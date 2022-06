Korbach: Die Polizei-News

Frankenau – Unbekannter entwendet Zapfwelle aus Rundballenpresse

Auf eine Zapfwelle einer Rundballenpresse hatte es ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag (9. Juni) bis Samstag (11. Juni) in Frankenau abgesehen.

Der Täter gelangte gewaltsam in eine Scheune in der Verlängerung des Pfaffenheckenweges, Feldgemarkung „Jungholz“. Dort begab er sich offensichtlich zielgerichtet an eine Rundballenpresse, aus der eine Zapfwelle im Wert von etwa 1.000 Euro entwendete.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Kauf angeboten – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

In der Zeit von Donnerstag (9. Juni) bis Freitag (10. Juni) entwendete ein Unbekannter ein BMX-Fahrrad aus der Auslage eines Fahrradgeschäftes in Frankenberg.

Nachdem der Diebstahl festgestellt wurde, recherchierte ein Mitarbeiter des Geschäftes im Internet. Dabei war er erfolgreich: Ein Unbekannter bot das gestohlene Rad über eine Verkaufsplattform an. Es sollte mehrere hundert Euro kosten. Der Mitarbeiter ging auf das Angebot ein und vereinbarte einen Verkaufstermin für Freitagnachmittag auf einem Frankenberger Parkplatz. Anschließend informierte der Geschäftsinhaber die Polizei Frankenberg und erstattete Anzeige wegen des Fahrraddiebstahls.

Zu dem verabredeten Verkaufstermin erschienen dann Zivilbeamte der Polizei. Pünktlich waren auch die zwei „Verkäufer“ auf dem Parkplatz. Da sie das zweifelsfrei als gestohlen identifizierte Fahrrad mitführten, wurden sie von der Polizei vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen 27-Jährigen und einen 13-Jährigen aus Frankenberg handelte. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Das BMX-Rad stellten die Polizeibeamten sicher und händigten es wieder an den Besitzer aus.

Bad Arolsen-Mengeringhausen – Brand an Technikhäuschen, Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet Zeugen sich zu melden

Am Pfingstsonntag (5. Juni) kam es an einem Technikhäuschen an der Hagenstraße in Bad Arolsen-Mengeringhausen zu einem Brand.

Die gegen 04.45 Uhr alarmierten Feuerwehren aus Bad Arolsen und Mengeringhausen konnten das Feuer schnell ablöschen. An dem Technikhäuschen hatte die Holzverschalung gebrannt. Letztlich entstand nur geringer Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden konnte. Bei einer Überprüfung durch den Betreiber konnte festgestellt werden, dass die Technik im Häuschen nicht beschädigt wurde. Es kam zu keinen technischen Störungen.

Die Kriminalpolizei Korbach hat noch am Sonntag die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Danach gehen die Brandermittler davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die am Pfingstsonntag zwischen 04.00 und 05.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Insbesondere ein Zeuge, der den Brand offensichtlich bemerkt hatte wird gebeten, sich zu melden. Dieser Zeuge hatte ein Ehepaar in ihrem Auto angehalten und gebeten, die Feuerwehr zu alarmieren. Es soll sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunkelblonden Haaren und einem Oberlippenkinnbart gehandelt haben. Der Mann trug eine dunkelgraue Hose und ein helleres Sweatshirt.