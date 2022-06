Heidelberg-Rohrbach: Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Eingebrochen wurde am Samstag gegen 21:15 Uhr in der

Von-der-Tann-Straße. Bislang unbekannter Täter gelangte durch ein geöffnetes

Fenster in die Wohnung und entwendete mehrere Gegenstände. Anschließend

flüchtete der Täter über die Von-der-Tann-Straße in Richtung Eichendorff-Schule.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Höhe des

Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu

melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Auto aufgebrochen und Rennrad entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde

zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr ein PKW in der Handschuhsheimer Landstraße

aufgebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft schlug die seitliche

Kofferraumscheibe auf der Beifahrerseite eines geparkten Ford Galaxy ein und

verschaffte sich so Zugang zum Inneren des Autos. Infolge dessen entwendete der

Täter ein Rennrad, welches im Kofferraum gelagert war, sowie eine Tasche mit

Fahrradbekleidung. Außerdem durchsuchte er das Innere des Autos. Der

Diebstahlschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro, der Sachschaden auf mehr als

500 Euro.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall von Anfang Juni wirft Fragen auf; Verkehrsdienst ermittelt und sucht dringend nach weiteren Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Freitag, den 03.06.2022 gegen 15:00 Uhr,

ereignete sich in der Römerstraße, in Höhe einer dortigen Apotheke, ein

Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einer Fußgängerin mit Kinderwagen, der

den Ermittlern nach wie vor Rätsel aufgibt. Insbesondere der genaue

Unfallhergang sowie die Frage, wer das Fahrzeug geführt hat, sind bislang noch

ungeklärt. Die Unfallermittler hoffen nun auf weitere Zeugen.

Am Nachmittag soll eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Kinderwagen, in Höhe der

Hausnummer 1, die Römerstraße in Richtung Hauptbahnhof überquert haben, als sie

von dem oder der Fahrer/in eines weißen Porsche Cayennes erfasst wurde.

Glücklicherweise verletzten sich bei dem Aufprall weder das Kind noch die

Mutter. Anstatt die Versicherungsdaten auszutauschen und die Polizei zu

verständigen, soll sich der oder die Unfallverursacher/in allerdings in Richtung

Bismarckplatz entfernt haben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg bittet Zeugen, die Angaben zu dem oder der

Fahrer/in des weißen Porsches machen können sowie darüber hinaus sachdienliche

Hinweise zu dem genauen Unfallhergang geben können, sich unter der Tel.: 0621

174 4111 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Regenbogenfahne vor Kirche beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Unbekannte Täter beschädigten am frühen

Sonntagmorgen eine Regenbogenfahne, die vor einer Kirche in der Heidelberger

Altstadt aufgehängt worden war. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 8.15 Uhr

rissen Unbekannte die Fahne, die vor der Jesuitenkirche in der Merianstraße

gehisst worden war, gewaltsam vom Fahnenmast und beschädigten sie. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: 29-Jähriger im Club körperlich angegriffen; Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr eilte ein

29-Jähriger einer 24-jährigen Frau in einer Lokalität in der „Unteren Straße“

zur Hilfe, nachdem diese von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in der

Folge belästigt wurde.

Der 29-Jährige stellte den Unbekannten noch im Club zur Rede. In der Folge

entwickelte sich in der Bar ein Streitgespräch, das wiederum in einer

körperlichen Auseinandersetzung mündete. In der Folge gingen mehrere Männer

dazwischen und schlugen sowie traten auf den 29-Jährigen ein. Dieser stürzte

daraufhin zu Boden und verlor offenbar kurzzeitig das Bewusstsein. Anschließend

verlagerten sich die Streitigkeiten auf die Straße, vor den Club. Dort sollen

zwei bis drei der bislang nicht bekannten Männer nochmals körperlich auf den

bereits verletzten 29-Jährigen eingewirkt haben. Erst nachdem die 24-Jährige zur

Hilfe eilte, sollen die Männer von ihrem Opfer abgelassen und sich in Richtung

des Clubeingangs entfernt haben. Der 29-Jährige erstattete daraufhin

Strafanzeige und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Bekannte Personenbeschreibung:

männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, ca. 185 cm groß, schwarzer

Dreitagebart, schwarze ca. 3-4 cm langes Kopfhaar, gebräunte Hautfarbe, dunkle

Augen, dunkle Jeans, dunkles Oberteil, auffällig helle Zähne, schwarze Schuhe männlich, ca. 35-40 Jahre leicht gebräunte Hautfarbe, kräftige Statur, sehr

kurze Haare, ca. 170-180 cm groß, dunkle Auge, dunkler Dreitagebart, schwarze

Schuhe unbekannt

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Männern geben können,

sich unter der Tel.: 06221 99 1700 zu melden. Zeugen, die zudem die Situation im

Club oder vor der Lokalität mitbekommen haben, werden ebenfalls gebeten, Kontakt

mit dem Polizeirevier aufzunehmen.