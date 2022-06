Darmstadt-Dieburg

Thorsten Blümlein wird neuer Leiter der Polizeistation Dieburg

Dieburg (ots) – Die Polizeistation Dieburg begrüßte offiziell am Dienstag 14.06.2022 den Ersten Polizeihauptkommissar Thorsten Blümlein in seiner Funktion als neuen Dienststellenleiter. Er wird Nachfolger von Polizeirat Achim Romig, der vor Kurzem zum Leiter der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste des Polizeipräsidiums Südhessens ernannt wurde.

Der Einladung in die Polizeistation waren zahlreiche Gäste gefolgt. Neben Vertretern des Polizeipräsidiums Südhessen waren auch Stationsleiter der umliegenden Polizeidienststellen sowie die Bürgermeister oder deren Vertreter, der zum Dienstgebiet gehörenden Kommunen, und Vertreter der Feuerwehr anwesend.

Nach der Begrüßung durch den Leiter der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, Leitender Polizeidirektor Hartmut Scherer, folgte die offizielle Amtseinführung des Ersten Polizeihauptkommissars. Polizeivizepräsident Rudi Heimann begrüßte die Gäste und stellte in seiner Rede die heutige Rolle der Polizei mit stets zunehmender Herausforderungen und die Erwartungen der Gesellschaft an die Polizei dar. Im Anschluss beauftragte er Thorsten Blümlein mit der neuen Funktion, würdigte seine bisherigen Leistungen und wünschte ihm für sein Amt alles Gute und ein glückliches Händchen. Thorsten Blümlein hatte zuletzt erfolgreich die Leitung der Polizeistation Ober-Ramstadt inne. “Der Erste Polizeihauptkommissar hat die Polizeistation Ober-Ramstadt verlassen, um sich einer neuen Herausforderung in der größten Polizeistation im Landkreis Darmstadt-Dieburg zu stellen. Hierfür wünsche ich ihm viel Erfolg”, wertschätzte der Polizeivizepräsident.

Thorsten Blümleins polizeilicher Berufsstart begann im Jahr 1989. Zehn Jahre später legte er seine Prüfung für den gehobenen Polizeidienst bei der Fachoberschule in Wiesbaden ab und fing seine polizeiliche Laufbahn auf dem 1. Revier in Darmstadt an. Seit Anbeginn wurden ihn Führungsaufgaben übertragen.

Nach wie vor schätzen die Kolleginnen und Kollegen seine offene, ehrliche und fürsorgliche Art. Ob als Praxisausbilder, Dienstgruppenleiter oder Leiter bei geschlossenen Einsätzen, führt er seine dienstlichen Tätigkeiten immer mit großer Leidenschaft und dem richtigen polizeilichen Gespür aus. Nachdem er auf dem 1. Revier schon zeitweise die Vertretung des Leiters für Sicherheit- und Ordnungsaufgaben übernahm, wechselte Blümlein 2018 zum 2. Polizeirevier in Darmstadt. Seit 2020 hatte er die Leitung der Polizeistation Ober-Ramstadt inne, bevor zu seiner neuen Arbeitsstelle nach Dieburg kam.

Thorsten Blümlein ist mit einer Polizeibeamtin verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Groß-Umstadt. Neben seiner Leidenschaft zur Imkerei, verbringt er seine Freizeit gerne mit der Familie, am liebsten bei Ausflügen in der südhessischen Region.

Foto: v.l.n.r. Polizeivizepräsident Rudi Heimann, Erster Polizeihauptkommissar Thorsten Blümlein, Leitender Polizeidirektor Hartmut Scherer.

Scheibe eingeschlagen und Auto durchsucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag 12.6.2022 und Dienstagmorgen 14.6.2022 haben noch unbekannte Täter die Scheibe eines weißen Polos in der Beckstraße eingeschlagen und im Innenraum nach Wertgegenständen gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Kriminellen nicht fündig und flüchteten.

