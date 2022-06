Frankenthal: Vandalismus auf dem Hauptfriedhof – Öffentliche Toiletten geschlossen

Frankenthal (LR) – Vermutlich am Freitag 10.6.2022 kam es auf dem Hauptfriedhof zu Vandalismus in den Toiletten. Die Anlage wurde derart beschädigt, dass sie bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten geschlossen bleiben muss. Außerdem entfernten die unbekannten Täter Grabschmuck von den Urnenrasengräbern und warfen diesen in die Restmüllcontainer.

Bereits vor 3 Wochen wurden in diesem Bereich diverse Vandalismusschäden festgestellt. Um weiteren Beschädigungen entgegenzuwirken, verstärken der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) und die Anlagenaufseher ihre Kontrollgänge.

Wer Verdächtiges beobachtet, wird gebeten, sich unter 0171/33 03 92 direkt an den KVD zu wenden. Außerdem rät die Stadtverwaltung betroffenen Angehörigen, bei der Polizeiinspektion Frankenthal Strafanzeige gegen Unbekannt zu erstatten.