Einbrecher in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots) – Auf frischer Tat hat die Polizei am Sonntagmorgen 12.06.2022 einen Einbrecher geschnappt. Der Mann war gegen 6:15 Uhr in das Lager eines Einkaufmarktes in der Zollamtstraße eingedrungen und hatte nicht bemerkt, dass er dabei Alarm auslöste. Das Haus wurde von den eintreffenden Polizeibeamten umstellt und durchsucht.

Der vermeintliche Einbrecher, wurde von den Beamten im Lager entdeckt und festgenommen. Sie nahmen den 20-Jährigen für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Fahrzeugschein entwendet

Kaiserslautern (ots) – Ein Renault Capture ist in der Humboldtstraße zur Zielscheibe von Dieben geworden. Die unbekannten Täter machten sich zwischen Freitag 12:30 Uhr und Samstag, 10 Uhr an dem schwarzen Wagen zu schaffen. Sie stahlen den Fahrzeugschein, ein TÜV-Heft, sowie Nahrungsmittel.

Wie es den Tätern gelang, den Pkw zu öffnen, ist noch unklar; am Wagen wurden keine Beschädigungen festgestellt. Der Wagen war verschlossen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter Tel. 0631/369-2620 mit der Kripo in Verbindung setzen. |elz

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 12.06.2022 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der B 270 Kaiserslautern ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 70-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern befuhr mit seinem PKW die B 270 Kaiserslautern in Fahrtrichtung Hohenecken. Ihm entgegen kam ein 59-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Motorrad.

Der Fahrer des PKW übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die B 270 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme von ca. 2 Stunden teilweise voll gesperrt.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Zeugen einer Verkehrsgefährdung gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend auf der Straße zwischen Buchholz und Bruchmühlbach-Misau etwas beobachtet haben. Gegen 21 Uhr ging der Hinweis ein, dass zwei Pkws die Straße als “Rennstrecke” nutzen würden.

Die Fahrer der Pkws hätten andere Verkehrsteilnehmer bei Überholmanövern in der Form gefährdet, dass diese stark abbremsen musste. Der eine Pkw war ein grüner Fiat Panda. Durch das abgelesene Nummernschild, wurde der Halter ausfindig gemacht. Der zweite Pkw war vermutlich ein schwarzer BMW.

Zeugen, die den schwarzen BMW näher beschreiben können und eventuell weitere Geschädigte der Pkw-Fahrer werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Alarmanlage vertreibt Diebe

Kaiserslautern (ots) – Eine Alarmanlage bewahrte die Eigentümerin eines Autos in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einem größeren Sachschaden. Bisher unbekannte Diebe manipulierten in der Friedenstraße an einem geparkten Auto und lösten hierbei offensichtlich den akustischen Alarm aus. Anwohner wurden aufmerksam und verständigten die Polizei.

Zwischenzeitlich vertrieb der Alarm offensichtlich die beiden Täter. Sie ließen von dem bereits geöffneten Fahrzeug ab und flüchteten. Die Polizei konnte die Fahrzeugeigentümerin nachträglich erreichen. Glücklicherweise wurde nichts Wertvolles entwendet.

Einer der beiden Täter ist 16-18 Jahre alt, schlank und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Mütze sowie eine schwarze Jogginghose. Der Zweite war bekleidet mit grauer Jacke und einer schwarzen Hosen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 oder per Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|re

Diebstahl eines E-Scooters

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannter Täter begab sich im Laufe der Nacht zu Freitag in den Hinterhof eines Anwesens in der Pirmasenser Straße und entwendete dort einen E-Scooter. Der Elektroroller war in einer Garage im Hof mittels Kettenschloss gegen unbefugte Wegnahme gesichert.

Der Täter durchtrennte das Schloss und entfernte sich mit seiner Beute unerkannt vom Tatort. Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gerne entgegen.|esb

Pkw aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Ein silberner Mercedes-Benz ist am Wochenende in der Sedanstraße aufgebrochen worden. Die Unbekannten durchwühlten den gesamten Innenraum. Entwendet wurde nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 11 Uhr. Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2620 bei der Polizei zu melden. |elz

Einbruchsdiebstahl im Gewerbegebiet

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Bettwaren ein. Die Diebe verschafften sich gegen 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, betraten den Verkaufsraum und entwendeten einen ordentlichen Bargeldbetrag.

Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Merkurstraße nimmt der Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern unter Tel.0631/369 2620 oder per Email unter kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.|re

Kreis Kaiserslautern

Bei Bodengrabungen Gasleitung getroffen

Hütschenhausen (ots) – Im Rahmen eines Arbeitsprojektes der prot. Kindertagesstätte Regenbogen in Hütschenhausen wurde gegen 11:20 Uhr bei Baggerarbeiten (Bodengrabung) eine Gasleitung getroffen.

Nach Rücksprache mit der Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Ramstein-Miesenbach wurde aus Sicherheitsgründen die Hauptstraße voll gesperrt und Anwohner, im Umkreis von 50 m um die Gefahrenstelle, zur örtlichen Sporthalle, evakuiert.

Nachdem die Gasleitung abgedreht und abgequetscht wurde, konnten jegliche Maßnahmen gegen 12:30 Uhr beendet werden.

Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Kreis Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol hatte ein Fahrer eines Opel Corsa “intus”, den die Polizei in der Nacht zu Montag kontrollierte. Der 28-Jährige sollte gegen Mitternacht in Otterberg, an einer Kontrollstelle in der Hauptstraße heraus gewunken und kontrolliert werden. Den Anhalteposten der Polizei ignorierte der Fahrer und fuhr weiter.

Die Beamten folgten ihm und hielten ihn an. Von dem Fahrer ging Alkoholgeruch aus. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigt 1,61 Promille an. Er musste zwecks Blutabnahme mit auf die Dienststelle kommen. Sie soll Aufschluss über den Alkoholkonsum des Mannes geben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz