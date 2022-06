Schlägerei im Bereich Hauptbahnhof

Mainz-Innenstadt (ots) – Der Polizei wurde am Sonntagmorgen 12.06.2022 um 10:44 Uhr, eine Schlägerei in der Bahnhofstraße gemeldet. Bisher konnten 2 Beschuldigte im Alter von 40 und 49 Jahren ermittelt werden. Einer der beiden Beschuldigten sowie ein 26-jähriger Geschädigter hatten stark blutende Kopfplatzwunden. Diese wurden zunächst vom Rettungsdienst versorgt und mussten später im Krankenhaus behandelt werden.

Der Grund für die Auseinandersetzung konnte vor Ort nicht geklärt werden. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Ob es noch weitere Beteiligte gab, muss noch ermittelt werden.

Durch die Auseinandersetzung, die Einsatzmaßnahmen und die Behandlung der Verletzten wurde der ÖPNV am Hauptbahnhof beeinträchtigt. Es kam zu erheblichen Verspätungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz: Jugendgruppe drangsaliert Bretzelbäcker

Mainz-Bahnhof (ots) – Am Sonntagabend 12.06.2022 wurde der Mitarbeiter eines Bretzelstands am Hauptbahnhof Opfer einer 5-köpfige Gruppe junger Männer. Gegen 22:00 Uhr war der 49-jährige Bretzelbäcker gerade dabei den angefallenen Müll nach draußen auf einen Müllwagen zu räumen, als die jungen Männer zu dem Müllwagen kamen und diesen mehrfach gegen das Bretzelverkaufshäusschen stießen. Der 49-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt wieder im inneren des Häuschens.

Er bat die jungen Leute damit aufzuhören. Hierauf wurde der 49-Jährige von den Jugendlichen unvermittelt mit der Faust geschlagen und im Weiteren auch getreten. Erst als ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn dem 49-Jährigen zu Hilfe eilte, ließen die Jugendlichen ab und flüchteten.

Der Bretzelverkäufer wurde durch den Angriff verletzt und die Arbeitsschürze wurde beschädigt. Eine Personenbeschreibung der Täter war kaum möglich.

Einer der Täter soll einen gelben Pulli getragen haben und ein weiterer Täter habe eine wellige Frisur.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mann entblößt sich vor Spaziergänger

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am frühen Sonntagabend 12.06.2022 gegen 19:00 Uhr ging ein 45-Jähriger mit seinem Hund eine Runde im Park “Naturschaugarten Lindenmühle” in Mainz-Bretzenheim spazieren. Dort tauchte plötzlich in ca. 50 Meter Entfernung ein unbekannter Mann aus einem Gebüsch auf, ließ seine Hose vor dem Spaziergänger herunter und manipulierte an seinem Glied.

Um dem unbekannten Mann schnellstmöglich aus dem Weg zu gehen, bog der Spaziergänger an der nächsten Möglichkeit ab und informierte von zu Hause aus die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann in der nahen Umgebung nicht mehr feststellen.

Der Zeuge beschrieb den Unbekannten wie folgt:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dunkler Hauttyp, stämmig. Braune mittellange Haare, Beiges T-shirt, kurze Cargo Hose.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Verkehrssicherheitstag – Polizei informiert

Mainz (ots) – Am 18. Juni 2022 findet der Tag der Verkehrssicherheit des Deutschen Verkehrssicherheitsrats statt. „Das Thema in diesem Jahr: Wir sagen “Danke! #VisionZeroHero” und rücken positive Verhaltensweisen im Straßenverkehr in den Mittelpunkt. Wir danken allen “Bei-Grün-Gehern”, allen “Schulterblicker” und damit allen Menschen, die sich jeden Tag an die Verkehrsregeln halten.

Dazu sind wir am Samstag 18.06.2022 ab 10:00 Uhr mit unserem Sicherheitsmobil auf dem Schillerplatz in Mainz.

Rund um das Thema Verkehr stehen Polizistinnen der Mainzer Radstreife sowie zwei Experten des Beratungszentrums des PP Mainz für Gespräche bereit. Darüber hinaus ist auch die Pressestelle des PP Mainz dabei und beantwortet alle Fragen rund um Verkehrssicherheitsarbeit im Netz.

Selbstverständlich dürfen uns auch alle anderen Fragen zum Thema Polizei gestellt werden. Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Einbrecher auf frischer Tat gefasst und in Haft

Mainz-Oberstadt (ots) – Die Mainzer Polizei konnte am Samstagabend zwei Einbrecher auf frischer Tat antreffen und festnehmen. Gegen 20:45 Uhr meldete der 71-jährige Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Mainzer Oberstadt über den Polizeinotruf, dass die Alarmanlage an seinem Haus soeben ausgelöst habe. Der Alarm war auf dem Mobiltelefon des Eigentümers eingegangen, der sich gerade im Urlaub befand.

