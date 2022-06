Mann schlägt mit Koffer nach Frau – Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf

Die Polizei Marburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag, 07. Juni, um kurz nach 12 Uhr, in der Sommerstraße an der Bushaltestelle August-Bebel-Platz ereignete. Dort schlug ein noch unbekannter Mann nach einem kurzen verbalen Disput mit seinem Handgepäckkoffer nach einer Frau und flüchtete letztlich Richtung Umgehungsstraße. An der Einmündung Umgehungsstraße /Am Rosenmorgen verlor die Frau den Mann aus den Augen. Sie blieb bei dem Angriff augenscheinlich unverletzt. Das Opfer war zuvor mit dem Bus der Linie 2 aus der Innenstadt gekommen und an der Haltestelle August-Bebel-Straße ausgestiegen. Ob der Mann mit dem Koffer ebenfalls im Bus mitfuhr, steht nicht fest. Zu dem dann eskalierenden Streit kam es kurz vor der Straßenüberquerung. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und von normaler, unauffälliger Statur. Er hatte schwarze, kurze Haare und war bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose, dunklen Turnschuhen mit heller Sohle und hellblauer Schiebermütze. Sein Handgepäckkoffer auf Rollen war blau und hatte einen weißen Streifen. Wer kann aufgrund der Beschreibung der Person und des Koffers Hinwiese geben, die zur Identifizierung führen könnten? Wer war zur maßgeblichen Zeit in der Sommerstraße und hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Auseinandersetzung auf dem Festplatz – Kennzeichen von Streifenwagen geklaut

Ein Einsatz der Polizei während der Trinitatiskirmes in der Nacht zum Sonntag, 12. Juni, gegen 02 Uhr, endete mit einem erheblichen Widerstand, der Ingewahrsamnahme eines 48 Jahre alten Mannes und dem Diebstahl der vorderen Kennzeichen von zwei Streifenwagen. Durch die Widerstandshandlungen erlitt ein Polizeibeamter Verletzungen.

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Festplatz der Trinitatis-Kirmes reagierte ein alkoholisierter Mann äußerst aggressiv, verweigerte die Personalien und leistete letztlich erheblichen Widerstand. Nur mit erheblicher Kraftanstrengung gelang es der Polizei, dem Mann die Handfesseln anzulegen. Während des Einsatzes, solidarisierten sich andere, ebenfalls alkoholisierte Kirmesbesucher mit dem dann in Gewahrsam genommenen Mann und die Situation beruhigte sich erst nach dem Eintreffen weiterer Streifenwagen. Nach Einsatzende stellte die Polizei den Diebstahl der beiden vorderen Kennzeichen fest. Eines der Kennzeichen tauchte mittlerweile wieder im in einem Garten in der Nachbarschaft des Festplatzes auf. Das andere Kennzeichen blieb bislang verschwunden.

Stadtallendorf – Schaukastenscheibe zertrümmert

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag, zertrümmerten Unbekannte in der Straße Aufbauplatz die Scheibe des Schaukastens mit dem Busfahrplan an der Haltestelle Bussteig 4. Der Stadt entstand durch die Sachbeschädigung ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ostkreis – Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Sonntag, 12. Juni beendete die Polizei Stadtallendorf eine Fahrt mit einem E-Scooter und eine mit einem Auto, weil die jeweiligen Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Um 10.25 Uhr musste ein 35 Jahre alter Scooterfahrer sein Gefährt in Stadtallendorf stehen lassen und mit zur Blutprobe. Um 14.20 Uhr veranlasste die Polizei in Kirchhain die gleichen Maßnahmen bei einem 32 Jahre alten Autofahrer.

Dautphetal – Rund 10 Prozent aller Fahrzeuge zu schnell

Die Polizei stellte am Freitag, 10. Juni, bei einer Geschwindigkeitsmessung fest, dass rund zehn Prozent der mittels Laser gemessenen Fahrzeug schneller als mit den erlaubten 50 km/h an der Mittelpunktschule in Dautphetal vorbeifuhren. Zwischen 10.15 und 12.30 Uhr ahndete die Polizei 17 Ordnungswidrigkeiten mit zwei Anzeigen und 15 Verwarnungsgeldern. Die gemessenen Geschwindigkeiten lagen zwischen 58 und 73 km/h.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Tatort: Liebigstraße – Schwarzer C-Klasse-Kombi beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem schwarzen Mercedes C 220 Kombi und verursachte hinten links einen vierstelligen Sachschaden. Ohne den Unfall zu melden und ohne jedwede Nachricht am Auto zu hinterlassen, verließ der verantwortliche Fahrer die Unfallstelle. Der Unfall passierte bereits zwischen 17 Uhr am Donnerstag, 02. Juni und 16 Uhr am Montag, 06. Juni. Der Kombi parkte während dieser Zeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Liebigstraße 26. Weder durch den Schaden noch durch die bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise zum verursachenden Fahrzeug.

Marburg – Unfallflucht im Teichwiesenweg – VW Lupo touchiert

Der bei einer Verkehrsunfallflucht am linken Spiegel beschädigte graue VW Lupo parkte am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Teichwiesenweg 3 mit der Front zur Gisselberger Straße. Den Spuren nach entstand der Schaden beim Passieren des Kleinwagens. Der Unfall muss zwischen 06 Uhr am Mittwoch und 20.40 Uhr am folgenden Freitag, 10. Juni passiert sein. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer/Fahrerin geben?

Wehrda – Flucht nach typischem Parkplatzrempler

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg ermitteln nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, 08. Juni, zwischen 16 und 17.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Firmen Alkoni und Begro in der Tom-Mutters-Straße ereignete. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem grauen Mercedes GLA 200 und verursachte vorne rechts einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Wer hat an dem Mittwoch ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Unfall gekommen sein könnte und wer kann sachdienliche Angaben zum beteiligten/verursachenden Fahrzeug machen?

Cappel – Flucht in der Friedhofstraße – Beim Vorbeifahren touchiert

Nach den Unfallspuren touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den silbernen Opel Corsa und verursachte am Kotflügel vorne links einen Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Der Opel parkte zur Unfallzeit am Freitag, 10. Juni, zwischen 15 und 16 Uhr, vor dem Anwesen Friedhofstraße 1. Die Fahrzeugfront stand Richtung Cappeler Markt.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Verkehrsunfällen melden Zeugen bitte den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Schreckreaktion führt zu Verkehrsunfall

Eine 20 Jahre junge Frau erschrak und wich aus, als plötzlich und unerwartet mutmaßlich ein Tuch unmittelbar auf sie zu flatterte. Bei dem Ausweichmanöver streifte sie mit ihrem schwarzen Pkw die Leitplanke und beschädige sich die komplette Beifahrerseite erheblich. Die junge Fahrerin selbst blieb bis auf den Schrecken unverletzt. Sie fuhr nach eigenen Angaben zur Unfallzeit am Montag, 06. Juni, zwischen 17 und 17.30 Uhr, durch die Hospitalstraße (Kreisstraße 83) von Biedenkopf nach Eckelshausen. Plötzlich flog etwas aus dem Fenster der Fahrerseite des vorausfahrenden Autos und flatterte direkt auf sie zu. Bei dem Versuch dem Gegenstand, mutmaßlich einem Tuch, durch eine Lenkbewegung nach rechts auszuweichen, kam es zur Kollision mit dem Schaden von mehreren Tausend Euro. Bei dem vorausfahrenden Auto soll es sich um einen silbernen BMW, mutmaßlich der 5er Reihe, gehandelt haben. Eine weitere Beschreibung zum Auto und zu den Insassen des Autos liegt bislang nicht vor. Wer hat an dem Montag das Geschehen in der Hospitalstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem gesuchten silbernen Auto geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Überfall auf der Mühltreppe – Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Marburg sucht Zeugen eines Überfalls, der sich in der Nacht zum Freitag, 10. Juni, zwischen 00:50 und 01.10 Uhr, an der Mühltreppe (Treppe hinter der Alten Aula/Universitätskirche – Verbindung Pilgrimstein/Kornmarkt) in der Oberstadt ereignete. Drei Jugendliche bzw. Heranwachsende beschimpften, schlugen, bedrohten und forderten Geld von einem 25 Jahre alten Mann. Plötzlich und aus nicht bekannten Gründen ergriffen alle drei ohne Beute die Flucht. Möglicherweise sorgten hinzukommende Zeugen unbewusst und unwissend für den augenscheinlichen Abbruch der Tat und begegneten den Tätern. Das Opfer erlitt durch die Schläge Gesichtsverletzungen und einen Schaden an der Brille. Das Opfer erhielt Hilfe durch leider namentlich nicht bekannte Personen. Diese Personen könnten für die Kripo wichtige Zeugen sein. Sie werden daher dringend gebeten, sich zu melden. Bei diesen Zeugen handelt es sich um einen. ca. 1, 85 bis 1,90 Meter großen Mann mit Fahrradkleidung und Fahrrad. Der ca. 20 bis 25 Jahre alte Radler hatte blonde gelockte Haare. Ein zweiter Helfer war ca. 1,83 Meter groß und hatte dunkelblonde, fast braune Haare. Außerdem unterstützte noch eine ca. 1,60 Meter große Frau mit schulterlangen Haaren. Sie holte wohl aus dem nahen Restaurant am Pilgrimstein ein paar Tücher, um das Nasenbluten zu versorgen. Die Polizei bittet die beschriebenen Zeugen, sich zu melden. Wem ist die Dreiergruppe in der Nacht sonst noch aufgefallen? Wer hat die Flucht beobachtet bzw. befand sich zur Tatzeit in unmittelbarer Umgebung der Mühltreppe, hat die flüchtenden Personen gesehen und kann sie beschreiben oder Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung führen? Von den Gesuchten liegt bislang folgende Beschreibung vor. Einer trug eine orange abgesetzte schwarze Sportjacke und hatte braun/schwarze Haare. Der andere trug eine dunkelblaue Weste über einem weißen Kapuzenpulli und eine Kappe. Die weibliche Person hatte braune, längere Haare und eine langärmelige weiße Oberbekleidung. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Autodiebstahl? – Opel Kadett E Oldtimer weg

Da die Absuche auf dem Parkplatz und in der Umgebung und die Nachfrage bei Abschleppunternehmen erfolglos blieb, gehen der Besitzer und die Polizei von einem Diebstahl des mintgrünen Opel Kadett E mit dem Kennzeichen ALZ-NE 98 H aus. Der Oldtimer aus dem Jahr 1990 stand auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions. Der mutmaßliche Autodiebstahl war zwischen 20 Uhr am Samstag und 18 Uhr am Sonntag, 12. Juni. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Drohne verzögert Start des Rettungshubschraubers

Am Samstag, 11. Juni, zwischen 14.15 und 14.23 Uhr, verzögerte ein Drohnenflug über dem Hubschrauberlandeplatz der Universitätsklinik Marburg den Start eines Rettungshubschraubers. Die Polizei fahndete nach dem Drohnenpiloten, konnte diesen aber nicht finden und hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat den Drohnenflug beobachtet und kann Angaben zum Betreiber machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Haftbefehl gegen Paketabholer

Als der Mann am Samstag, 11. Juni, gegen 10.30 Uhr, am angegebenen Wunschort in Cappel ein bestelltes Paket abholen wollte, schlugen die Ermittler zu und nahmen ihn fest. Der 31 Jahre alte, in Erfurt lebende Festgenommene hatte versucht, sich mit einem total gefälschten luxemburgischen ID-Karte zu legitimieren und das Paket in Empfang zu nehmen. Die anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchungen seines Autos und seiner Wohnung führten zur Sicherstellung von insgesamt weiteren 15 gefälschten, österreichischen und englischen ID Karten, verschiedenen Betäubungsmitteln sowie weiterer Beweismittel wie Waren und Bestellunterlagen, die den Verdacht des Betrugs erhärteten. Der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Kirchhain erließ am Sonntag, 12. Juni, den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.