Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Freitagnachmittag (10.06.), gegen 14.55 Uhr, kam es in der Nikolausstraße in Fulda zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief eine unbekannte weibliche Person zunächst provokativ durch eine Gruppe jüngerer Mädchen und stieß dabei mehrere Taschen um. Nachdem eine 12-Jährige aus Tann die Unbekannte darauf ansprach, spuckte und schlug die Täterin der Geschädigten ins Gesicht. Ein Zeuge griff ein, woraufhin die unbekannte Täterin flüchtete. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt.

Einbruch in Schulgebäude

Petersberg. Eine Schule in der Goerdelerstraße wurde in der Nacht zu Freitag (10.06.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag (10.06.) in eine Kindertagesstätte in der Bonifatiusstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Zwischen 02. Juni und 10. Juni wurde ein Vereinsheim in der Einhardstraße im Stadtteil Horas zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen ein Fenster einer Kellertür ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand etwa 200 Euro Sachschaden.

Motorradtasche gestohlen

Fulda. Auf einem Parkplatz in der Straße „Am Sonnenhang" stahlen Unbekannte am Donnerstag (09.06.), zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr, die Halterung einer Motorradtasche. Das Zubehörteil hatte einen Wert von 150 Euro. Es entstand 50 Euro Sachschaden.

Einbruch in öffentliches Gebäude

Künzell. Unbekannte brachen am Freitag (10.06.), gegen 23 Uhr, in ein öffentliches Gebäude in der Keuloser Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand 800 Euro Sachschaden.

Pkw beschädigt

Fulda. Zwischen Dienstagabend (07.06.) und Mittwochmittag (08.06.) beschädigten Unbekannte in der Graf-Spee-Straße die Frontscheibe und die Motorhaube eines roten Mercedes. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden.

Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Fulda. In der Elisabethenstraße traten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (12.06.), gegen 2.10 Uhr, Außenspiegel mehrerer Pkw ab. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Mehrere Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Samstag (11.06.), zwischen 5 Uhr und 13 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen FD-QG 327 von einem blauen Mercedes. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Adenauerstraße.

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (10.06.) und Samstagmorgen (11.06.) die amtlichen Kennzeichen FD-MN 555 von einem weißen Mercedes. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Straße „Hindenburg".

Eiterfeld. In der Straße „Zum Tannenwald" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (12.06.) das hintere amtliche Kennzeichen FD-C 1112 von einem schwarzen Audi.

Eiterfeld. Unbekannte stahlen zwischen Samstagabend (11.06.) und Sonntagmittag (12.06.) die amtlichen Kennzeichen FD-GJ 300 von einem schwarzen BMW. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Sportplatz in der Straße „Zum Tannenweg".

Eichenzell. Die beiden amtlichen Kennzeichen FD-BA 126 wurden in der Nacht zu Sonntag (12.06.) von einem silbernen Opel gestohlen. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Rochusstraße.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flieden. Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Alte Straße" wurde am Samstag (11.06.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten die Haustür und daraufhin die Wohnungstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld im Wert von circa 4.000 Euro und hinterließen 400 Euro Sachschaden.

Pkw beschädigt

Fulda. In der Rangstraße wurde zwischen Freitagmittag (10.06.) und Sonntagmittag (12.06.) die Heckscheibe eines blauen VW Lupo eingeschlagen. Es entstand 300 Euro Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag (12.06.), gegen 2.20 Uhr, in ein Juweliergeschäft in der Heinrichstraße einzubrechen. Die Glasschiebetür hielt stand, die Hebelversuche verursachten jedoch 100 Euro Sachschaden.

Einbruch auf Firmengelände

Hosenfeld. Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Sonntag (13.06.) auf ein Firmengelände in der Frankfurter Straße und suchten im Lagerbereich nach Diebesgut – nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden.

Biker-Safety-Tour der Polizei: Motorradfahrer schlängeln sich im Konvoi durch die osthessische Rhön

Der ein oder andere Passant blieb am Sonntag (12.06.) verwundert stehen, als sich ein großer Motorrad-Konvoi – umrahmt von zwei Motorrad-Streifen der Polizei – durch die osthessische Rhön schlängelte. Getreu dem Motto: „Motorradfahren auf Augenhöhe“ führte das Polizeipräsidium Osthessen die erste Biker-Safety-Tour dieses Jahres durch.

Es war das perfekte Biker-Wetter: Bei herrlichem Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen trafen sich 13 Teilnehmer vor dem Polizeipräsidium Osthessen. Sie alle verbindet eins: Die Leidenschaft zum Motorradfahren. Da wundert es auch nicht, dass die Stimmung von Anfang an ausgelassen und gesellig war. Die Biker – darunter eine Bikerin – tauschten sich schon beim Kennenlernen zu allen interessanten Themen rund um das Zweiradfahren aus.

Kurze Zeit später ging es auch schon im Konvoi durch Fulda in Richtung Hilders, wo der erste Stopp auf die Fahrer wartete. Bei Kaffee und Kuchen nutzten sie die Pause, um miteinander ins Gespräch zu kommen und die bereits zurückgelegte Strecke nach zu besprechen. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es weiter in Richtung thüringische Rhön gefolgt von Hessens höchstem Berg: Die Wasserkuppe – ein beliebtes Ausflugsziel für Bikerinnen und Biker.