Von Funkstreifen aller Mainzer Polizeiinspektionen, dem Kriminaldauerdienst und mehreren Diensthundeführern wurde das Anwesen aufgesucht und umstellt. Als die beiden Einbrecher mitsamt dem Diebesgut das Einfamilienhaus wieder verlassen wollten, erfolgte der Zugriff durch die Polizeikräfte und beide Täter konnten festgenommen werden.

Bei den beiden Tätern handelt es sich um einen 34-jährigen und einen 25-jährigen Mann, von dem einer schon in der Vergangenheit polizeilich wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten war. Die Täter hatten sich zuvor unbefugten Zutritt zum Außengelände verschafft und dann die Terrassentür eingeschlagen, um so in das Einfamilienhaus zu gelangen. Ziel der Täter waren Elektrogeräte und Schmuck.

Beide Beschuldigte wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, am Sonntagmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt. Gegen beide wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und sie wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Mainz-Bingen

Auseinandersetzung im Schnellrestaurant

Bingen (ots) – Am Samstag 11.06.2022 gegen 23:50 Uhr belästigen mehrere Heranwachsende in einem Schnellrestaurant in Gensingen andere Besucher des Schnellrestaurants. Laut Zeugenangaben sollen sie insbesondere eine junge Frau, die zusammen mit ihrer Mutter vor Ort gewesen ist, belästigt haben.

Als die Mitarbeiter des Schnellrestaurants die Heranwachsenden auf ihr Fehlverhalten ansprechen, kommt es zu einem Körperverletzungsdelikt, ausgehend von den Heranwachsenden, zum Nachteil der Mitarbeiter. Die Heranwachsenden können durch die einsetzten Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Jedoch kann das Mutter-Tochter Gespann vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Da es sich bei ihnen um wichtige Zeugen in der Sache handelt, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bingen unter Tel: 06721/90 50 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Oppenheim (ots) – Am Samstag 11.06.2022 kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße Höhe des Gymnasiums in Oppenheim. Eine 27 jährige Oppenheimerin befuhr mit ihrem Pkw die Rheinstraße vom Rhein kommend in Richtung B 9. In Höhe der Bushaltestelle wollte sie dem entgegenkommenden Verkehr Platz machen und wollte rückwärts in die Bushaltestelle einfahren.

Dabei übersah sie eine 59-jährige Fußgängerin aus Grünstadt und erfasste diese. Dadurch kam die Fußgängerin zu Sturz und wurde durch das Auto noch ein kurzes Stück mitgeschleift. Die Fußgängerin erlitt hierdurch mehrere, schwere Verletzungen. Die verletzte Frau wurde durch Ersthelfer vor Ort versorgt und wurde später durch den Rettungsdienst nach Mainz ins Krankenhaus verbracht.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

PKW fährt auf Sattelzug auf

A 61/Sprendlingen (ots) – Vermutlich weil er kurz eingeschlafen war fuhr ein 24-Jähriger PKW-Fahrer am Montag 13.6.2022 gegen 5 Uhr auf der A 61 in Höhe Sprendlingen auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der 24-Jährige, der in Fahrtrichtung Ludwigshafen fuhr, wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Da der mit Diesel und Benzin beladene Sattelzug durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit ist, ist derzeit die rechte Spur der A 61 in Richtung Süden gesperrt, bis ein Abschleppunternehmen den Sattelanhänger wieder fahrbereit gemacht hat.

Die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim sichert die Unfallstelle ab und führt den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Zum Austritt von Treibstoffen kam es nicht.

Am PKW des 24-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Den Schaden am Sattelzug schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Da der 24-Jährige angegeben hat, eingeschlafen zu sein, ermittelt die Polizei nun wegen dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein des jungen Mannes wurde einbehalten. Im droht der Verlust der Fahrerlaubnis.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

PKW-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Zornheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 11.06.2022 gegen 02.00 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung der PI Mainz 3 einen 51-jährigen PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als sie das Blaulicht des Streifenwagens einschalteten, flüchtete der 51-jährige durch Zornheim und missachtete dabei mehrere Verkehrsregeln.

Die Streifenwagenbesatzung verfolgte den 51-jährigen bis auf eine Grünfläche, wo der 51-jährige mit seinem PKW gegen einen Zaun prallte und zum Stehen kam. Da sich der PKW-Fahrer weigerte, aus dem Fahrzeug auszusteigen, musste er von Polizeikräften aus dem PKW gezogen werden.

Der 51-jährige war erheblich alkoholisiert und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwarten Anzeigen wegen diverser Verkehrsdelikte. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 12.06., L214, 16:52 Uhr – Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L 242 bergauf in Fahrtrichtung Weiler. In der Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzte.

Das Motorrad geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Die 39-jährige Fahrerin dieses Autos wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – 12.06., Stromberger Straße, 14:40 Uhr – Ein Fahrzeug befuhr die Darmverschlingung aus Richtung Büdesheim und wollte in die Stromberger Straße fahren. An der dortigen Kreuzung kam zum Zusammenstoß mit einem Peugeot.

Der andere Fahrzeugführer, beim Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen PKW Skoda Kombi gehandelt haben, hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Wer kann Hinweise geben?