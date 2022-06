Mit 3 Promille an der Polizei vorbei

Germersheim (ots) – Am Sonntagmittag 12.06.2022 führten die Polizei eine Verkehrskontrolle durch, als plötzlich ein auffällig fahrender Fahrradfahrer an den Polizisten vorbeifuhr. Einige Meter später konnte der 39-jährige Radfahrer eingeholt und kontrolliert werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit gefälschtem italienischen Führerschein

Wörth (ots9 – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle händigte ein 34-jähriger Mann am Sonntagnachmittag 12.06.2022 den kontrollierenden Beamten einen italienischen Führerschein aus. Dieser stellte sich bei Überprüfung mittels Dokumentenprüfgerät als Totalfälschung heraus.

Die Beamten konnten ermitteln, dass dem Fahrer im Jahr 2015 aufgrund einer Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Kokain die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Ebenso der Fahrzeugschlüssel des Beschuldigten, um eine Weiterfahrt mit dem PKW zu verhindern.

Wieder verstärkt Kontrollen im Landschaftsschutzgebiet

Neupotz/Rheinzabern (ots) – Am vergangenen Wochenende führte die Polizei wieder stichprobenartig Kontrollen an Baggerseen durch. Da die meisten der Seen in Landschaftsschutzgebieten liegen, ist dort die Einfahrt für Kraftfahrzeuge aller Art zum Schutz von Flora und Fauna verboten.

Trotz deutlicher Beschilderung wird dies immer wieder missachtet. Nicht zuletzt, weil sich Bürger und Landwirte beschweren, wird an den warmen Sommertagen jetzt wieder verstärkt durch Ordnungsamt und Polizei kontrolliert.

Wer mit einem Kraftfahrzeug ins Landschaftsschutzgebiet einfährt, macht sich wegen einer Ordnungswidrigkeit strafbar, die mit hohem Bußgeld geahndet wird.

Führen eines PKW unter Drogeneinfluss

Wörth (ots) – Ein 21-jähriger Franzose konnte am Sonntagabend 12.06.2022 einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch 2 Beamte unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der junge Mann Auffallerscheinungen, die für den Konsum von Drogen typisch sind. Um den Verdacht des Drogenkonsums zu verifizieren, wurde zunächst ein Urin-Vortest auf der Dienststelle durchgeführt.

Dieser verlief positiv auf THC, bei dem es sich um den Wirkstoff der in Deutschland verbotenen Cannabispflanze handelt. Zum Zwecke der Beweissicherung wurde dem Fahrer deshalb durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug des Mannes wurde verkehrssicher abgestellt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt, auch sein Führerschein wurde aus diesem Grund zunächst sichergestellt. Bei nachgewiesener Nüchternheit kann der Führerschein frühestens in 48 Stunden wieder abgeholt werden.

Das Ergebnis der Blutuntersuchung entscheidet über die Strafe, wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogenbeeinflussung, die den jungen Mann erwartet.