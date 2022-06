Luftballon mit großer Wirkung

Frankfurt am Main – Ein Luftballon, der am Sonntagmittag an der

S-Bahnstation Konstablerwache in die Nähe der Oberleitung geflogen ist,

verursachte letztlich Verspätungen bei insgesamt 21 S-Bahnverbindungen. Bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging gegen 14 Uhr die Meldung ein,

dass an der S-Bahnstation Konstablerwache ein Luftballon an der Decke in die

Nähe der Oberleitung hängen würde. Da ein Kurzschluss an der Oberleitung nicht

auszuschließen war, wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt. Erst als

Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den Luftballon entfernt hatten, konnten auch

die Sperrungen nach etwa 30 Minuten wieder aufgehoben werden.

Festnahme nach sexueller Belästigung

Frankfurt am Main – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der

Bundespolizei einen 36-jährigen Mann festnehmen der beim Aussteigen aus einem

eingefahrenen Regionalexpress einer 37-jährigen Frankfurterin von hinten in den

Schritt gefasst hatte. Die Frau hatte kurz darauf bei einer Streife der

Bundespolizei um Hilfe gebeten, worauf die Beamten den Mann noch im Hauptbahnhof

stellen konnten.

In der Wache der Bundespolizei konnten bei dem Mann mehrere Kleidungstücke

gefunden werden, die aus Diebstählen stammten. Als bei der Durchsuchung auch ein

Schlüssel für ein Schließfach im Hauptbahnhof gefunden wurde, konnten die

Beamten in dem Schließfach weitere gestohlenen hochwertige Kleidungsstücke im

Gesamtwert von rund 800 Euro sicherstellen.

Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

wegen sexueller Belästigung und des Diebstahls, wurde der Mann wieder entlassen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt – (la) Der 69-jährige Geschädigte stellte am Freitag, den 10.

Juni 2022, gegen 19:30 Uhr, sein Fahrrad an der Wohnanschrift in der

Schwanthalerstraße ab und sicherte dies mit einem Faltschloss.

Das Fahrrad hat einen GPS-Tracker verbaut und so bekam der Geschädigte am

Sonntag, den 12. Juni 2022, eine Mitteilung auf sein Smartphone, dass sein

Fahrrad in der Taunusstraße geortet wurde. Als er sich daraufhin auf die Suche

nach seinem Fahrrad machte, sah er einen ihm unbekannten Mann der das Fahrrad in

Richtung Willy-Brand-Platz schob. Der Geschädigte verständigte nun die Polizei,

die den 31-jährigen Tatverdächtigen an der U-Bahnhaltestelle Willy-Brand-Platz

festnehmen konnte.

Das Fahrrad im Wert von rund 2.500 Euro konnte dem Geschädigten wieder

ausgehändigt werden.

Frankfurt-Innenstadt: 47-Jähriger erleidet Stichverletzung

Frankfurt – (dr) Am Sonntagabend, den 12. Juni 2022, kam es in der

Innenstadt zu einem Vorfall, bei dem ein 47-jähriger Mann durch einen

mutmaßlichen Messerangriff verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger, 46 Jahre alt,

erschien später auf einem Polizeirevier.

Der 47-jährige Geschädigte befand sich gegen 20 Uhr mit einem Bekannten bei

seinem Transporter in der Schäfergasse. Zu diesem Zeitpunkt erschien offenbar

der spätere Tatverdächtige und riss die halb offenstehende Beifahrertür auf. In

der Folge soll dieser den Geschädigten angegriffen und ihm eine Stichverletzung

zugeführt haben. Der Angreifer flüchtete nach der Tat. Später stellte sich ein

46-jähriger Mann auf einem Polizeirevier.

Der 47-jährige Verletzte kam aufgrund seiner erlittenen Bauchverletzung zur

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. In der Nähe des Tatortes konnte

eine Messer aufgefunden werden. Polizeibeamte stellten das potentielle

Beweismittel sicher.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat gegen den 47-Jährigen ein Strafverfahren

wegen Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet. Erste Erkenntnisse deuten

darauf hin, dass sich beide Beteiligten kannten. Die Ermittlungen in der Sache

dauern an.