Achtung! WhatsApp-Betrüger weiter aktiv! Wiesbaden,

13.06.2022,

(pl)Am Montag wurde eine Wiesbadenerin mittels einer betrügerischen

Kontaktaufnahme via WhatsApp um über 1.800 Euro Bargeld betrogen. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas

von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen

bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen

Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend

Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking

möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei

sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies

die Wiesbadenerin das geforderte Geld auf das angegebene Konto und musste später

feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie

ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz

allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer

Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie

immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einrichtungsgeschäft

Wiesbaden (ots) – Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einrichtungsgeschäft,

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, 10.01.2022, 00.45 Uhr,

(pl)Nachdem im Januar dieses Jahres ein Einrichtungsgeschäft in der Borsigstraße

in Nordenstadt von zwei Einbrechern heimgesucht wurde, wendet sich die

Wiesbadener Kriminalpolizei nun mit Bildern einer Überwachungskamera an die

Öffentlichkeit. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag, dem 10.01.2022.

In dieser Nacht öffnete einer der beiden Täter gegen 00.45 Uhr gewaltsam die

Schiebetür des Geschäftes. Anschließend drang der Komplize durch die Tür in den

Verkaufsraum ein, entwendete zielgerichtet das in der Kasse befindliche Bargeld

und verließ dann mit dem Diebesgut die Tatörtlichkeit. (siehe auch

Pressemitteilung vom 10.01.2022) Der in das Einrichtungsgeschäft eindringende

Täter wurde bei der Tatbegehung von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet.

Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur der Einbrecher führten, wurde durch

die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder

beim Amtsgericht erwirkt. Der von der Überwachungskamera aufgezeichnete Mann

trägt neben einer OP-Maske einen markanten Pullover mit einem Wintermotiv. Wer

die Person auf den Lichtbildern wiedererkennt oder Angaben zu dessen

Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit den zuständigen Ermittlern

der Wiesbadener Kriminalpolizei (K21/22) unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen. Informationen und Hinweise können auch per E-Mail an

K21-22.RKI-Wiesbaden@polizei.hessen.de gesandt werden.

Stadtpolizei stellt Jahresbericht 2021 vor

Bürgermeister und Ordnungsdezernent Dr. Oliver Franz hat am Dienstag, 14. Juni, den Jahresbericht 2021 der Stadtpolizei vorgestellt.

„Die Corona-Pandemie prägte die Arbeit der Stadtpolizei Wiesbaden im Jahr 2021 maßgeblich. Kein anderes Aufgabenfeld hat so viele Kräfte gebunden wie die Pandemie“, hebt Bürgermeister und Ordnungsdezernent Dr. Oliver Franz hervor. Von den 25.098 Kontrollen entfielen 5.915 Kontrollen auf den Bereich Corona. Dabei mussten 4.135 Verstöße festgestellt und an die Bußgeldstelle weitergeleitet werden.

Alle Dienstgruppen waren mit Überprüfungen zur Einhaltung der Corona-Vorschriften beauftragt. Zu den Hauptöffnungszeiten der Geschäfte und Restaurants zwischen 9 und 22 Uhr wurden fast ausschließlich Corona-Kontrollen durchgeführt. Hinzu kam noch von Januar bis September 2021 die Gewährleistung der Sicherheit im zentralen Impfzentrum der Landeshauptstadt Wiesbaden im RheinMain CongressCentrum (RMCC) zu den jeweiligen Öffnungszeiten.

Die eigentlichen Aufgaben mussten auf das unbedingt notwendige Maß reduziert oder außerhalb der genannten Zeiten abgearbeitet werden. Lediglich die rechtlichen Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel örtliche Ermittlungen oder Kraftfahrzeug-Entstempelungen, wurden weiter erfüllt.

Der Beginn des Jahres war von Kontrollen der Maskenpflicht in der Fußgängerzone, am Bahnhof und am Berufsschulzentrum als auch von Kontaktbeschränkungen geprägt. Dies spiegelt sich in der im Jahresvergleich sehr hohen Anzahl der Kontrollen und vor allem Verstöße wieder. Mit dem Auslaufen der Maskenpflicht, der Kontaktbeschränkungen, der Versammlungsverbote und einem deutlichen Absinken der Inzidenz in den Sommermonaten sanken auch die Zahlen der Kontrollen und Verstöße, um dann beginnend mit dem Herbst wieder anzusteigen.