Die Biker-Safety-Tour bot auf rund 150 Kilometern anspruchsvolle und kurvenreiche Strecken und damit ausreichend Möglichkeiten, um über die größten Gefahren zu sensibilisieren. Denn immerhin ziehen Unfälle mit einem Zweirad nicht selten schwere Folgen nach sich. Die zwei Motorrad-Polizisten und die Teilnehmer selbst tauschten Erfahrungen aus und holten sich hilfreiche Tipps ein. Polizeihauptkommissarin Wiebke Noll, Organisatorin von der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Osthessen, zieht positive Bilanz: „Es war ein gelungener und geselliger Tag und ich bin sicher, dass der ein oder andere hilfreiche Tipps mit nach Hause nehmen konnte, um auch in Zukunft sicher durch die Motorradsaison zu kommen.“

Die nächste Biker-Safety-Tour findet am 10. Juli 2022 im Vogelsbergkreis statt. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Bad Hersfeld. Am Samstag (11.06.), gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fahrzeug die Heinrich-von-Stephan-Straße von der Berliner Straße kommend und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hinter der Einmündung der Max-Becker-Straße rechts auf den Parkplatz einer Drogerie abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchheim die Max-Becker-Straße vom Hainchenweg kommend und beabsichtigte nach rechts in die Heinrich-von-Stephan-Straße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Lauterbach. Am Donnerstag (09.06.), gegen 16:15 Uhr, befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford C-Max die Bundesstraße von Angersbach herkommend in Richtung Lauterbach. Plötzlich verlor sie aus unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 69-jähriger Pkw-Fahrer versuchte mit seinem Ford Focus auszuweichen. Es kam jedoch dennoch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Wagen der 42-Jährigen gegen die Schutzplanke gestoßen und kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Durch den Aufprall geriet der Wagen des 69-jährigen ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Golf einer 33-Jährigen Fahrerin zusammen, welche die Bundesstraße in Richtung Lauterbach befuhr. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen schwer und der Fahrer leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von rund 70.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Radfahrer bei Sturz schwerverletzt

Mücke. Am Sonntag (12.06.) befuhr ein 26-jähriger Mann aus Mücke mit einem E-Bike gegen 19:50 Uhr die „Kirschgartener Straße" in Nieder-Ohmen. Hierbei geriet der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache zuerst gegen einen Randstein des Gehwegs und kam im weiteren Verlauf auf dem Gehweg zu Fall. Hierbei stieß er vermutlich mit dem Kopf gegen einen Mauervorsprung und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu. Wer den Unfall gesehen hat und Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus – Sachbeschädigung

Mücke. Ein Mehrfamilienhaus im Finkenweg in Nieder-Ohmen wurde in der Zeit vom 31. Mai bis Samstag (11.06.) Ziel unbekannter Täter. Mehrfach hebelten sie an einem Fenster des Gebäudes, welches den Einbruchsversuchen glücklicherweise stand hielt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand Sachschaden von etwa 150 Euro.

Sachbeschädigung

Mücke. Einen grauen Seat Leon zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (12.06.) im Groß-Eichener Weg im Ortsteil Sellnrod und verursachten hierdurch Sachschaden von circa 500 Euro.

Polizei erlebbar machen: Volles Haus beim Tag der offenen Tür in Hünfeld

Auf dem Gelände der Polizeistation Hünfeld herrschte am Sonntag (12.06.) reges Treiben. Im Rahmen des Quartiersfests hatte die Hünfelder Polizei zum Tag der offenen Tür geladen. Perfekter Anlass für das Polizeipräsidium Osthessen, um in den hessischen Polizeisommer zu starten.

Auf dem Gelände der Polizeistation zogen Stände und Polizeifahrzeuge die Blicke auf sich. Vor allem die Kinder kamen auf ihre Kosten und schlüpften für kurze Zeit in die Rolle einer Polizistin oder eines Polizisten: Mit Schutzweste und Mütze schossen sie vor den Streifenwagen schöne Erinnerungsfotos. Neben einem Motorrad wurde auch der Gefangenenkraftwagen – genannt GefKW – ganz genau unter die Lupe genommen und sorgte bei Jung und Alt für Begeisterung. Bei der Spurensicherung und den Polizeidurchsagen durften die kleinen Nachwuchspolizistinnen und -polizisten sich einmal selbst versuchen – sammelten unvergessliche Erlebnisse ganz zur Freude der Familien. „Der Tag der offenen Tür hat eine riesen Resonanz gefunden“, zieht Polizeihauptkommissar Werner Hüfner, Organisator und Schutzmann vor Ort, Bilanz.

