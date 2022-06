Dossenheim: Brand einer Lagerhalle; Ursache unbekannt

Dossenheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Montagmorgen

Lagerhalle im „Pfriemenacker“ in Brand, in der landwirtschaftliche Geräte

gelagert waren.

Die Dossenheimer Feuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräfte vor Ort war, konnte

den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude

verhindern.

Vorsorglich wurden noch zwei Rettungswagen zur Brandstelle beordert, ihr Einsatz

war jedoch nicht notwendig.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000.-

Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Motorrad – Motorradfahrer leicht verletzt – 5.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 11:50 Uhr in der Neulandstraße. Ein 58-Jähriger Hyundai-Fahrer wollte von

der dortigen Tankstelle nach links auf die Neulandstraße abbiegen, als er einen

52-Jährigen Motorradfahrer übersah, welcher auf der Neulandstraße in Richtung

Steinsfurt unterwegs war, und mit diesem kollidierte. Beide Männer wurden bei

dem Unfall leicht verletzt, der 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bekleidungsgeschäft – Polizei sucht Zeugen!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Sonntag auf

Montag gegen 04:00 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der

Albert-Bassermann-Straße. Drei, bislang unbekannte, männliche Täter drangen

gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten diverses Diebesgut. Die Höhe

des Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der

Ermittlungen, der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Nach dem Einbruch

flüchteten die Täter mit Fahrrädern in Richtung Mannheimer Straße.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: Ein Täter war mit einer dunklen

Hose, einem weißen Oberteil und einer weißen Mütze bekleidet. Die anderen beide

trugen dunkle Kapuzenpullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Waibstadt: Ohne Führerschein unterwegs – von Kontrollstelle in Psychiatrie; wurden Autofahrer gefährdet?

Waibstadt (ots) – Weil sie am Sonntagabend durch ihre Fahrweise auf der B 292

von Sinsheim in Richtung Waibstadt mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen war,

wurde die 55-jährige VW-Fahrerin schließlich kurz nach 22 Uhr in Helmstadt

kontrolliert.

Die Frau befand sich nach einer ersten Einschätzung in einem psychischen

Ausnahmezustand, weshalb ihr auch schon 2021 die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie in ein psychiatrisches

Krankenhaus eingeliefert.

Ob sie auf der Fahrt von Sinsheim nach Helmstadt andere Fahrzeuge gefährdete,

steht noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des

Polizeireviers Sinsheim. Geschädigte melden sich bitte unter Tel.: 07261/690-0.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol Unfall verursacht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter Alkoholeinfluss verursachte am frühen

Sonntagmorgen ein 36-jähriger Mann in Ketsch einen Verkehrsunfall. Der Mann

befuhr gegen 4 Uhr mit seinem Hyundai die Gutenbergstraße in Richtung Walldorfer

Straße. Beim Linksabbiegen in die Bahnhofsanlage verlor er die Kontrolle über

sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn am und prallte gegen einen geparkten Mini.

Anschließen setzte er seine Fahrt einfach fort, fuhr über die Grünanlage in die

Scheffelstraße, wo er gegen einen großen Stahlcontainer prallte, wo seine Fahrt

schließlich endete. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, kümmerte sich um

den 36-Jährigen, der sich eine blutende Verletzung am Kopf zugezogen hatte.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem

des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Dem Mann,

der schließlich zur Behandlung seiner Verletzungen vorsorglich in ein

Krankenhaus eingeliefert worden war, wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein

wurde einbehalten.

Neckargemünd-Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen Motorradfahrer

Neckargemünd-Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit Beginn der wärmeren

Jahreszeit beginnt auch für die Zweiradfahrer wieder die Motorradsaison und die

Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern nehmen zu. Hauptunfallursache ist

überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit.

Die Polizei räumt der Bekämpfung der Motorradunfälle auch im Jahr 2022 eine hohe

Priorität ein. Am meisten zu mehr Verkehrssicherheit können die Motorradfahrer

jedoch selbst beitragen. Fahrsicherheitstraining, technisch einwandfreie und

verkehrssichere Motorräder, die richtige Schutzkleidung und eine vernünftige und

vorsichtige Fahrweise sind Garanten für unfallfreien Fahrspaß.

Als Auftakt führte das Polizeipräsidium am Sonntag, 12.06.2022, in der Zeit

zwischen 10 Uhr und 15 Uhr an der B37 in Kleingemünd schwerpunktmäßige

Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs durch.

Dabei wurden durch die Spezialisten der Verkehrspolizei 68 Fahrzeuge und 84

Personen kontrolliert.

Folgende Feststellungen wurden hierbei getroffen:

Gegen einen Verkehrsteilnehmer wird wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und Verdacht der Urkundenfälschung ermittelt.

Fahrerlaubnis und Verdacht der Urkundenfälschung ermittelt. An neun Fahrzeugen (ein Auto und acht Motorräder) war aufgrund

technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Die

Fahrzeuge wurden sichergestellt und die Halter sehen nun

Ordnungswidrigkeitenanzeigen entgegen.

Zwei Motorradfahrer sehen Anzeigen wegen Verursachens unzulässigen Lärms entgegen.

unzulässigen Lärms entgegen.

Ein Motorradfahrer trug einen unzulässigen Motorradhelm. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

wurde die Weiterfahrt untersagt.

Geringfügige Mängel an acht Fahrzeugen wurden mit Mängelberichten geahndet.

Mängelberichten geahndet.

Diese Kontrollen sind für die nachhaltige Bekämpfung der Unfälle mit Beteiligung

von Motorradfahrern von besonderer Bedeutung und werden regelmäßig fortgeführt.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsteilnehmer mit grünem Fahrzeug verursacht Unfall und flüchtet; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 27.05.2022 bis

Freitag, 10.06.2022,17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter

Verkehrsteilnehmer einen im Bereich Martin-Luther-Weg/Alte Friedhofstraße

geparkten weißen Hyundai und entfernte sich im Anschluss, ohne seine Pflichten

als Unfallverursacher nachzukommen. Vermutlich beim Ausparken und/oder Rangieren

beschädigte der Unbekannte den PKW und verursachte so einen Sachschaden in

geschätzter Höhe von rund 1000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte

der Unfallverursacher mit einem grünen Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel.:

06205 28600 zu melden.

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Laufe des Freitag Morgens kam es im

Hermann-Löns-Weg, auf dem Parkplatz hinter dem dortigen Altenheim, zu

Beschädigungen von 2 geparkten Fahrzeugen. In beiden Fällen handelt es sich

dabei um Mercedes-Benz. Nachdem die Halter, gegen 14.00 Uhr, an ihre Fahrzeuge

zurückkamen stellten sie die Schäden fest und verständigten die Polizei. Nach

aktuellem Ermittlungsstand gehen die Ermittler des Polizeireviers Neckargemünd

aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass die Schäden durch das Entleeren der

Mülltonnen durch die Müllabfuhr entstanden sein könnten. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von 2.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Neckargemünd unter der Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Käfertal – Freilaufender herrenloser Hund

Mannheim (ots) – Samstagnacht, gegen 23:45, fiel einer Streifenbesatzung des

Reviers Käfertal ein kleiner Terrier-Mischling auf, der offensichtlich alleine

unterwegs war. Der kleine Kerl konnte durch gutes Zureden angelockt und

schließlich eingefangen werden. Kurz darauf wurde der kleine uneinsichtige

Geselle seinem Besitzer übergeben, der schon auf der Suche nach dem Ausreiser

war.

Wiesloch – Mit 1,8 Promille falsche Fahrspur benutzt

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr fiel einer Streife ein

Kia auf, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die L 723 zwischen

Wiesloch in Richtung Rauenberg fuhr. Im weiteren Verlauf konnten zudem

Schlangenlinien in der Fahrweise festgestellt werden, weshalb die

Fahrzeugführerin durch die Beamten kontrolliert wurde. Bereits zu Beginn kam aus

dem Fahrzeuginneren ein deutlicher Alkoholgeruch, der sich beim anschließenden

Test auch mit einem Wert von 1,8 Promille bestätigte. Die Frau musste zur

Blutprobe mit in das Polizeirevier kommen und musste dort ihren Führerschein und

die Fahrzeugschlüssel belassen. Auf sie kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr zu.

Schwetzingen – Unfallflucht mit knapp 2 Promille

Mannheim (ots) – Am 11.06. kam es gegen 20:50 Uhr im Bereich der

Nadlerstraße/Kurfürstenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der

Unfallverursacher nachdem er einen verkehrsbedingt wartenden PKW beschädigte

seine Fahrt fortsetzte. Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde durch eine Streife

des Reviers Schwetzingen das Unfallfahrzeug samt Fahrer festgestellt und einer

Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer einen

Atemalkoholwert von knapp über 2 Promille vorweisen konnte. Der Führerschein

wurde beschlagnahmt und wurde zusammen mit der Anzeige an die Staatsanwaltschaft

vorgelegt. Nach der Beendigung der Maßnahmen trat der Mann seinen Heimweg zu Fuß

an.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorsicht -Unbekannte geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag klingelte ein Mann an der

Haustüre einer 88-jährigen Frau in der Reilinger Hauptstraße. Der Mann täuschte

vor „Mitarbeiter der Hockenheimer Stadtwerke“ zu sein. Der angebliche Handwerker

gab an, dass es bei den Nachbarn der Frau einen Wasserschaden gegeben hätte und

er nun in diesem Zusammenhang die „Wasserqualität“ im Haus der Frau prüfen

müsste. Während der Mann mit der Frau das Badezimmer aufsuchte und dort die

Toilettenspülung und den Wasserhahn „prüfte“ musste sich ein weiterer bislang

unbekannter Mann Zutritt zum Haus der lebensälteren Dame verschafft haben. Als

der angebliche Handwerker nach etwa 30 Minuten das Anwesen der Frau wieder

verließ musste jene feststellen, dass eine nicht unerhebliche Menge Schmuck

fehlte. Daraufhin verständigte die Dame die Polizei.

Die Polizei mahnt in diesem Sinne zur Vorsicht. Falls weitere Anwohner durch die

angeblichen Handwerker zu Schaden gekommen sind oder sachdienliche Hinweise

hierzu geben können, werden diese gebeten sich telefonisch, unter der

06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim, zu melden.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene fährt sich auf Bordstein fest

Neulußheim (ots) – Am Freitagabend um 21.55 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem

VW Polo die Waghäuseler Straße in Neulußheim. Beim Versuch, auf den Bordstein zu

fahren, fuhr sie sich zunächst mit dem PKW fest. Diesen Umstand bemerkten zwei

Passanten, die aufgrund der Auffälligkeiten die Polizei alarmierten. Die

eintreffenden Beamten stellten bei der Dame dann auch schnell Alkohol in der

Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von

über 1,8 Promille. Die Frau musste zuerst eine Blutprobe und dann ihren

Führerschein abgeben und wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten

müssen.