Mit 1.409 Kontrollen wurden Gaststätten am häufigsten überprüft. Dicht gefolgt von den Grünanlagen in denen 1.163 Überprüfungen stattgefunden haben. 873 Kontrollen fanden in der Fußgängerzone zur Überprüfung der Maskenpflicht statt. Aus diesen Kontrollen resultierten mit 2.457 auch die mit Abstand meisten Verstöße. Erst mit weitem Abstand folgten die Gaststätten (239 Verstöße) und die Grünanlagen (237 Verstöße). Somit machen Verstöße gegen die Maskenpflicht 73 Prozent der Verstöße im öffentlichen Bereich aus.

Örtliche Ermittlungen: Der Bereich der örtlichen Ermittlungen lässt sich in drei Teilbereiche untergliedern, Anschriftenermittlungen (1.372 Fälle), Radar- und Rotlichtermittlungen (1.318 Fälle) und Kfz-Ermittlungen (2.901 Fälle). Die Ermittlungen sind ein „Dauerbrenner“ der stadtpolizeilichen Arbeit. Die Anschriftenermittlungen erfolgen im Rahmen der Amtshilfe für andere Behörden und dienen dazu, eine ladungsfähige Anschrift festzustellen. Die Radar- und Rotlichtermittlungen umfassen die Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr und Fahrerermittlungen. Diese Ermittlungen werden beispielsweise für andere Kommunen und Regierungspräsidien durchgeführt. Sollte eine Feststellung des Fahrers oder der Fahrerin nicht möglich sein, ermittelt die Stadtpolizei vor Ort. Für die Zulassungsbehörde Wiesbaden entstempelt die Stadtpolizei im Rahmen der Amtshilfe Kraftfahrzeuge zum Beispiel mit fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, etc. Ist das Kraftfahrzeug ermittelt, werden die Stadtsiegel am Kennzeichen abgekratzt und ein roter Aufkleber auf der Scheibe der Fahrertür weist den Nutzer des Fahrzeuges gut sichtbar darauf hin, dass er das Fahrzeug nicht mehr nutzen darf. Eine Benutzung ist rechtswidrig und kann mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet werden.

Hundekontrollen: Mit Stichtag zum 31. Dezember 2021, waren in Wiesbaden 10.484 Hunde steuerlich erfasst. Im Jahr 2021 wurden 3.517 Hunde davon 29 erlaubnispflichtige Listenhunde kontrolliert. Bei diesen Kontrollen wurden 173 Verstöße (keine Steuermarke und Leinenpflicht) festgestellt.

Gewerbekontrollen: Von insgesamt 3.310 Kontrollen in Gewerbebetrieben entfallen im Jahr 2021 2.266 auf Corona-Kontrollen. Hierbei wurden 352 Verstöße (zum Beispiel keine Kontaktdatenerfassung, kein Tragen von Mund- und Nasenbedeckung, fehlende Aushänge / Hinweise auf die Abstands- und Hygienebestimmungen etc.) festgestellt. Ein weiterer Kontrollschwerpunkt wurde an Sonn- und Feiertagen auf die Einhaltung des Hessischen Ladenöffnungsgesetztes gesetzt. Hierbei wurden hauptsächlich Kioskbetriebe, welche ein sogenanntes Sonderöffnungsrecht für die Dauer von sechs Stunden zur Abgabe von Zeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren und Lebens- und Genussmitteln (in kleineren Mengen) haben, überprüft. Insgesamt wurden in diesem Bereich 427 Kontrollen durchgeführt und 41 Verstöße festgestellt. Auch Kontrollen nach der Preisangabenverordnung wurden vermehrt durchgeführt. Hierbei wurde der Handel dahingehend überprüft, ob alle Waren mit Preisen für die Verbraucher ausgezeichnet waren. Es erfolgten 125 Kontrollen, wobei 34 Verstöße festgestellt wurden. Die restlichen 492 Kontrollen mit 58 Verstößen entfallen auf die Bereiche: Spielverordnung, Hessische Sperrzeitverordnung, Hessisches Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Hessisches Feiertagsgesetz und die Gewerbeordnung. In diesen Rechtsbereichen konnten im Jahr 2021 aufgrund der pandemischen Lage und der fünfmonatigen Schließung von sämtlichen Betrieben nur vereinzelt Kontrollen erfolgen.

