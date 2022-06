Mannheim: Zweijähriges Kind bei Unfall schwer verletzt; Verursacher flüchtet

Mannheim (ots) – Am späten Samstagnachmittag wurde ein zweijähriges Kind bei

einem Unfall auf dem Kundenparkplatz des REWE-Marktes in der Mannheimer Straße

schwer verletzt. Der verantwortliche Fahrer eines Mercedes SUV fuhr anschließend

weiter.

Zeugen hatten das Kennzeichen abgelesen und der Polizei mitgeteilt. Eine

Sofortfahndung nach dem Fahrer und seinem Fahrzeug verlief ohne Ergebnis.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand war das Kleinkind kurz nach 17 Uhr mit einem

Laufrad in Begleitung seiner Mutter auf dem RWE-Parkplatz unterwegs, als der

Mercedes-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke herausfuhr und von dem Fahrzeug

überrollt wurde.

Mit schweren Kopfverletzungen wurde das Kind in eine Klinik gebracht.

Mittlerweile ist es außer Lebensgefahr.

Das Unfallfahrzeug wurde mittlerweile sichergestellt und abgeschleppt.

Die Ermittlungen der Unfallfluchtexperten der Verkehrspolizei Mannheim dauern

an.

Mannheim: Raubüberfall auf Wettbüro; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Die Fahndung mit 15 Streifenwagenbesatzungen nach dem Täter,

der am Montagvormittag ein Wettbüro im Kaiserring/Ecke

Reichskanzler-Müller-Straße überfiel, verlief ohne Ergebnis.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Raubdezernats des Kriminalkommissariats

Mannheim ergeben, betrat der Täter gegen 10.15 Uhr das Wettbüro, bedrohte die

Angestellte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe des Geldes. Mit

einigen Hundert Euro Bargeld flüchtete er in noch unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, kurze bis halblange schwarze,

gegelte Haare; hagere Gestalt; schwarze Kleidung; Gesichtsmaske.

Zeugen, die Hinweise zum Überfall geben können oder etwas zum Täter wissen,

wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Mannheim-Jungbusch: Versuchter Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Freitag auf

Samstag, gegen 04:20 Uhr, im Luisenring. Ein bislang unbekannter Täter hob

gewaltsam den Rolladen der Eingangstür einer dortigen Gaststätte an und schlug

den unteren Teil der Scheibe ein. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet und

angesprochen, woraufhin er nach kurzer Zeit flüchtig ging.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, mitteleuropäisches

Aussehen, schlank/athletisch, 1.70m – 1.80m, 20 – 30 Jahre alt und braune,

schulterlange Haare, welche nach hinten gekämmt waren. Bekleidet war er mit

einem weißen Tanktop und einer hellen Jeans. Eventuell hat sich der Täter am Arm

verletzt.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu

melden.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Strandbar – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Samstag auf

Sonntag zwischen 01:30 Uhr und 08:10 Uhr in eine Strandbar am Cahn-Garnier-Ufer.

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Gelände der Bar und

drangen anschließend gewaltsam in einen dortigen Container ein. Aus dem Inneren

entwendeten die Täter einen Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte

Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt und

Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter

der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Streitigkeiten in Parkanlage; Wer hat was gesehen und/oder Film-bzw. Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt? – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am Freitagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 17:00

Uhr, gerieten ein 34-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau in der Parkanlage im

Bereich „Hanns-Glückstein-Platz“ offenbar in Streit. Im weiteren Verlauf soll

der Disput dann in Handgreiflichkeiten gemündet haben. Erst als Passanten

hinzugekommen und auf das Geschehen aufmerksam geworden wären, soll die

körperliche Auseinandersetzung beendet worden sein.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder mit ihrem Mobiltelefon

Film-sowie Videoaufnahmen davon gefertigt haben, werden gebeten, Kontakt mit der

Polizei aufzunehmen und sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.:

0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Innenstadt: 26-Jähriger überfallen und ausgeraubt – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:55 Uhr wurde ein

26-Jähriger auf seinem Nachhauseweg von einer vier bis fünfköpfigen Gruppe im

Quadrat U4, Höhe Hausnr. 25, angegangen. Die unbekannten Täter griffen den Mann

zunächst mit Faustschlägen an. Einer der Männer soll zudem mit einem

Teleskopschlagstock und ein weiterer mit einem Ketten-Fahrradschloss

zugeschlagen haben. Nachdem das Opfer durch die Angriffe zu Boden gegangen war,

sollen ihm die Unbekannten seinen Geldbeutel aus der Hosentasche geraubt haben.

