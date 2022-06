Mit über einem Promille in die Schutzplanken gefahren

A 61/Daxweiler (ots) – Mit knapp über einem Promille Alkohol in der Atemluft verursachte ein 22-Jähriger am 12.6.2022 gegen 7 Uhr auf der A 61 in Höhe Daxweiler einen Verkehrsunfall. Dabei kam der junge Mann, der Angab von einem Fest zu kommen, im Baustellenbereich in einer Fahrbahnverschwenkung erst nach links von der Spur ab und überfuhr mehrere Baken.

Anschließend zog er nach rechts und kollidierte mit der Schutzplanke, bevor er erneut nach links zog und in die Mitteltrennwand aus Beton krachte. Abschließend versuchte er mit dem völlig beschädigten PKW und nur noch auf den Felgen fahrend bis zum Rasthof Hunsrück-Ost zu gelangen, blieb aber nach einigen hundert Metern mit einem Motorschaden liegen.

Der PKW, an dem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, wurde abgeschleppt. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihm drohen nun ein Strafverfahren und der Verlust der Fahrerlaubnis.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Bad Kreuznach (ots) – In der Nacht zu Sonntag 12.06.2022 wurden in der Gensinger Straße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich die Zahl der beschädigten Fahrzeuge auf 17.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811-0 oder per Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ruhestörungen

Bad Kreuznach (ots) – In der Nacht vom 11.06. auf den 12.06.2022 wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Kreuznach insgesamt 13 Ruhestörungen gemeldet, davon 7 in der Stadt Bad Kreuznach. In allen Fällen konnte die Ruhe wiederhergestellt werden.

Sachbeschädigungen an PKW

Kirn (ots) – Am Abend des 11.06.2022 zwischen 22-24:00 Uhr kam es auf dem Kiesel-Parkplatz in Kirn zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Hierbei wurde durch unbekannte Täter bei einem PKW die Seitenscheibe eingeschlagen und bei 2 weiteren PKW die Seitenspiegel beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn, Tel.: 06752-1560 in Verbindung zu setzen.

Brand mehrerer Mülltonnen in Planig

Bad Kreuznach-Planig (ots) – Am 12.06.2022 gegen 05:10 Uhr kam es in der Corneliusstraße in Planig, zum Brand mehrerer Mülltonnen. Bei Eintreffen der Streife ist der Brand durch die zuvor alarmierte Feuerwehr bereits weitestgehend gelöscht. Durch den Brand werden ein angrenzendes Mehrparteienhaus sowie ein in der Nähe abgestellter PKW in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Personen, die insbesondere vor der o.a. Uhrzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0671-8811-0 oder per Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.