Bruchsal – 34 Tauben getötet und entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In Bruchsal-Büchenau hat ein Unbekannter in den vergangenen

Tagen 34 Taubenkadaver in einer Biomülltonne entsorgt. Das Fachdezernat

Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Karlsruhe ermittelt hierzu wegen eines

Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und ist hierfür auf der Suche nach

möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden die Tierkadaver vor wenigen Tagen in

einer privaten, aber öffentlich zugänglichen Biotonne in der

Gustav-Laforsch-Straße entsorgt. Ein Anwohner entdeckte die Kadaver am

Sonntagmittag und verständigte die Polizei. Offenbar wurden den insgesamt 34

Tauben jeweils der Kopf und ein Bein entfernt. Die Köpfe wurden mit den Körpern

entsorgt, die Beine wurden vermutlich aufgrund der angebrachten

Identifikationsringe mitgenommen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise

geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in

Verbindung zu setzen.

Graben-Neudorf – 14-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt – Vater schlägt Fahrzeugführer

Karlsruhe (ots) – Ein 14-jähriger Radfahrer wurde am Sonntag bei einem

Verkehrsunfall mit einem Pkw in Graben-Neudorf schwer verletzt. Nach ersten

Feststellungen der Polizei befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer gegen 16.45 Uhr die

Friedrichstraße in Richtung Mannheimer Straße. Der 14-Jährige kam aus einem

Anwesen und überquerte offenbar hinter zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen

die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem anfahrenden Pkw. Dabei wurde

der Schüler schwer verletzt und kam per Rettungsteam in eine Klinik. Als der

Vater des 14-Jährigen an die Unfallstelle kam, schlug er den Pkw-Fahrer

unvermittelt ins Gesicht.

Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt, wurde aber ebenfalls mit

einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe

von circa 5.300 Euro.

Pfinztal – Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern

Karlsruhe (ots) – In Karlsruhe und den angrenzenden Gemeinden sind offenbar

betrügerisch agierende Handwerker und Reinigungskräfte unterwegs.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag tauchten bei einem Mann in

Pfinztal-Söllingen unangekündigt zwei Männer in Handwerksmontur auf. Sie

reinigten dessen Einfahrt und verlangten daraufhin einen horrenden Preis für die

erbrachte Leistung. Da dies dem Hofbesitzer seltsam vorkam, verständigte er die

Polizei.

Die Polizei warnt deshalb vor spontanen Handwerkerleistungen, welche ohne

Vorankündigung an der Haustür angeboten werden. Vermeintliche Schnäppchen

stellen sich im Nachgang oftmals als ein teuer bezahltes Ärgernis dar.

Unzureichend oder schlecht ausgeführte Arbeiten sorgen immer wieder für einen

erheblichen Mehraufwand. Opfer sind oftmals Menschen, die tagsüber zu Hause

sind.

Deshalb rät die Polizei zur Vorsicht:

Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür.

Die angebotenen Gegenstände oder Handwerkerleistungen sind

meist nur geringwertig oder gar wertlos.

Die angebotenen Gegenstände oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Lassen Sie unaufgefordert kommende „Vertreter“ und angebliche

Handwerker nicht in Ihre Wohnräume.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf: https://www.polizei-beratung.de/sta

rtseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-falschen-handwerkern/

Karlsruhe – Fahrkartenautomaten in Straßenbahnen aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Nacht von

Sonntag auf Montag auf den Betriebshof West der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und

entwendete dort aus zwei abgestellten Straßenbahnen Geldkassetten mit Bargeld.

Ein auf dem Gelände arbeitender Mitarbeiter entdeckte gegen 0:30 Uhr einen

maskierten Mann, welcher sich gerade an einem Fahrkartenautomat in einer Bahn zu

schaffen machte. Hierdurch offensichtlich in seinem Tun gestört, ergriff der

Einbrecher kurzer Hand die Flucht. Hierzu übersprang er unter anderem einen Zaun

und rannte in Richtung Kleingartenanlage „Kastanienbaum“ davon. Trotz umgehend

eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei konnte der Flüchtige

entkommen.

Der Schaden an den Bahnen und die Höhe des entwendeten Bargelds kann zum

jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Der Unbekannte wird als circa 190 cm groß und als schlank beschrieben. Er trug

einen auffälligen blauen Kapuzenpullover, eine knielange kurze, helle Hose und

zudem eine auffällige Maskierung (sogenannte „Scream“-Maske).