In diesem befanden sich diverse Karten sowie Bargeld. Der 26-Jährige erlitt

durch den Angriff zahlreiche Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich und

musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Einer der unbekannten Täter, der mit einem Teleskopschlagstock zugeschlagen

haben soll, wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20 – 30 Jahre alt und etwa

180 cm groß und von westasiatischem/orientalischem Phänotyp. Er soll einen

längeren, schwarzen Vollbart gehabt haben und mit einem schwarzen T-Shirt,

schwarzer Jogginghose und schwarzer Basecap bekleidet gewesen sein. Ein weiterer

Täter soll zudem eine blaue, ärmellose Jeansjacke und ein weißes Oberteil

getragen haben sowie von kräftiger Statur gewesen sein.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen zu den

Tätern und dem Tathergang übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet

haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0621

174 – 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: alkoholisierte Unfallverursacher versuchen zu flüchten – Festnahme

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Samstag gegen 23:20 Uhr verständigten

Passanten die Polizei, nachdem ein VW-Fahrer die Wilhelm-Varnholt-Allee

stadteinwärts befuhr und beim Linksabbiegen in die Fahrlachstraße rechts von

Fahrbahn abkam. In der Folge geriet das Fahrzeug auf die Grünfläche und prallte

gegen eine dortige Ampel. Die beiden verletzten 53 und 33 Jahre alten

Fahrzeuginsassen verließen daraufhin selbstständig das Unfallfahrzeug. Anstatt

das Eintreffen von Polizei-und Rettungskräfte abzuwarten, ergriffen die Männer

allerdings die Flucht.

Als die Beiden sich offenbar in einem Gebüsch vor den hinzugerufenen

Einsatzkräften verstecken wollten, stürzten diese einen Hang hinunter. Während

der 33-Jährige verletzt am Boden liegen blieb, flüchtete der 53-Jährige wiederum

weiter zu Fuß in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. Polizeikräfte, die bereits

die Fahndung aufgenommen hatten, konnten den sichtlich alkoholisierten Mann

daraufhin festnehmen. Der 33-Jährige, der sich am Bein verletzt hatte und

ebenfalls alkoholisiert war, wurde schließlich mit einem hinzugerufenen

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Auch dessen 53-Jährige Begleiter wurde

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert von über 1 Promille, bei

dem 53-Jährigen rund 0,5 Promille. Beiden Männern wurde noch im Krankenhaus eine

Blutprobe entnommen.

Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000

Euro. Der VW wurde sichergestellt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Insbesondere die Frage, wer von den beiden Männern gefahren ist und den Unfall

verursacht hat, ist bislang noch ungeklärt und bedarf der weiteren Abklärung.

Mannheim: Raubüberfall auf Wettbüro; Fahndung mit allen verfügbaren Kräften

Mannheim (ots) – Mit allen verfügbaren Kräften fahndet die Polizei derzeit nach

einem bislang unbekannten Täter, der am Montagvormittag, gegen 10.15 Uhr ein

Wettbüro in der Reichskanzler-Müller-Straße überfiel. Informationen zu den

Tatumständen liegen bislang noch nicht vor. Zeugen wenden sich bitte an den

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Meldungen vom Wochenende

Mannheim: Tierischer Ausreißer im Stadtteil Wallstadt unterwegs

Mannheim (ots) – In der vergangenen Samstagnacht gegen 23:45 Uhr fiel einer

Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal während der Streifenfahrt

in der Römerstraße ein kleiner Hund auf, der offensichtlich alleine einen

Spaziergang unternommen hatte. Der kleine Terrier-Mischling konnte durch gutes

Zureden angelockt und durch die Beamten eingefangen werden. Der Besitzer des

Tieres, welcher sich bereits eigenständig auf die Suche begeben hatte, wurde im

Anschluss verständigt. Dieser konnte seinen Ausreißer daraufhin wieder

wohlbehalten in Empfang nehmen.

Mannheim-Rheinau: Größerer Brand auf dem Gelände des Rheinauhafens

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es in der Nacht zum Sonntag, gegen

03:30 Uhr, zu einem Brand im Bereich des Rheinauhafens in der Rotterdammer

Straße in einem metallverarbeitenden Betrieb. Hierbei brannten zwei Werkshallen

nahezu vollständig aus. Diese Hallen sind aktuell einsturzgefährdet, weswegen

noch keine weiteren Erkenntnisse zur Brandursache vorliegen. Das

Kriminalkommissariat Mannheim ist in diesem Zusammenhang mit den weiteren

Ermittlungen betraut. Der entstandene Sachschaden kann ebenfalls noch nicht

beziffert werden.

Die Feuerwehr hat zwischenzeitlich den Einsatz beendet. Auch alle Absperrungen

der Polizei wurden aufgehoben. Die Feuerwehr Mannheim war mit insgesamt 26

Fahrzeugen und 94 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Mannheim-Feudenheim: Funktionsuntüchtiges Rolltor

Mannheim-Feudenheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wollte ein

21-jähriger Fahrzeugführer gegen 01 Uhr aus einer Tiefgaragenausfahrt in der

Hauptstraße in Feudenheim fahren. Als er das Garagentor passieren wollte

unterlief ihm offenbar beim Anfahren an einer leichten Steigung ein Fahrfehler

und er „würgte“ hierbei den Motor ab. Unglücklicherweise senkte sich in diesem

Augenblick wieder das Rolltor der Garagenausfahrt. Beim Versuch aus der Einfahrt

zu fahren, schrammte das Rolltor über das Dach seines Fahrzeugs. Als er das

Rolltor passierte, unterlief ihm der nächste Fahrfehler. Da seine Räder

durchdrehten, rollte er nun mit seinem Wagen zurück und stieß nun an das

mittlerweile geschlossene Garagentor. Hierbei verkratzte er sich auch noch die

Heckscheibe des Wagens. Der Gesamtschaden des unglücklichen Vorfalls beläuft

sich auf ca. 5000 Euro. Das Garagentor war danach nicht mehr funktionstüchtig.

Mannheim/Heidelberg: Verkehrsüberwachung im Zusammenhang mit „Posern“

Mannheim/Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in

Mannheim und Heidelberg Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit dem Phänomen

„POSER“ durchgeführt. Bei den Kontrollen von einigen dutzend Fahrzeugen und

Personen wurden mehrere Verstöße festgestellt. Vorrangig waren es unzulässige

Manipulationen der jeweiligen Abgasanlagen an den Fahrzeugen, weshalb es zu

nicht unerheblichen Lärmbelästigungen kam. Dies führte bei vier Fahrzeugen zum

Erlöschen der Betriebserlaubnis und schließlich zur Sicherstellung der

Fahrzeuge. Die Fahrer müssen nun mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

Mannheim: Körperliche Auseinandersetzung unter Frauen

Mannheim (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Frauen kam es am

frühen Samstagmorgen gegen 03.20 Uhr in der Mannheimer Innenstadt. Nachdem

zunächst eine Schlägerei zwischen 10 Personen vor einem Lokal in den S-Quadraten

gemeldet worden war, stellte sich der Sachverhalt vor Ort so dar, dass eine

33-jährige Geschädigte von drei Widersacherinnen im Alter von 38, 19 und 17

Jahren angegriffen und in Form von Tritten im Gesicht und am Rücken leicht

verletzt wurde. Die drei merklich alkoholisierten Angreiferinnen konnten noch

vor Ort festgenommen und zum zuständigen Polizeirevier gebracht werden. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Haus des Jugendrechts geführt.