Alkoholisiert zur Unfallstelle gefahren

Speyer (ots) – Alkoholisiert zu einer Unfallstelle gefahren ist am Sonntag gegen 15:00 Uhr ein 40-jähriger Radfahrer. Er war der Annahme, dass seine Lebensgefährtin von einem Bus überfahren wurde. Glücklicherweise war dies nicht der Fall.

Die 45-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Einfahren von einem Parkplatz Im Erlich in den fließenden Verkehr den Bus eines vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen. Bei dem anschließenden Verkehrsunfall entstand lediglich Sachschaden in Höhe von insgesamt ca 4.000 Euro.

Da der besorgte Lebenspartner eine Alkoholkonzentration von 2,74 Promille hatte, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Streitigkeiten gipfeln in Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Samstagnachmittag 11.06.2022 gegen 16.20 Uhr wird die Polizei Speyer über eine Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäftes informiert. Dort kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 64-jährigen Speyerer und einem 53-jährigen Mann aus Ludwigshafen.

Im Zuge des Streits zückte der 64-Jährige ein Pfefferspray und sprühte dieses dem 53-Jährigen ins Gesicht, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Laut Angaben des Beschuldigten habe sich seine Handlung auf eine zuvor ausgesprochene Bedrohung seitens des 53-Jährigen gestützt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Feuerwerkskörper am Binsfeldsee gezündet

Speyer (ots) – Feuerwerkskörper am Hauptstrand des Binsfeldsee gezündet hat am Sonntag 12.06.2022 gegen 08:15 Uhr ein Mann aus Speyer. Die Einsatzkräfte fanden im Rucksack des 28-Jährigen Pyrotechnik, die dem Sprengstoffgesetz unterliegt.

Die aufgefundenen Feuerwerkskörper wurden sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Körperverletzung nach möglichem Fahrraddiebstahl

Speyer (ots) – Zu einer Körperverletzung kam es Sonntag 12.06.2022 um 18:45 Uhr in der Wormser Landstraße. Ein 28-Jähriger meldete der Polizei, einen ihn unbekannten Mann zu beobachten, der mit seinem 4 Tage zuvor gestohlenen Fahrrad unterwegs sei.

Im Glauben, dass es sich um den Fahrraddieb handelte und dieser nicht anhalten wollte, versuchte er ihm mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Da ihm der 19-Jährige ausweichen konnte, zog er sich lediglich leichte Verletzungen an der Hand zu. Da beide Personen keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad vorzeigen konnte, wurde es zunächst sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit Flucht und anschließende Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am Samstagabend 11.06.2022 kurz vor 23.00 Uhr meldet ein 59-jähriger Mann aus Neustadt, dass er sich auf dem Königsplatz befinde und sein PKW vermutlich beschädigt worden sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass es zu einer Berührung seines PKW Skoda und einem ebenfalls geparkten PKW Mercedes gekommen war.

Laut Angaben des 59-Jährigen habe er seinen PKW für die Dauer eines Restaurantaufenthaltes auf dem Königsplatz abgestellt und bei seiner Rückkehr festgestellt, dass die Hecks beider Fahrzeuge in Berührung standen. Zwischenzeitlich sei auch der Halter des Mercedes erschienen und habe seinen PKW zwecks Begutachtung des Schadens bewegt.

Lediglich am Skoda war geringer Sachschaden entstanden. Anschließend sei der Mann wieder davongegangen. Im Rahmen der Unfallaufnahme erschien der besagte Halter des Mercedes erneut und bestätigte, den PKW zuvor bewegt zu haben.

Da von ihm ausgehend starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher um 23.15 Uhr einen Wert von 2,91 Promille ergab. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Fahrradsattel gestohlen

Speyer (ots) – Bei einem versuchten Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof beobachtet wurden am Sonntag 12.11.2022 kurz vor 01:00 Uhr 2 Männer. Die Beiden hätten versucht ein Fahrrad zu stehlen, was offensichtlich nicht gelang. Stattdessen nahmen sie lediglich den Fahrradsattel an sich und fuhren mit ihren Rädern davon.

Dank der Personenbeschreibung konnten die Diebe im Alter von 24 und 25 Jahren in der Wormser Straße kontrolliert werden und mittels des auf dem Gepäckträger mitgeführten Sattels des Diebstahls überführt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Samstagvormittag 11.06.2022 gegen 11.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad in der Tullastraße. Die 49-jährige Motorradfahrerin befuhr zunächst die Tullastraße in Fahrtrichtung Auestraße. Auf Höhe der Einfahrt zur Nachtweide wollte sie nach links abbiegen und hatte bereits dazu angesetzt.

Der Abbiegevorgang wurde durch den hinter ihr in gleiche Richtung fahrenden 82-jährigen Fahrer eines PKW Dacia übersehen, sodass dieser zum Überholen ansetzte. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die 49-Jährige stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Motorradfahrerin wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrssicherheitswoche zum Thema Fahrrad vom 22.06.2022 bis 28.06.2022 – Aktionstag am Samstag, 25.06.2022, 13:00 – 16:00 in der Maximilianstraße in Speyer

Speyer (ots) – Im Zeitraum von 22.06.2022 bis 28.06.2022 findet eine Verkehrssicherheitswoche der Polizei Speyer zum Thema Fahrrad statt. Im Stadtgebiet werden daher vermehrt mobile und stationäre Kontrollen von Radfahrenden, aber auch von Kraftfahrzeugführenden durchgeführt. Ziel ist es, auf die Gefahren für die Verkehrsteilnehmenden des “schwächeren” Verkehrsmittels hinzuweisen und zu sensibilisieren.

Neben dem verkehrskonformen Verhalten, steht auch die Verkehrssicherheit des Fahrrades im Fokus. Es sollen sicherheitsrelevante Aspekte aufgezeigt werden, die unverzichtbar für eine vorschriftsmäßige Verkehrstauglichkeit sind. Die Schulwegüberwachung wird in diesem Zeitfenster ebenso intensiviert, um die Schülerinnen und Schüler durch Gespräche aufzuklären sowie auf lauernde Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Neben den Kontrollaktionen veranstaltet die Polizei Speyer in Kooperation mit dem der Verkehrswacht sowie dem Fahrradgeschäft Strobel am

Samstag 25.06.2022 von 13-16:00 Uhr, Maximilianstraße, Speyer.

einen Aktionstag zum Thema Prävention rund ums Fahrrad. Im Rahmen der Veranstaltung wird ein Lehrgang für Pedelec-Fahrende angeboten. Dieser beinhaltet neben einem Theorieteil auch einen praktischen Part in Form eines Fahrradparcours auf der Maximilianstraße. Ziel ist das Erlernen des sicheren Umgangs mit dem Pedelec.

Da die Teilnehmerzahl für den kostenlosen Lehrgang auf 10 Personen limitiert ist, werden die Interessenten um vorherige Anmeldung bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-262 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) gebeten. Bitte bringen Sie ihr Pedelec und vorsorglich einen Fahrradhelm mit.

Zudem besteht für Sie an diesem Tag das Angebot an einem sogenannten Rauschbrillenparcours teilzunehmen und sich von Verkehrssicherheitsberatern der Polizei zum Thema Fahrrad beraten zu lassen.