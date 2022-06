Frankfurt a. Main: Die Polizeinachrichten

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Festnahmen nach Rollerdiebstahl

Frankfurt-Innenstadt: 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 13. Juni 2022, gegen 18.20 Uhr, war eine 41-jährige Frau zu Fuß unterwegs auf der Zeil. Hier kam ihr ein Mann entgegen, welcher sie unsittlich berührte. Als die Frau begann, ihn daraufhin anzuschreien, zeigte er ihr ein Messer mit der Bemerkung: „Ich darf das!“. Anschließend lief der Täter in Richtung der C-Ebene der Hauptwache davon. Unterwegs schlug er noch mit dem Messer zwei entgegenkommende Personen. Der Tatverdächtige konnte in der C-Ebene durch die Polizei gestellt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 29-jährigen Mann.

Frankfurt – Innenstadt: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag, den 13.06.2022, kam es gegen 19:15 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl am Eschenheimer Tor. Die 21-jährige Geschädigte fuhr mit der U-Bahn, als der Täter Ihr die Geldbörse aus der Handtasche entwendete. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl und sprach

mehrere Personen an, Ihr zu helfen. Der Täter flüchtete daraufhin aus der U-Bahn, wurde jedoch von drei Zeugen verfolgt, die die Polizei riefen. Um sich der Verfolger zu entledigen, holte der Täter zunächst eine Rasierklinge und später ein Klappmesser hervor und richtete diese in Richtung der Zeugen. Die Zeugen ließen sich davon nicht beeindrucken und folgten dem Täter weiter, sodass er kurze Zeit später am Oeder Weg durch die Polizei festgenommen werden konnte. Da der 43-jährige Tatverdächtige wohnsitzlos ist und Fluchtgefahr besteht, wird er zeitnah dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Gallus: Versuchter Raub mit Schreckschusswaffe

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag, den 13. Juni 2022, kam es gegen 21:15 Uhr zu

einem versuchten Raub in der Frankenallee. Der 56-jährige Geschädigte fuhr mit seinem Fahrrad auf der Frankenallee. Als er drei männliche Personen auf dem Mittelstreifen passierte, rannte einer aus der

Gruppe auf die Fahrbahn und stieß den Geschädigten von seinem Fahrrad. Dann zog er eine Schreckschusswaffe, zielte aus zirka einem Meter Entfernung auf den Geschädigten und forderte den Fahrradfahrer auf, Ihm sein Fahrrad auszuhändigen.

Als der Geschädigte dieser Aufforderung nicht nachkam, schoss der Täter drei bis vier Mal in Richtung Gesicht des Fahrradfahrers und flüchtete mit den anderen beiden Tätern in Richtung Griesheim. Zwei der drei Täter (17 und 25 Jahre alt) konnten kurze Zeit später in einer Nahbereichsfahndung festgenommen werden. Der Geschädigte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Festnahmen nach Rollerdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen fielen am Montag, den 13. Juni 2022, gegen 22.20 Uhr, vier Jugendliche auf, die, teilweise vermummt, einen Roller aus Richtung der Deuil-La-Barre-Straße in Richtung der Görlitzer Straße schoben. Die Zeugen verständigten zunächst die Polizei und sprachen dann die Personen an. Diese ließen daraufhin das Kleinkraftrad fallen und entfernten sich in Richtung der U-Bahnhaltestelle „Nieder-Eschbach“. Dort konnten von der Polizei drei der Jugendlichen festgenommen werden. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren hatten diverses Aufbruchwerkzeug dabei. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberichtigten übergeben.