Schrauben sind eines der wichtigsten Bauelemente. Sie werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt und haben unterschiedliche Verwendungszwecke.

In diesem Blog erfährst du alles über die verschiedenen Arten von Schrauben, die in Baumärkten, wie zum Beispiel bei Toom erhältlich sind, und ihre Einsatzmöglichkeiten!

Wie werden Schrauben unterschieden?

Schrauben werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt. Die häufigsten sind Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff. Sie unterscheiden sich in ihrer Festigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Je nachdem, für welchen Zweck die Schraube verwendet wird, muss sie bestimmte Anforderungen wie Form und Größe erfüllen.

Jede Art von Schraube hat ihre Vor- und Nachteile. So ist zum Beispiel eine Schraube aus Metall sehr langlebig, aber auch schwer zu entfernen, wenn sie einmal fest sitzt. Eine Kunststoff-Schraube hingegen ist leichter zu entfernen, aber auch weniger haltbar.

Die richtige Wahl der Schraube hängt also ganz von den Anforderungen ab. Bei einer Reparatur sollte man immer die gleiche Art von Schraube verwenden, wie sie vom Hersteller vorgesehen ist.

Arten von Schrauben

Es gibt verschiedene Arten von Schrauben, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Die häufigsten Schraubenarten sind Holzschrauben, Metall- und Kunststoffschrauben.

• Holzschrauben

Sie eignen sich hervorragend für das Befestigen von Holzplatten oder anderen Elementen aus Holz. Sie haben einen breiten Kopf, der das Eindrehen in das Holz erleichtert. Zudem besitzen sie eine spezielle Spitze, die verhindert, dass das Holz beim Eindrehen beschädigt wird.

• Metallschrauben

Sie eignen sich vor allem für das Befestigen von Metallteilen und sind aus Metall. Durch ihre Stärke halten sie auch hohen Belastungen stand. Bei Metallschrauben werden meist Verbindungen durch das Verschrauben von Außengewinden mit Gegengewinden hergestellt. Dabei kann es sich um eine passende Mutter oder ein Innengewinde im Bauteil handeln.

• Kunststoffschrauben

Sie eignen sich besonders für leichte Materialien wie Kunststoffe oder Pappe. Sie sind nicht so stark wie Metallschrauben und daher nicht für schwere Lasten geeignet. Kunststoffschrauben besitzen jedoch den Vorteil, dass sie nicht rosten und daher lange haltbar sind.

Wie ist eine Schraube aufgebaut?

Eine Schraube hat in der Regel einen Kopf, einen Schaft und eine Spitze. Der Kopf dient zum Anziehen der Schraube und sitzt meist auf dem breiteren Ende des Schaftes. Die Spitze ist das schmalere Ende des Schaftes und wird in das zu fixierende Material gebohrt. Zwischen Kopf und Spitze befindet sich das sogenannte Gewinde, welches es ermöglicht, die Schraube im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn anzuziehen.

Schraubenköpfe

Der Schraubenkopf ist eines der wichtigsten Teile einer Schraube. Es gibt verschiedene Arten von Schraubenköpfen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Die richtige Wahl des Schraubenkopfs ist entscheidend für die Leistung und Haltbarkeit der Schraube.

Beispiele für Schraubenköpfen sind:

Sechskantkopf

Meist bei Normschrauben verwendet, wird dieser Schraubenkopf mit einem Schlüssel oder einer Nuß angetrieben. Sie werden auch Maschinenschrauben und Schlüsselschrauben genannt. Die sehr hohe Kraftübertragung sind ein großer Vorteil dieses Schraubenkopfes.

Dieser Schraubenkopf sieht dem Tellerkopf sehr ähnlich. Schrauben mit solch einem Flachrundkopf werden auch Schlossschrauben genannt und meist auf Spielplätzen und Parkbänken, wegen der geringen Verletzungsgefahr, eingesetzt. Diese Schrauben können nur mit hilfe einer Mutter befestigt werden, da im Kopf keine Möglichkeit eines Antriebs besteht.

Mit Innensechskant oder TORX als Antrieb ist dieser Schraubenkopf sehr beliebt. Der Senkkopf macht es sicherer, sich nicht am Kopf der Schraube zu verletzen oder andere Gegenstände zu beschädigen. Durch das vollständige Versenken des Kopfes im Material kann man nicht an ihm hängen bleiben. Durch Abdeckkappen im passenden Dekor kann man den Kopf vollständig verbergen und ist somit unauffällig.

• Tellerkopf

Der Tellerkopf ist sehr praktisch, da man keine Unterlegscheibe mehr verwenden muss. Er sorgt nicht nur für ein ansprechendes Aussehen bei Holzkonstruktionen, sondern verteilt auch die angewendete Kraft auf eine größere Fläche. Der Tellerkopf einer Schraube ist ideal für weiches Holz, da er die Oberfläche nicht beschädigt. Nicht nur die Haltekraft wird vergrößert, sondern auch das Material geschont.

Spitzen

Je nachdem, welche Art von Schraube Sie verwenden, kann deren Spitze flach oder spitz sein. Schrauben mit flachen Spitzen werden meist mit Hilfe von Muttern festgezogen oder in ein Bauteil mit Innengewinde verschraubt.

Schrauben mit spitz zulaufenden Spitzen sind in der Regel für Holzbauprojekte geeignet. Sie werden komplett in das zu befestigende Bauteil eingedreht, wobei sie sich ihren Weg selbst bohren. Diese Schrauben können auch mit einer speziellen Bohrspitze versehen sein.

Gewinde

Ein Schraubengewinde besteht aus einer spiralförmigen Nut und einem dazu passenden Gewindebolzen. Die beiden Komponenten sind so konstruiert, dass sie ineinandergreifen und somit eine feste Verbindung erzeugen. Durch die Verwendung eines Schraubengewindes kann eine Verbindung ohne zusätzliches Klebstoff oder Schweißarbeiten hergestellt werden.

Schraubengewinde werden je nach Anwendungsfall in unterschiedlichen Größen und Ausführungen hergestellt. Die häufigsten Schraubengewindetypen sind metrisch, Whitworth, Trapezgewinde und Feingewinde.

Metrische Schraubengewinde entsprechen der international üblichen ISO-Norm und werden daher auch als ISO-Gewinde bezeichnet. Metrische Gewinde finden vorwiegend in der Automobilindustrie und der Maschinenbautechnik Anwendung.

Whitworth-Gewinde entsprechen der britischen Standardisierungsorganisation BS 4 TPI (Threads Per Inch). Whitworth-Gewinde werden vorrangig in der Hydraulik- und Pneumatikbranche sowie im Bereich der Landtechnik verwendet.

Trapezgewinde sind dicker und haben eine größere Steigung. Sie sind dadurch selbsthemmend, weil die Reibung relativ hoch ist. Dieses Gewinde wird meist in Schraubzwingen, Druckern oder Montagebändern verwendet.

Feingewinde weisen im Vergleich zu anderen Schraubengewindetypen eine sehr geringe Steigung auf. Feingewinde finden vorrangig in der Uhrenindustrie sowie in der Feinmechanik und Optik Anwendung.

Was muss man über Schrauben wissen?

In unserer modernen Welt gibt es kaum noch etwas, was nicht mit Schrauben zusammengebaut ist. Ob Möbel, Autos oder die elektronischen Geräte in unserem Alltag – überall finden sich Schrauben in jeglicher Form. Aber was muss man eigentlich über diese kleinen, aber wichtigen Metallstifte wissen?

Zunächst einmal sollte man wissen, dass Schrauben in unterschiedlichen Größen und Ausführungen hergestellt werden. Je nachdem, für welchen Zweck sie benötigt werden, sind die Schrauben unterschiedlich ausgelegt.

Ebenso vielfältig sind die Materialien, aus denen Schrauben hergestellt werden können. Wichtig ist, dass man die richtige Form und Größe für seine Projekte wählt. Ob es eine Schraube aus Metall oder einem anderen Werkstoff sein muss, bestimmt der Verwendungszweck.

Fazit

Es ist offensichtlich, dass Schrauben ein wesentlicher Bestandteil unserer Industrie sind. Ohne sie wäre es uns unmöglich, viele der Dinge herzustellen, die wir heutzutage für selbstverständlich halten. Die Vielfalt der Schraubenarten stellt sicher, dass es für jede Anwendung die richtige Schraube gibt. Wir sollten also dankbar sein für die Erfindung dieses unscheinbaren, aber unentbehrlichen Werkzeugs.