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier

West unter der Telefonnummer 0721/ 666-3611 zu melden.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 08:00 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich

Haid-und-Neu-Straße / Hirtenweg ein Auto mit einer Straßenbahn. Der Autofahrer

zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 120.000 Euro. Aufgrund der

Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Nach aktuellem Stand war der Pkw-Fahrer auf dem Hirtenweg unterwegs und wollte

nach rechts in die Haid-und-Neu-Straße abbiegen. An einem unbeschrankten

Bahnübergang übersah er offenbar die aus einer Haltestelle in Richtung Hagsfeld

ausfahrende Straßenbahn, so dass es zum Zusammenstoß kam. Sowohl an dem Porsche,

als auch an der Straßenbahn entstand erheblicher Sachschaden. Ein

Abschleppdienst musste hinzugerufen werden.

Aufmerksame Reisende überführt Taschendieb – Geschädigte reist unwissend weiter

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend (11. Juni) gegen 18:00 Uhr war es eine

31-jährige Zeugin, die einen Taschendieb beobachtete und zur Ergreifung des

Tatverdächtigen beigetragen hat.

Die 31-Jährige lief gegen 18:00 Uhr durch den Osttunnel des Karlsruher

Hauptbahnhofes. Dabei konnte sie beobachten, wie ein junger Mann einer Frau von

hinten an den Rucksack griff und etwas entwendete. Umgehend informierte sie über

den Notruf die Polizei, musste ihren eigenen Reiseweg jedoch fortsetzen. Anhand

einer Personenbeschreibung gelang es dann einer Streife der Polizei Karlsruhe,

den 16-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Bei sich hatte er

Bargeld, das nach bisherigen Erkenntnissen aus Diebstählen hervorging und daher

sichergestellt wurde.

Die Geschädigte, eine ältere Dame, bekam weder von dem Diebstahl noch von der

Ergreifung des Tatverdächtigen etwas mit und bleibt daher unbekannt.

Weitere Ermittlungen werden nun von der Bundespolizei geführt.

Reisende am Hauptbahnhof belästigt und provoziert – Bundespolizei schreitet ein

Karlsruhe (ots) – Freitagabend (10. Juni) wurden nach einer Anforderung durch

die Deutsche Bahn im Karlsruher Hauptbahnhof, Beamte der Bundespolizei massiv

beleidigt. Zwei Männer leisteten hierbei zusätzlich Widerstand gegen die

polizeilichen Maßnahmen der Bundespolizei. Ein Beamter wurde leicht verletzt,

blieb jedoch dienstfähig.

Aufgrund von ordnungsstörenden Handlungen, die von den 23- und 25-jährigen

deutschen Tatverdächtigen ausgingen, forderte die Deutsche Bahn eine Streife der

Bundespolizei zum Gleis 10. Beide Personen hatten zuvor am Bahnsteig

herumgeschrien und provoziert.

Auch gegenüber der Streife zeigten beide Männer dieses Verhalten. Während sie

sich weigerten ein Ausweisdokument vorzulegen, steigerten sie ihre aggressiven

und beleidigenden Äußerungen. In Gänze unkooperativ wurden beide Männer

schließlich unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht

und gefesselt. Mit fortwährenden Beleidigungen hielten sie hierbei nicht an

sich. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich ein Beamter leicht am Bein,

blieb jedoch dienstfähig.

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Alkoholtest ergab bei beiden Personen

einen Wert von über 1,2 Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen erhielten die Männer einen Platzverweis für den

Karlsruher Hauptbahnhof, dem sie nur zögerlich nachkamen. Gegen beide Personen

wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Mehrere Diebstähle – Zivilcourage überführt einen Tatverdächtigen

Mannheim/Heidelberg (ots) – Gleich mehrere Diebstähle wurden der Bundespolizei

am vergangenen Sonntag (12. Juni) angezeigt. Während ein Dieb unerkannt blieb,

konnten zwei Tatverdächtige dingfest gemacht werden.

In der Nacht auf Sonntag schlief ein 19-Jähriger in der Überführung des

Heidelberger Hauptbahnhofes. Ein bislang unbekannter Langfinger entwendete ihm

währenddessen seine Bauchtasche. Dem 19-Jährigen entstand ein Schaden von 50

Euro. Der 19-Jährige hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Am Nachmittag forderte der Ladendetektiv eines Nebenbetriebes im Mannheimer

Hauptbahnhof die Bundespolizei an. Er hatte zuvor einen Mann beobachtet, wie

dieser mehrere Gegenstände in seine Jacke steckte und ohne zu bezahlen den

Kassenbereich passierte. Die Beamten konnten den 37-jährigen georgischen

Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. In seiner Jacke fanden sie

das Diebesgut in Höhe von fast 100 Euro. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls

ermittelt.

Ebenfalls am Nachmittag war es ein aufmerksamer Fahrgast, der einen

Diebstahlsschaden für einen Mitreisenden abwenden konnte. Auf der Fahrt von

Stuttgart nach Mannheim hielt sich ein 30-jähriger algerischer Mann zunächst

ohne Gepäck im ICE auf. Dem 53-jährigen Zeugen fiel die gleiche Person wenig

später erneut auf, diesmal mit einer Tasche. Er informierte die Zugbegleitung

über den Verdacht einer Diebstahlshandlung. Der Tatverdächtige versteckte sich

zu dieser Zeit in der Bordtoilette. Beamte der Bundespolizei stellten

schließlich fest, dass die mitgeführte Tasche einem 48-jährigen Fahrgast

gehörte.

Durch den aufmerksamen und couragierten Zeugen konnte dieser Diebstahl

verhindert werden.

Zivilcourage heißt nicht nur, bei Auseinandersetzungen dazwischen zu gehen. Oft

reicht es, wie in diesem Fall deutlich wird, den zuständigen Personen gegenüber

einen Verdacht zu äußern. Wichtig und daher an erster Stelle steht die Regel,

sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Weitere Informationen zu diesem

wichtigen Thema erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

www.polizei-beratung.de

Ettlingen – Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der A5

Karlsruhe (ots) – Zu einem Unfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden kam es

am Sonntagmittag auf der Autobahn A5 bei Ettlingen. Da der Unfallhergang bislang

nicht eindeutig geklärt werden konnte, ist die Polizei noch auf der Suche nach

möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 79-jährige

Fahrer eines Mercedes gegen 13:30 Uhr die A5 vom Autobahndreieck Karlsruhe aus

in Richtung Süden. Hierbei fuhr er im dortigen Baustellenbereich auf der

mittleren der drei Fahrspuren. Neben ihm auf dem linken Fahrstreifen fuhr die 27

Jahre alte Fahrerin eines Toyotas. In der Folge kam es aus bislang ungeklärter

Ursache zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin

der Toyota zudem nach links gegen Betongleitwand geriet.

An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa

5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zur Klärung der Unfallursache ist die Polizei nun auf der Suche nach möglichen

Zeugen und bittet diese, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter 0721/944840 in

Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Die Scheibe eines am Friedhof Ettlingen abgestellten Autos

wurde am Samstagabend eingeschlagen und die im Fahrzeug abgelegte Handtasche

entwendet.

Eine 50-jährige Geschädigte stellte ihr Auto gegen 18.30 Uhr am Vogelsangweg

beim Friedhof ab. Ihre Handtasche legte die Dame auf dem Rücksitz ab und deckte

sie mit einer Tüte ab. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass ein Unbekannter

die Dreieckscheibe des Citroen eingeschlagen hatte und die Handtasche gestohlen

hatte. In der Handtasche waren das Mobiltelefon der Frau, Bargeld und

persönliche Papiere.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin, dass

Wertgegenstände nicht im Auto gelassen werden sollten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

können sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243/32000 in Verbindung setzen.

Rheinstetten – Auseinandersetzung auf Parkplatz beim Epplesee

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Auf dem Parkplatz des Epplesees ist es am Samstag

gegen 21.15 Uhr offenbar zur körperlichen Auseinandersetzung von bis zu 15

Personen gekommen. Mehrere Anrufer hatten dies telefonisch der Polizei gemeldet.

Dabei soll es eine Bedrohung mittels Messer gegeben haben und ein Kampfhund sei

auch eingesetzt gewesen.

Die Polizei eilte mit mehreren Streifen sowie mit Unterstützung der

Polizeihundeführerstaffel vor Ort und traf mehrere Verletzte an. Ein Teil der

Beteiligten war bereits geflüchtet. In der Folge unterblieb die Kooperation mit

der Polizei. Alle Anwesenden verweigerten die Aussagen. Ein verletzter

17-Jähriger, der von einem Hund angegriffen worden sei, wollte keinerlei Angaben

machen und musste unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden. Die Fahndung nach weiteren Beteiligten waren am

Abend ergebnislos geblieben.

Das Polizeirevier Ettlingen beziehungsweise der Polizeiposten Rheinstetten

führen hierzu die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07243

32000 zu melden.