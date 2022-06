Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 12.06.2022 wurde ein 13-Jähriger in der Yorckstraße gegen 14:30 Uhr durch 4 Kinder angegriffen. Die Vier schlugen dem Jungen ins Gesicht und drohten ihm mit weiteren Schlägen, woraufhin der 13-Jährige einen 10 EUR-Schein aushändigte. Daraufhin flüchtete die Gruppe.

Der 13-Jährige wurde leicht verletzt, die Ermittlungen hinsichtlich der Täter dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.