Zurück blieb ein Schaden, der aktuell auf rund 800 Euro geschätzt wird. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Informationen entgegen.

Ältere Dame verliert bei Habitzheim Kontrolle über ihr Fahrzeug

Otzberg (ots) – Am Sonntag 12.06.2022 gegen 15:00 Uhr, kam es in Otzberg-Habitzheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 78-jährige Fahrerin eines PKW fuhr von Spachbrücken aus nach Habitzheim hinein. Auf Höhe der Einmündung zur K 124 am Ortseingang Habitzheim verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren PKW und fuhr geradeaus in die Böschung hinein.

Hierbei überschlug sich der PKW und blieb auf der Seite liegen. Die Groß-Umstädterin konnte sich aus eigener Kraft nicht aus ihrem Fahrzeug befreien.

Mithilfe der Feuerwehren der Gemeinde Otzberg konnte die Dame aus ihrem Fahrzeug gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Der nicht mehr fahrbereite Smart musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsarbeiten war die K 124 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Groß-Gerau

Angeblicher Wasserableser bestiehlt Seniorin – Polizei warnt vor Masche

Groß-Gerau (ots) – Ein Krimineller hat sich am Montagnachmittag 13.06.2022 gegen 16.00 Uhr, gegenüber einer 86-jährigen Anwohnerin in der Klein-Gerauer-Straße als Handwerker ausgegeben, sich auf diesem Weg Zugang zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft und dort Schmuck und Geld entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der noch unbekannte Mann bei der Seniorin geklingelt und vorgegeben, das Wasser im Haus ablesen zu müssen. Nachdem die Frau ihm Einlass gewährte, suchte der Kriminelle nach Wertgegenständen und wurde fündig. Mit seiner Beute flüchtete er im Anschluss.

Personen, die zur fraglichen Zeit im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, Hausmeister oder Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und erfragen, ob der Besuch seine Richtigkeit hat.

Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 03.06.2022 um 16:00 Uhr und Samstag 04.06.2022 um 15:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Golf, der auf einem Anwohnerparkplatz in der Ernst-Barlach-Straße abgestellt war.

Etwa 1.500 Euro wird der Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-595 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim (ots) – Gegen Freitagmittag 10.06.2022 kam es in der Schulstraße/Ecke Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall ohne direkten Kontakt unter den Beteiligten. Beteiligt waren hierbei ein großes Wohnmobil und eine ältere Dame auf ihrem Fahrrad. Das Rad kam dem Wohnmobil entgegen. Dennoch bog das Wohnmobil ohne die Vorfahrt zu beachten nach links ab.

Hierdurch musste die Dame mit ihrem Rad abbremsen und kam dadurch ohne Berührung mit dem Wohnmobil zu Fall. Sie brach sich beim Sturz die Schulter. Das Wohnmobil setzte nach dem Abbiegevorgang seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Dort arbeitende Kanalarbeiter kamen der Dame zu Hilfe.

Das Wohnmobil kam aus Richtung des Bürgerhauses und wollte vermutlich die Schulstraße entlangfahren. Es ist anzunehmen, dass der Fahrer nur aufgrund der dortigen Kanalarbeiten und einhergehender verengter Fahrbahn beschloss in die Gutenbergstraße einzubiegen.

Aus diesem Anlass sucht die Polizei Bischofsheim Zeugen, die nähere Angaben zum Wohnmobil machen können oder sogar ein Kennzeichen ablesen konnten.

