Ludwigshafen-Oppau (ots) – In einem Bistro in der Edigheimer Straße bedrohte am Montag 14.06.2022 gegen 19:30 Uhr, ein 37-Jähriger 3 weitere männliche Gäste im Alter von 21-28 Jahren mit einem Messer. Die Drei setzten sich zur Wehr und schlugen unter anderem mit einem Billiard Queue auf den 37-Jährigen ein, so dass dieser schwer verletzt wurde.

Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Messer mit welchem der Verletzte zuvor drohte, wurde sichergestellt, da es sich um einen verbotenen Gegenstand handelte.