Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Flächenbrand

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.06.2022 gegen 13:10 Uhr wurde ein Flächenbrand zwischen dem Kreisel Ellerstadt und Kreisel L 527 gemeldet. Es handelte es sich um eine Fläche von ca. 45×20 Metern. Durch einen Schlag am Getriebe des großen Schleppers trat heißes Öl trat aus und entzündete das Gras am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Der Brand konnte durch die FFW Ellerstadt/Bad Dürkheim gelöscht werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen.

Bad Dürkheim: Schockanruf erfolgreich, Trickbetrüger erbeuten Geld

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.06.2022 gegen 17:00 Uhr wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei der Dame und gab an, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Im Laufe der Konversation erschlich er sich dann geschickt das Vertrauen der Dame. Diese hob einen höheren Bargeldbetrag von ihrem Konto ab und übergab das Bargeld an eine Mittäterin des Anrufers. Die Mittäterin war weiblich, ca. 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte lange dunkles Haare. Sie trug blaues Oberteil und hatte orangefarbene Fingernägel. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Warnhinweise ihrer Polizei:

Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen über sogenannte Schockanrufe ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:

Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon aus uns zurück. Sie können sich aber auch an die örtliche Polizei wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie diesen Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Schockanruf

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.06.2022 gegen 15:00 Uhr wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim beinahe Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei der Dame und gab an, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Im Laufe der Konversation versuchte er geschickt das Vertrauen der Dame zu erwerben. Nur durch die Überweisung von 50 000 Euro könnte ihre Tochter aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden. Der Dame kam die Angelegenheit merkwürdig vor und sie beendete das Gespräch. Es kam daher glücklicherweise zu keinem Schaden. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Zu tief ins Glas geschaut

Bad Dürkheim (ots) – Zu tief ins Glas schaute am Freitag, den 11.06.2022, ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Gegen 23:00 Uhr wurde der Fahrer eines Audi in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei durch die Funkstreife starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weswegen dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Fahrer muss nicht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ermittlungen hinsichtlich der Echtheit des vorgezeigten Führerscheins dauern an.

Bad Dürkheim: Unfall mit Radfahrerin, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 10.06.2022, gegen 15:50 Uhr, kam es am Eichenplatz/Kaiserslauterer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer wollte nach bisherigem Ermittlungsstand vom Eichenplatz auf die B37/Kaiserslauterer Straße auffahren und übersah hierbei eine 43-jährige Radfahrerin aus Bad Dürkheim, welche den Radweg befuhr. Es kam zur Kollision, die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Verkehrsunfall wurde erst im Nachgang der Polizei Bad Dürkheim gemeldet. Die Zeugen des Unfalls sind bislang namentlich noch unbekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet die Zeugen, sich bei der Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkeim@polizei.rlp.de zu melden.

Ebertsheim: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ebertsheim (ots) – Am Dienstag, 14.06.2022, gegen 14:00 Uhr kam es in Ebertsheim, im Einmündungsbereich Eisenberger Straße / Kerzenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Leichtkrafträdern und einem PKW. Der Fahrer eines PKW VW Golf befuhr die Eisenberger Straße in Fahrtrichtung Eisenberg und musste kurz nach der Einmündung Kerzenheimer Straße verkehrsbedingt halten. Hinter diesem PKW fuhren zwei, jeweils 17-jährige Leichtkraftradfahrer aus dem Leiningerland. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr einer der beiden jungen Männer dem PKW auf. Auch der zweite Leichtkraftradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte dann mit dem vorausfahrenden, bereits verunfallten, Zweirad. Die beiden Zweiradfahrer wurden glücklicherweise nicht schwer verletzt und wurden nach der Erstversorgung vor Ort durch den anwesenden Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Eisenberger Straße wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 30 Minuten für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Kallstadt: Einbruch in Winzergenossenschaft

Kallstadt (ots) – Im Zeitraum vom 12.06.2022 bis 13.06.2022, kam es zu einem Einbruch in eine Winzergenossenschaft in Kallstadt. Bislang unbekannte Täter hebelten, mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand, ein Fenster des Anwesens auf und durchsuchten im Anschluss das gesamte Gebäude. Eine dort aufgefundene Kassenschublade wurde aufgehebelt und Bargeld entwendet. Auch die Glastür einer auf dem Gelände befindlichen Wirtschaft wurde aufgehebelt. Dort wurde aus einem Tresor eine größere Menge Bargeld entwendet. Konkrete Angaben über weiteres Stehlgut liegen noch nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Erpolzheim: Einbruchversuch in Garage

Erpolzheim (ots) – Im Zeitraum, Mittwoch 08.06.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 10.06.2022, 07:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Eichgarten“. Bislang unbekannte Täter versuchten sich auf der Rückseite des Grundstückes gewaltsam Zutritt zur Garage zu verschaffen und scheiterten an der Garagentür. Diese wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):