Taxi- und Mietwagenkontrollen: In Wiesbaden existierten – Stand 31. Dezember 2021 – 263 Taxikonzessionen. Die Taxen können sich an den insgesamt 48 Taxiständen aufstellen. Die Stadtpolizei führt regelmäßig Routinekontrollen durch. Bei 288 Kontrollen wurden 59 Verstöße festgestellt. Primär festgestellte Verstöße waren zum Beispiel abgelaufene oder nicht erneuerte Hauptuntersuchung, fehlende Ordnungsnummer, sowie abgefahrene Reifenprofile. 207 Genehmigungen für Mietwagen wurden bislang durch die Zulassung- und Fahrerlaubnisbehörde erteilt, wobei Ende des Jahres 2021 141 Mietwagen (Tendenz steigend) von Unternehmern eingesetzt wurden. Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Mietwagenbereich zu prüfen und die Beschwerdelage wieder zu reduzieren, wurden in Absprache mit der Zulassung- und Fahrerlaubnisbehörde seit November 2021 gezielte Kontrollen der Mietwagen, anhand eines Prüfbogens im Umkreis aller Taxihalteplätze durchgeführt.

Shisha-Kontrollen: Da aufgrund der pandemischen Lage alle gastronomischen Betriebe von November 2020 bis Anfang Juni 2021 schließen mussten, konnten nur sieben Kontrollen in den 35 Wiesbadener Shisha-Betrieben durchgeführt werden. Bei diesen Überprüfungen wurden 43,42 Kilogramm unversteuerter Tabak und 36,80 Kilogramm versteuerter Tabak durch die Stadtpolizei sichergestellt. Nach dem Tabaksteuergesetz sind lediglich Kleinverpackungen zum Verkauf an Gäste in einer Shisha-Gaststätte zulässig. Der Tabak darf nicht portionsweise aus großen Dosen oder Verpackungen verkauft werden. Auch der Verkauf von Tabak mit ausländischen oder fehlendem deutschen Steuerzeichen oder die Umfüllung von Tabak in andere Behältnisse (Brotdosen, Plastikverpackungen etc.) ist nach dem Tabaksteuergesetz verboten. Des Weiteren wird mit Molasse und Glycerin oftmals der Shisha-Tabak gestreckt. Molasse (Zuckersirup, Nebenproduktion der Zuckerproduktion) sind Feuchthaltemittel, teilweise mit Geschmacksaromen versetzt, denen Glycerin für die Rauchentwicklung zugesetzt wird. Mit Molasse wird trockener Shisha Tabak angefeuchtet, um den Geschmack zu verstärken. Auch diese Handlung stellt ein Verstoß nach dem Tabaksteuergesetz dar.

Grünanlagenkontrollen: Grünanlagen sind keine Verkehrsflächen. Sie dienen der Bevölkerung als Ruhe- und Erholungszonen. Derzeit existieren in Wiesbaden circa 150 öffentliche Anlagen und Grünflächen. Es ist sehr wichtig, dass die Erhaltung auch über Jahre hinaus für kommende Generationen gewährleistet ist. Leider entstehen immer wieder Verschmutzungen, Vandalismus Schäden und Verunreinigungen aller Art. Die Grünanlagen werden deshalb regelmäßig von der Stadtpolizei kontrolliert. Im vergangenen Jahr wurden 2.101 Kontrollen in den städtischen Grünanlagen durchgeführt und 359 Verstöße geahndet. Die Stadtpolizei führte Kontrollen zu jeder Tages- und Nachtzeit durch. In den Nachtstunden lag das Hauptaugenmerk auf der Prävention bzw. auf dem Feststellen von Vandalismus oder Verschmutzungen.

