Kirchheimbolanden – Nach einer mehr als 2-jährigen Corona-Pandemie-Pause startet das Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden erneut mit seiner Vortragsreihe „Gesundheitsforum“.

Der erste Vortrag findet am Donnerstag, 23. Juni 2022 um 18:00 Uhr im Großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Kirchheimbolanden, Uhlandstraße 2, statt. Den Auftakt für das Gesundheitsforum gibt Dr. med. Frank Müller-Bongartz, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Standort in Kirchheimbolanden.

In seinem Vortrag stellt Dr. Müller Bongartz seine Klinik vor. Diese hat ihren Schwerpunkt im gesamten Bereich der Traumaversorgung des Bewegungsapparates mit Arthroskopie, Handchirurgie und rekonstruktiver Chirurgie. Ein besonderer Schwerpunkt ist der künstliche Gelenkersatz (Endoprothetik) des Hüft-, Knie- und Schultergelenkes.

Die Veranstaltung findet nach den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Vortragsreihe „Gesundheitsforum“ wird zukünftig immer am letzten Donnerstag im Monat stattfinden. Mehr Informationen gibt es unter: E-Mail dob@westpfalz-klinikum.de<mailto:dob@westpfalz-klinikum.de> oder Telefon 06352 405-201.