Zwei Männer sollen Jugendliche am Baunataler Leiselsee sexuell belästigt haben: Älteres Ehepaar und weitere Zeugen gesucht

Baunatal (Landkreis Kassel): Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Sonntagabend am Leiselsee in Baunatal eine 17-Jährige sexuell belästigt haben. Die Jugendliche hatte deswegen am gestrigen Montagabend Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo haben nun die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Dabei suchen sie ein älteres, spazierengehendes Ehepaar, das zufällig am Tatort vorbeigegangen sein soll, als mögliche Zeugen. Auch weitere Zeugen, die Hinweise auf die beiden mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach Angaben des Opfers hatte sich die Tat am Sonntag gegen 20 Uhr im Bereich der Grundstücke an der Brahmstraße ereignet. Die beiden Täter sollen die 17-Jährige an einer schlecht einsehbaren Stelle trotz ihrer Gegenwehr bedrängt und unsittlich angefasst haben. Als das ältere Ehepaar dort vorbeiging, seien die Täter in Richtung Brahmstraße geflüchtet, so das Opfer.

Zu den beiden mutmaßlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

1.) ca. 25 – 32 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlanke Statur, kurze blonde Haare, abstehende Ohren, helle Hautfarbe, schwarz bekleidet und schwarzes Cappy, schwarz-weiße Sneakers, roch nach Zigaretten

2.) ca. 25 – 32 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare, Dreitagebart, helle Hautfarbe, dunkel bekleidet, Oberbekleidung mit schräg verlaufenden grauen Streifen

Das Ehepaar oder weitere Zeugen, die den Ermittlern des K 12 Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Fünfjähriger läuft auf Fahrbahn von Kurt-Schumacher-Straße und wird bei Zusammenstoß mit Motorrad verletzt

Kassel-Mitte: Zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem Motorrad ist es am heutigen Dienstagvormittag in der Kurt-Schumacher-Straße an der Stern-Kreuzung gekommen. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der Fünfjährige aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg gegen 11:10 Uhr in Höhe der Hausnummer 16 plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Ein dort fahrender 51 Jahre alter Motorradfahrer aus Immenhausen hatte den Jungen mit seiner Maschine am Knöchel getroffen, woraufhin das Kind auf den Bordstein stürzte. Das Kind wurde dabei verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen nicht bestehen.

Kassel-Harleshausen: Vermisste 67-jährige Gertilde V. wurde aufgefunden

Am gestrigen Abend gegen 19:45 Uhr wurde die vermisste 67-jährige Gertilde V. im Nahbereich des Krankenhauses von einem Landwirt bei Mäharbeiten, im hohen Gras liegend, unverletzt aufgefunden. Frau Gertilde V. war bei Bewusstsein und ansprechbar. Sie wurde in das Krankenhaus in der Klinikstraße zurückgeführt.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die sich an der Suche nach Frau Gertilde V. beteiligt haben.