Spielplatzkontrollen: Spielplätze sind soziale Treffpunkte und schützenswerte Bereiche. Es ist immens wichtig, dass diese Plätze sauber und frei von Fremdkörpern (zum Beispiel zerbrochene Glasflaschen) gehalten werden. Spielende Kinder sollten immer einen sauberen, sicheren und unbeschädigten Spielplatz vorfinden. Vandalismus, Alkohol und Hundekot haben nichts auf einem Spielplatz zu suchen. In Wiesbaden unterhielten das Grünflächenamt, Schulamt und Sportamt im Jahr 2021 insgesamt 201 Spielplätze. Die Mitarbeitenden der Stadtpolizei überprüften nicht nur den Allgemeinzustand eines Spielplatzes, sondern waren auch Ansprechpartner für deren Nutzer. Gerade bei Einbruch der Dunkelheit wurde durch Präsenzstreifen ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Das Ergebnis von 369 festgestellten Verstößen in Bezug auf 1.474 Kontrollen zeigt auf wie wichtig die Überwachung von Spielplätzen war. Statistisch gesehen kam auf jede vierte Spielplatzkontrolle ein festgestellter Verstoß. Umgerechnet ergeben die 1.474 durchgeführten Kontrollen ein Tagesergebnis von rund vier Spielplatz-Überprüfungen. Zudem wurde immer wieder der Konsum von Alkohol und Drogen in diesen Anlagen festgestellt.

Ladungssicherung: Die Ladung einschließlich der Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind laut § 22 Straßenverkehrsordnung so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin und her rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Für die Stadtpolizei steht bei den Fahrzeugkontrollen, die Überprüfung der Ladungssicherung im Vordergrund. Aber auch andere Verkehrsverstöße, wie zum Beispiel Alkohol am Steuer oder telefonieren während der Fahrt werden, wenn sie im Dienstbetrieb auffallen, überprüft und zur Anzeige gebracht. Sollten bei der Kontrolle des Fahrzeuges verkehrsgefährdende Mängel festgestellt werden muss eine Prüfung durch einen Sachverständigen erfolgen. Bei geringfügigen nicht verkehrsgefährdenden Fahrzeugmängeln wird eine Fahrzeugmängelkarte ausgestellt und der Fahrzeughalter hat die Möglichkeit innerhalb einer zeitlichen Frist diesen zu beheben. Neben einzelnen Fahrzeugkontrollen finden jährlich zwei Sicherheitswochen und eine monatliche Großkontrolle mit anderen Behörden wie Landespolizei, Umweltamt und Zoll statt. Aufgrund der Corona Pandemie 2021 wurden die Verkehrskontrollen stark reduziert. Insgesamt wurden 500 Fahrzeuge überprüft und dabei wurden 266 Mängel festgestellt.

Schulhofkontrollen: Das Kontrollieren von Schulhöfen ist eine von vielen Überwachungsaufgaben der Stadtpolizei Wiesbaden. Das Überwachungsintervall wurde im Jahr 2021 auf sechs Schulhöfe pro Nacht bei insgesamt 81 Schulgrundstücken festgelegt.

Offene Hofeinfahrten/-türen, offene Eingangstüren, unverschlossene Fenster und unberechtigte Aufenthalte von Personen auf einem Schulgelände sind hierbei im Focus der Stadtpolizistinnen und Stadtpolizisten. Wird ein Sicherheitssystem in einer der Schulen ausgelöst, geht umgehend eine Information an die Leitstelle der Stadtpolizei, diese steuerte alle weiteren Maßnahmen. Um sicherzustellen, dass sich gemeldete Beschwerden nicht wiederholen, werden Folgekontrollen durchgeführt. Dabei verschaffen Zuordnungsprofile und Schwerpunktraster mithilfe eines Ampelsystems einen sicheren Überblick. Schulen mit hoher Beschwerdebelastung werden mit rot eingestuft. Schulen mit mittlerer Beschwerdebelastung werden mit gelb eingestuft. Schulen mit niedriger bzw. keiner Beschwerdebelastung werden mit grün eingestuft. Im Dienstbetrieb werden die rot gekennzeichneten Objekte immer vorrangig behandelt. 2.297 Schulen wurden im Jahr 2021 kontrolliert und es wurden 868 Auffälligkeiten festgestellt. In 31 Prozent der Fälle wurde das Licht nicht gelöscht, in 29 Prozent waren die Eingangstüren nicht verschlossen. An dritter Stelle wurden mit 18 Prozent offen gelassene Fenster.