Es wurde wie folgt beschrieben: Grundfarbe weiß, mit blau-schwarzen Streifen bzw. Wellen auf den Seiten. Es soll sehr lang gewesen sein und die Front flach abfallend, wie bei einem Bus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bischofsheim unter 06144-9666-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Zeugenaufruf nach schwerem Jet-Ski Unfall

Biblis/Nordheim (ots) – Am Sonntag, 10.06.2022, ereignete sich auf dem Rhein in der Ortslage Biblis/Nordheim auf hessischer Seite ein schwerer Jet-Ski Unfall in der ausgewiesenen Jet-Ski Strecke. Um ca. 14:10 Uhr, kollidierten 2 in ihren Farben Blau und Grün sehr auffällige, mit jeweils zwei Personen besetzte, Jet-Ski. Bei einem Fahrmanöver kam es aus bisher ungeklärten Umständen zu einem Zusammenstoß, wobei zwei Personen schwer verletzt wurden, die sich weiterhin in stationärer Behandlung befinden. Die Wasserschutzpolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Aufklärung des Unfallhergangs und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, um Mitteilung unter folgenden Kontaktdaten: Wasserschutzpolizeistation Gernsheim, Rheinstraße 30, 64579 Gernsheim, Tel.: 06258/9340-0 oder Fax: 06258/9340-16. Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Gartenlaube abgebrannt – Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Lorsch (ots) – Nach dem Brand einer Gartenlaube am Dienstag 14.06.2022 hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Das Feuer wurde gegen 01.15 Uhr im Geflügelzuchtverein in der Lagerfeldstraße von Anwohnern entdeckt. Als die Lorscher Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand die Laube bereits in Vollbrand.

Mit den Löscharbeiten konnte die Ausbreitung des Feuers jedoch verhindert werden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen bis zu 30.000 Euro liegen.

Für die weiteren Ermittlungen ist die Kriminalpolizei (10) in Heppenheim eingeschaltet. Wer Hinweise zu der Entstehung des Feuers geben kann, wendet sich bitte telefonisch an die 06252 / 706-0.

Unter Drogeneinfluss am Steuer und per Haftbefehl gesucht

Viernheim (ots) – Einen 46-jährigen Autofahrer und seinen 41-jährigen Beifahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag 13.06.2022 in der Nibelungenstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 46-Jährige unter dem Einfluss von Kokain und Heroin am Straßenverkehr teilnahm und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Bei seinem Beifahrer fanden sie geringe Mengen Kokain und Heroin. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen kam weiterhin ans Tageslicht, dass der Wagenlenker zur Festnahme gesucht wurde. Es lagen Haftbefehle wegen Diebstahls sowie zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten wegen Trunkenheit im Verkehr vor. Die beiden Männer wurde festgenommen.

Der Autofahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Sein Beifahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommt ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Buntmetall zusammengerafft und zurückgelassen

Hirschhorn (ots) – Buntmetalldiebe transportierten am Montag (13.06.) bis zu 500 Kilogramm Messing, im Gegenwert von etwa 2.500 Euro, von einem Firmengelände in der Neckarsteinacher Straße, Nähe Karl-Biesinger-Straße, um es im Nachhinein verladen zu können.

Anwohner bemerkten um kurz nach 01 Uhr Personen und ein Auto mit Anhänger auf dem Gelände und verständigten umgehend die Polizei. Wie sich im Nachhinein herausstellte, wurde das Buntmetall von mindestens 2 Personen in sechs 120 Liter-Mülltonnen und zwei Kunstoffgitterboxen gepackt. Die Tonnen und Boxen wurden sodann auf die gegenüberliegende Straßenseite, unter dem Vordach der Sporthalle geschoben.

Weil die Tat entdeckt wurde, flüchteten die Täter unter Zurücklassung des Diebesguts. Wer zur Tatzeit Fahrzeuge mit Anhänger im Bereich Hirschhorn bemerkt hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Telefon: 06272 / 9305-0.

Unfallflucht

Bensheim (ots) – Am Freitag 10.06.2022 um 18:40 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer während eines Überholvorganges den Pkw eines eines 77-jährigen Fahrzeuglenkers aus einem Bensheimer Ortsteils. Es entstand an dem überholten Pkw ein Sachschaden von mindestens 400 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.-Nr. 06251/8468-0 in Verbindung zu setzen.

