmerksam, welches offenkundig einen hessischen Polizeibeamten zeigt. In der Sequenz ist eine rassistische Äußerung des eingesetzten Beamten gegenüber einem mutmaßlichen Störer zu hören. Im Zuge unverzüglicher Ermittlungen wurde bereits der dem Polizeipräsidium Mittelhessen zugehörige Polizeibeamte identifiziert und die Videosequenzen aus dem Netz für die weiteren internen Ermittlungen gesichert. Der Geschädigte ist der Polizei gegenwärtig noch nicht bekannt. Das Polizeipräsidium Mittelhessen bittet den Geschädigten, sich möglichst zeitnah zu melden.

„Ich versichere Ihnen, dass mich die Videosequenz betroffen macht. Ein solcher rassistischer Ausspruch gegenüber einem Bürger ist völlig inakzeptabel und niemals hinnehmbar – ganz unabhängig davon, was in der konkreten Situation vorgefallen sein mag. Der Sachverhalt wird lückenlos und konsequent aufgeklärt. Hessische Polizistinnen und Polizisten müssen jederzeit ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und integer sowie rechtsstaatlich agieren. Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat daher unverzüglich dienstrechtliche bzw. disziplinarrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Es ist unser Anspruch auch in schwierigen Situationen den Bürgerinnen und Bürgern ausnahmslos mit Respekt und Toleranz gegenüberzutreten. Keine noch so frustrierende Situation darf für eine Beamtin oder einen Beamten zu solch einem Fehlverhalten führen. Wir müssen auch in stressigen und sehr fordernden Situationen Ruhe bewahren und stets weiter unserer Pflicht nachzukommen. Jederzeit müssen Polizistinnen und Polizisten das in sie gelegte Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wahren. Das ist der Anspruch, den die Bürgerinnen und Bürger zurecht und jederzeit von ihrer Polizei erwarten“, so Polizeipräsident Bernd Paul.

Die hessische Polizei toleriert keinerlei strafbares Verhalten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfolgt Fehlverhalten konsequent und transparent. Die strafrechtlichen Ermittlungen sowie die ebenfalls unmittelbar eingeleitete dienstrechtliche Prüfung dauern an.