Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfall im Kreuzungsbereich

Friedewald. Am Sonntag (12.06.), gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Friedewald die Straße am Auweg in nordöstliche Richtung. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald befuhr die Straße Auweg zeitgleich von der Dorfmitte kommend in nordwestliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Radfahrer dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Pkw, kam zu Fall und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand Gesamtsachschaden von etwa 800 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Berührung mit Außenspiegeln – Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Dienstag (07.06.), gegen 5:45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Transit die Bundesstraße von Maar herkommend in Richtung Reuters. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es aus noch unklarer Ursache zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegeln. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich schließlich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Wagen des 51-Jährigen entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen schwarzen SUV, der mit zwei Personen besetzt gewesen sei, gehandelt haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Samstag (11.06.), gegen 15 Uhr, parkte ein 47-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Oktavia auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „Am Wörth“ in der Nähe des Einganges zum Getränkemarkt. Als er gegen 16 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser an der hinteren Stoßstange im linken Bereich beschädigt worden war. Vermutlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand Sachschaden von 500 Euro. Bei dem Wagen des Unfallverursachers könnte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Einbruch in Sportgeschäft – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Fulda. Nach einem Einbruch in ein Sportgeschäft in der Heinrichstraße in der Nacht auf Sonntag (12.06.), nahm die Polizei Fulda am Sonntagmorgen zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 3.20 Uhr beschädigten Unbekannte eine Schaufensterscheibe des Ladens und griffen im Anschluss durch die entstandene Öffnung. Sie stahlen Kleidung im unteren vierstelligen Eurobereich und verursachten circa 1.300 Euro Sachschaden.

Die Polizei Fulda nahm die entsprechenden Ermittlungen auf. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Beamtinnen und Beamten circa drei Stunden später zwei Tatverdächtige im Bereich des Tatortes festnehmen. Bei den Männern im Alter von 36 und 40 Jahren konnte Diebesgut aus dem Sportgeschäft aufgefunden werden.

Beide Tatverdächtige wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrunkener sorgt für Ärger im Bahnhof Fulda – – Bundespolizist verletzt

Fulda (ots) – Für Ärger sorgte gestern Abend (13.6./20:25 Uhr) ein 34-jähriger

Mann aus Wiesbaden im Bahnhof Fulda. Aufmerksam wurden die Bundespolizisten auf

den Mann, da er kurz zuvor am Bahnsteig saß und die Beine in den Gleisbereich

hängen ließ. Ein herannahender Güterzug musste deshalb eine Schnellbremsung

einlegen. Da der Mann die Beine im letzten Moment aus dem Gleisbereich zog, kam

es zu keinem Personenunfall.

Hochgradig aggressiv

Bei der darauffolgenden Polizeikontrolle verhielt sich der Mann durchweg

aggressiv und schrie die eingesetzten Beamten permanent an. Für weitere

Maßnahmen musste er die Beamten mit ins Bundespolizeirevier Fulda begleiten.

Dort leistete er während der Durchsuchung so heftigen Widerstand, dass ihm

Handfesseln angelegt werden mussten. Ein Bundespolizist verletzte sich dabei am

Arm und Fuß und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Alkohol im Spiel

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Da Zweifel an dem geistigen Zustand des Mannes bestand, wurde er nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen in die psychiatrische Abteilung des Klinikums Fulda

gebracht und durch einen Arzt eingewiesen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen

des Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie des gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet.

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Samstagmittag (11.06.) und Montagmorgen (13.06.) in ein Vereinsheim im Gallasiniring ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Freibad

Petersberg. Der Kassenraum eines Freibads in der Brüder-Grimm-Straße war in der Nacht auf Montag (13.06.) Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten erfolglos eine Tür aufzubrechen und verursachten 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen

Eichenzell. Zwischen Samstagmittag (11.06.) und Montagmorgen (13.06.) stahlen Unbekannte von einer Baustelle im Bereich des ehemaligen Parkplatzes Steinborntal auf der A 7 aus einem Baustellencontainer eine Auspressmaschine der Marke Hilti. Die Maschine hat einen Wert von 600 Euro. Es entstand etwa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Baustelle

Hofbieber. Von einer Baustelle auf einem Feldweg zwischen Schackau und Elters stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (10.06.) und Montagmorgen (13.06.) eine gelbe Rüttelplatte im Wert von 15.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Petersberg. Unbekannte schlugen zwischen Sonntagabend (12.06.) und Montagmorgen (13.06.) das Fenster eines Vereinsheims im Weiherweg ein. Die Täter stahlen Getränkeflaschen im Wert von circa 20 Euro und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Fulda. Am Montagmittag (13.06.), gegen 11 Uhr, kam es in der Straße „Am Rosengarten“ zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff ein Radfahrer einer Joggerin im Vorbeifahren an ihr Gesäß. Die Joggerin beschreibt den männlichen Täter folgendermaßen: Er war circa 50 Jahre alt, hatte schwarz-grau meliertes Haar zum Zopf gebunden und fuhr ein Fahrrad mit einer blauen Satteltasche. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. In der Nacht auf Montag (13.06.) stahlen Unbekannte einen blauen Roller der Marke Piaggio in der Schillerstraße. Das Zweirad im Wert von circa 700 Euro stand auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Bad Hersfeld. In den Kiosk eines Schwimmbads in der Straße „Am Schwimmbad“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (13.06.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie anschließend mehrere Getränke entwendeten und teilweise auch dort konsumierten. Das Diebesgut hat nach ersten vorläufigen Schätzungen einen Wert von circa 200 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autobatterien gestohlen

Kirchheim. Unbekannte entwendeten am Sonntagabend (12.06.), gegen kurz vor 19 Uhr, Autobatterien im mittleren zweistelligen Bereich von einem Firmengelände in der Straße „Am Friedrichsfeld“. Durch gewaltsames Öffnen einer Tür gelangten die Täter in ein dortiges Gebäude, aus dem sie das Diebesgut im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro entwendeten. Anschließend luden die Langfinger die Batterien nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in einen schwarzen Transporter ein und fuhren unerkannt in unbekannte Richtung davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Homberg (Ohm). Das vordere amtliche Kennzeichen MTK-R 7793 eines schwarzen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstagabend (11.06.) bis Montagmorgen (13.06.). Zur Tatzeit stand der Pkw im öffentlichen Verkehrsraum in der Goethestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. Am Mittwochabend (25.05.), zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Geldbörse samt Inhalt aus einem weißen Hyundai i30. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz eines Sportplatzes in der Straße „Zur Schwalmau“ im Ortsteil Eudorf. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de