Sauberes Wiesbaden: Die Verschmutzungen durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, Lebensmittelverpackungen, Hundekot und ähnliches haben auch in Wiesbaden in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Durch ein unsauberes Stadtbild entstehen Defizite im Sauberkeits- und damit auch im subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Um die Verschmutzungen vor allem durch Zigarettenkippen und sonstigem Kleinmüll einzudämmen und die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, wurde im Jahr 2019 eine regelmäßige, gezielte Zivilkontrolle durch die Stadtpolizei eingeführt. Diese besteht aus jeweils zwei Außendienstkräften und kontrolliert vor allem stark frequentierte Bushaltestellen und Plätze. Bei 95 Kontrollen konnten 232 Verstöße festgestellt werden. Aufgrund der Pandemie wurden die Kontrollen in den Winter- und Frühjahrsmonaten 2021 weitestgehend ausgesetzt, da die Außendienstkräfte mit den Aufgaben der Pandemiebekämpfung und den Einsätzen im Impfzentrum Wiesbaden gebunden waren. Bei den Kontrollen lag der Fokus auf der Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für das Thema Sauberkeit, da mit Kontrollen alleine kein nachhaltiger Effekt eintreten kann. Im Zuge der Zivilkontrollen wurden durch die Außendienstkräfte auch regelmäßig sogenannte Taschenaschenbecher an Bürgerinnen und Bürger verteilt. Dies stieß durchweg auf positive Resonanz.

Videoschutzanlage: Das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden betreibt gemeinsam mit der Landespolizei Hessen eine Videoschutzanlage in der Wiesbadener Innenstadt. Insgesamt kommen dabei 72 hochauflösende Kameras inklusive modernster Auswertetechnik in zwei Schutzzonen zum Einsatz. Die Aufnahmen können an insgesamt vier Standorten der Wiesbadener Sicherheitsbehörden eingesehen werden: Der Stadtpolizeiwache in der Mauritiusgalerie, dem 1. Polizeirevier am Platz der Deutschen Einheit, der Leitstelle des Polizeipräsidium Westhessen am Konrad-Adenauer-Ring sowie bei Bedarf in der polizeilichen Befehlsstelle der Brita-Arena. Allein die Stadtpolizei nutzte die Aufnahmen der Videoschutzanlage in 212 Fällen. Der mit Abstand häufigste Anlass der Nutzung waren Auffälligkeiten im Bereich der Alkoholverbotszone.

Waffenverbotszone: Am 1. Januar 2019 ist die Waffenverbotszone durch die Rechtsverordnung über das Verbot des Führens von Waffen im Wiesbadener Stadtgebiet sowie die Gefahrenabwehrverordnung (GAVO) über das Verbot des Führens von waffenähnlichen gefährlichen Gegenständen im Wiesbadener Stadtgebiet in Kraft getreten. Aufgrund der Coronapandemie wurden im Jahr 2021 in den Monaten Januar bis Mai keine Kontrollen durch die Stadtpolizei durchgeführt. Aus den auszuwertenden Monaten wurden von insgesamt 51 eingesetzten Stadtpolizistinnen und Stadtpolizisten 133 Personen kontrolliert. Die erfassten Ergebnisse basieren auf gemeinsame Kontrollen von Polizei und Stadtpolizei als auch einzelne Personenüberprüfungen. Alle Sicherstellungen von Polizei und Stadtpolizei, in der Waffenverbotszone im Jahr 2021, gliedern sich wie folgt auf: neun Messer, eine Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe, zwei Schlagstöcke, ein Schlagring, ein Pfefferspray und ein Tool Knife. Mitgeführte Messer stellten einen hohen Anteil an den Sicherstellungen dar. Nicht zu unterschätzen ist im Verhältnis der hohe Anteil an Waffen, der sich aus zwei Schusswaffen, zwei Schlagstöcken und einem Schlagring zusammensetzte. Alle Besitzer waren männlich.

„Die umfangreiche Darstellung zeigt deutlich das immense Aufgabenspektrum der Stadtpolizei. Es ist beeindruckend in wie vielen Rechtsbereichen die Stadtpolizei tätig ist. Ich danke allen Mitarbeitenden der Stadtpolizei für den täglichen Einsatz für unsere Sicherheit“, so Bürgermeister Dr. Oliver Franz.

Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug und 3 verletzten Personen

Wiesbaden (ots) – Am Montag, den 13.06.2022, gegen 22:20 Uhr kam es vermutlich

aufgrund eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsel zu einem Auffahrunfall, bei dem

sich eines der beteiligten Fahrzeuge überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Ein dritter PKW wurde am Heck erfasst, knallte in die rechte Außenschutzplanke

und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Alle drei

PKW Fahrer mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die

Autobahn musste am Unfallort, auf der A 66 zwischen Nordenstadt und Wallau

Richtung Frankfurt für 1,5 Stunden voll gesperrt werden, zwecks Bergung der

verunfallten Fahrzeuge und Reinigen der kompletten Fahrbahn von Trümmerteilen.

Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 62 000 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher flüchten ohne Beute

Bad Schwalbach, Pestalozzistraße/Martin-Luther-Straße, 10.06.2022, 19:45 Uhr,

bis 13.06.2022, 17:00 Uhr,

(gr) Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in Bad Schwalbach in

eine Turnhalle ein. Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitagabend,

19:45 Uhr, bis Montagabend, 17:00 Uhr, auf unbekannte Art und Weise Zutritt in

eine Turnhalle in der Pestalozzistraße. In dem Gebäude versuchten sie vergeblich

eine Tür zu den Büroräumen aufzubrechen. Die Einbrecher flüchteten schließlich

ohne Beute aus der Halle. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Möglicherweise waren die Täter auch für eine weitere Tat in der

Martin-Luther-Straße verantwortlich, die sich im gleichem Tatzeitraum ereignete.

Hier versuchten die Ganoven in einen Kindergarten einzubrechen. Die Türen und

Fenster hielten den Hebelversuchen aber Stand. Die Polizeistation Bad Schwalbach

hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer: (06124) 7078-0 zu melden.

Roller umgeworfen,

Idstein, Weilburger Weg, 10.06.2022, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr,

(gr) In Idstein wurden am vergangen Freitag zwei Roller beschädigt. Ein oder

mehrere noch unbekannte Täter hatten sich Zutritt in eine Tiefgarage in der

Straße „Weilburger Weg“ verschafft. Aus bisher nicht bekannten Gründen stießen

sie einen Roller der Marke: BMW um. Das Kraftrad fiel auf einen weiteren Roller,

der ebenfalls beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wir auf über 1.500,-

Euro geschätzt. Die Polizeistation Idstein bittet Zeuginnen und Zeugen des

Vorfalles, sich unter der Rufnummer: (06126) 9394-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Taunusstein,

Taunusstein, Kurt-Schumacher-Straße, Montag, 06.06.2022, 06:30 Uhr bis 11:40

Uhr,

(ym) Am Montagmorgen, den 06.06.2022 wurde das geparkte Auto eines 21-Jährigen

in Taunusstein durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer hatte

seinen Wagen zwischen 06:30 Uhr und 11:40 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße am

Straßenrand geparkt, als eine unbekannte Person den Mini Cooper mit ihrem

Fahrzeug im Vorbeifahren touchierte. Im Anschluss entfernte sich die

verursachende Person in unbekannte Richtung, ohne ihren Pflichten als

Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt sachdienliche

Hinweise unter der Telefonnummer 06124/7078-0 entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort,

Bad Schwalbach, Wiedbachstraße, Mittwoch, 08.06.2022, 09:30 Uhr bis 12:15 Uhr,

(ym) In Bad Schwalbach wurde am Mittwoch ein geparkter Pkw bei einer

Verkehrsunfallflucht beschädigt. Im Verlauf des Vormittags hatte der 24-jährige

Fahrzeughalter seinen VW Golf in der Wiedbachstraße auf einem Parkplatz

abgestellt und verlassen. Anschließend streifte ein unbekanntes Fahrzeug den

geparkten VW Golf im Vorbeifahren, sodass dieser beschädigt wurde. Die

verursachende Person flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei in Bad

Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer 06124/7078-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Verletzten,

Idstein, Landesstraße 3274, Montag, 13.06.2022, 08:45 Uhr,

(ym) Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3274 bei Idstein wurden am Montagmorgen

zwei Personen leicht verletzt. Eine 29-jährige Autofahrerin befuhr gegen 08:45

Uhr aus Idstein kommend die L 3274 in Richtung der dortigen Anschlussstelle zur

Autobahn A3. Als die Fahrzeugführerin beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach

links auf die A3 in Fahrtrichtung Köln aufzufahren, übersah sie hierbei

offensichtlich einen auf der L 3274 entgegenkommenden 57-jährigen Autofahrer.

Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß wurden die 29-jährige Frau und der 57-jährige

Mann leicht verletzt sowie ein drittes Fahrzeug im Kreuzungsbereich beschädigt.

Die verletzten Personen wurden durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht.