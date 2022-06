Brand einer Gartenhütte

Am Sonntagmorgen brannte eine Gartenhütte in einer Kleingartensiedlung im Bereich südlich der Birkenallee in Neukirchen komplett nieder. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache steht noch nicht fest und ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.

Wohnungseinbruch

Zeit: Sonntag, 12.06.2022; 00:00 Uhr bis Sonntag, 12.06.2022; 04:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.06.2022) brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Bommerweg in Borken ein. Die unbekannten Täter entwendeten hierbei Wertgegenstände und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich.

Die unbekannten Täter gelangten in das Mehrfamilienwohnhaus und verschafften sich durch Gewalteinwirkung unberechtigt Zutritt zu der Wohnung. Anschließend wurden alle Räume nach Diebesgut durchsucht. Die unbekannten Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.