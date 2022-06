Trickdiebe stehlen Geldbörse

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Nachdem ein 54-Jähriger am Sonntag 12.06.2022 in einer Gaststätte bei einem Glücksspiel an einem Spielautomaten recht erfolgreich war, machte er sich gegen 22:15 Uhr auf den Heimweg. In der Bürgermeister-Grünzweig-Straße wurde er von einer männlichen Person angesprochen.

Währenddessen näherte sich eine zweite Person und stahl dem 54-Jährigen die Geldbörse mitsamt persönlicher Dokumente und ca. 600 EUR Bargeld. Der Bestohlene bemerkte dies sofort, konnte die flüchtenden Täter allerdings nicht einholen.

Er beschreibt beide folgendermaßen:

männlich, ca. 25 Jahre alt und 1,70 m groß, schwarze kurze Haare. Ob die Täter den 54-Jährigen gezielt aufgrund seines Gewinnes am Spielautomaten bestohlen haben, ist unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mann überrascht Einbrecher und hält ihn fest

Ludwigshafen (ots) – Ein 32-Jähriger Ludwigshafener wachte am Sonntag 12.06.2022 gegen 19:30 Uhr durch Geräusche in seiner Wohnung in der Kettlerstraße auf. Als er diesen auf den Grund gehen wollte, stellte er einen ihm unbekannten Mann fest, welcher wohl über den Balkon eingebrochen war.

Diesen konnte er überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 34-jährige Einbrecher wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Eine 85-jährige Autofahrerin fuhr am Samstag 11.06.2022 gegen 17:00 Uhr, auf der Rheinhecke in Richtung “Am Schloßkanal”. In einer Linkskurve kam ihr ein 82-jähriger Radfahrer entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten beide stark bremsen, wodurch der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht, ein Sachschaden entstand nicht.

Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 63-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntag 12.06.2022 gegen 11 Uhr, auf dem Hohen Weg in Richtung Altrip. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah er ein herannahendes Auto, die 52-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und wurde in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrrad und am Auto entstanden rund 1.700 EUR Schaden.

Mehrfacher Diebstahl von Bewässerungssystemen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag 10.06.2022 bis Samstag 11.06.2022, wurden von Feldern im Bereich “Am Hüttengraben” Wasseruhren von den dort installierten Bewässerungssystemen durch unbekannte Tätern entwendet. Der Schaden liegt hierbei im 4-stelligen Bereich.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oben genannten Bereich wahrgenommen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.