Rund 5.000 Menschen fanden über die Mittagsstunden den Weg zur Station und ließen sich von dem vielfältigen Angebot begeistern. „Wir haben hier vor Ort einen sehr guten Draht zur Bevölkerung und freuen uns, mit ihnen im Austausch zu stehen.“ Wie Hüfner betont, sei das Interesse auch über Hünfelds Grenzen hinaus spürbar gewesen. So nutzten Interessierte aus nah und fern zusätzlich die Möglichkeit, sich von den Expertinnen und Experten zu Themen wie Einbruchsschutz und den Einstellungsvoraussetzungen der Hessischen Polizei beraten zu lassen. Und auch der Fahrsimulator, in welchem das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erlebbar wurde, stieß auf großen Zuspruch. Besuchermagnet und Eyecatcher waren on top die amerikanischen Polizeiwagen, die den Tag der offenen Tür in Hünfeld perfekt abrundeten.

Der hessische Polizeisommer geht in Osthessen in die zweite Runde: Im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums des Landkreises Fulda ist das Polizeipräsidium vom 24. bis 26. Juni auf Schloss Fasanerie vertreten. Interessierte sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen und die Vielfalt des Polizeiberufes kennenzulernen. Wer schon vorab weitere Informationen rund um die Einstellungsvoraussetzungen und das Duale Studium bei der Hessischen Polizei erhalten möchte, kann sich mit Polizeihauptkommissarin Denise Abersfelder, Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Osthessen, unter 0661 105 1018 oder einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung setzen.

Falsches Gewinnversprechen

Bad Hersfeld. Unbekannte riefen am Freitag (10.06.) bei einem 59-jährigen Mann aus Bad Hersfeld an und teilten ihm mit, dass er in einem Preisausschreiben gewonnen hätte. Anschließend erklärten die Schwindler dem Mann, dass er zunächst mehrere sogenannte „Cash-Codes“ erwerben und die erhaltenen Codes an den Anrufer übermitteln müsse, um den Gewinn in Höhe von 93.000 Euro erhalten zu können. Der Bad Hersfelder glaubte den Angaben der Schwindler zunächst und teilte ihnen mehrere Codes im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Betrags mit. Als der 59-Jährige den Betrug schließlich bemerkte, informierte er umgehend die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch am Telefon, wenn Ihnen der

Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin namentlich nicht

bekannt ist.

Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin namentlich nicht bekannt ist. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Wenn Sie nicht aktiv an keinem Gewinnspiel teilgenommen und sich

selbst bewusst angemeldet haben, können Sie auch nicht gewinnen.

selbst bewusst angemeldet haben, können Sie auch nicht gewinnen. Übergeben und überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen – egal

ob Bar oder als Gutschein – an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Trickbetrüger nutzen Messenger-Dienst WhatsApp – Ihr Polizei warnt

Bad Hersfeld. „Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger beim sogenannten Enkeltrick am Telefon. Sie geben sich als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Mitunter bedienen sich die Schwindler aber auch des Messenger Dienstes WhatsApp, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen – so auch in dem Fall einer 69-jährigen Frau aus Bad Hersfeld.

Die Betrüger schrieben der Frau am Freitag (10.06.) per WhatsApp eine Kurznachricht, in der sie sich als ihre Tochter ausgaben. Im weiteren Chatverlauf forderte die angebliche Tochter die 69-Jährige auf, Geld – in Höhe eines ungeraden vierstelligen Geldbetrags – auf ein ihr unbekanntes Konto zu überweisen, damit die Anruferin sich ein Handy kaufen könne. Die Frau glaubte den Angaben der Betrüger zunächst und überwies das Geld. Glücklicherweise fiel der Betrug jedoch zeitnah auf und der Geldtransfer konnte noch rechtzeitig gestoppt werden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen.

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren.

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert.

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch

Bebra. In ein leerstehendes E

Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus

Nentershausen. In der Nacht zu Sonntag (12.06.) traten Unbekannte mehrfach gegen die Wärmepumpe im Außenbereich des Feuerwehrgerätehauses in der Straße „Hinter der Gasse“ im Ortsteil Süß. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Photovoltaikanlage löst Brand aus – 120.00,- Euro Schaden – niemand verletzt

Lauterbach

Am Sonntag (12.06.2022) meldeten Anwohner gegen 18:25 Uhr einen Brand in Lauterbach, Ortsteil Wallenrod.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand an der Photovoltaikanlage eines Wochenendhauses. Das Feuer bereitete sich rasch über die Außenfassade auf das Dach des Bungalows aus.

Ersten Ermittlungen zufolge werden momentan Renovierungsarbeiten an dem Bungalow durchgeführt, sodass ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Feuerwehr Lauterbach war mit 50 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand kontrolliert.

Es wurden keine Personen verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 120.000,- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Brand eines Wohnhauses in Mücke

Mücke. Am Montagvormittag (13.06.), gegen 10.20 Uhr, kam es in der Bernsfelder Straße in Nieder-Ohmen zu einem Brand eines Dachgeschosses eines Mehrfamilienhauses.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die starke Rauchentwicklung bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnte den Brand ablöschen.

Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in dem Dachgeschoss. Alle im Haus befindlichen Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 150.000 Euro.

Brandermittler der Kriminalpolizei Alsfeld haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Landstraße 3325 war für die Dauer der Löschmaßnahmen vollgesperrt.