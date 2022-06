Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Sachbeschädigung an Tür von Lebensmittelmarkt

In der Zeit von Samstagabend (11. Juni) bis Montagmorgen (13. Juni) beschädigte ein Unbekannter eine Nebentür eines Lebensmittelmarktes in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen.

Der Schaden wurde bei Geschäftsöffnung am Montagmorgen festgestellt. Ein Unbekannter hatte eine verglaste Nebentür zu dem Gebäude durch mehrere Schläge mit einem spitzen Gegenstand erheblich beschädigt. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.