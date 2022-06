Festnahme nach Katalysatordiebstahl,

Hattersheim am Main, Untertorstraße, Montag, 13.06.2022, 02:40 Uhr

(ym) Am frühen Montagmorgen konnten zwei mutmaßliche Täter nach einem Diebstahl von Katalysatoren in Hattersheim am Main durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Gegen 02:40 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in Hofheim, da er auf einem Parkplatz in der Untertorstraße verdächtige Geräusche wahrgenommen und im Anschluss zwei Personen beobachtet hatte, die mit einem dunklen Auto schnell geflüchtet seien. Das beschriebene Fahrzeug konnte durch eine Polizeistreife der Polizeistation Hofheim zeitnah kontrolliert werden. Hierbei konnten im Kofferraum des Fahrzeuges mehrere abgetrennte Katalysatoren aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 27 und 28 Jahren wurden festgenommen und zur Polizeistation Hofheim gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gefährliche Körperverletzung in Flörsheim am Main, Flörsheim am Main, Grabenstraße, Sonntag, 12.06.2022, 22:50 Uhr

(ym) In Flörsheim am Main bedrängte ein unbekannter Täter einen 19-Jährigen zunächst verbal und schlug ihn dann im weiteren Verlauf mit einer Holzlatte. Am Sonntagabend befand sich der 19-Jährige mit einer weiteren Begleitperson in der Grabenstraße, als er zunächst von einem unbekannten Mann verbal angegangen wurde. Im weiteren Verlauf habe der Täter zunächst versucht die Begleitperson des 19- Jährigen zu schlagen. Der Begleiter habe dem Angriff jedoch ausweichen können. Anschließend habe der unbekannte Täter den 19-jährigen Geschädigten mit einer Holzlatte geschlagen. Er wurde am Kopf verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde als männlich und ca. 185 cm groß beschrieben. Er war dunkel gekleidet. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06145/5476-0 entgegen.

Gartenhütte in Hofheim aufgebrochen,

Hofheim am Taunus, Katharina-Kemmler-Straße, Freitag, 10.06.2022, 22:00 Uhr bis 11.06.2022, 09:50 Uhr,

(ym) In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter die Tür einer Gartenhütte in Hofheim auf und entwendeten diverse Werkzeuge sowie Solarpanele. Die Täter überkletterten zunächst den Zaun eines Gartengrundstücks in der Katharina-Kemmler-Straße und brachen die Türen mehrerer Gartenhütten auf. Aus den Hütten entwendeten sie diverse Werkzeuge. Im Anschluss begaben sich die unbekannten Täter auf das Dach einer Gartenhütte und demontierten mehrere Solarpanele. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Fahrräder aus Gartenhaus entwendet,

Hattersheim am Main, Ida-Kerkovius-Platz, Sonntag, 12.06.2022, 02:15 Uhr,

(ym) Unbekannte Täter entwendeten am frühen Sonntagmorgen drei Fahrräder aus einer Gartenhütte in Hofheim am Taunus. Gegen 02:15 Uhr überkletterten drei unbekannte Täter den Zaun eines Grundstücks in der Ida-Kerkovius-Straße und verschafften sich Zugang zu einem Gartenhaus. Aus dem Gartenhaus entwendeten die Täter die drei Fahrräder im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Die Täter konnten mit ihrer Beute entkommen. Bei der Flucht wurden sie durch den Eigentümer beobachtet. Sie konnten als männlich sowie von schmaler Statur beschrieben werden. Die Täter waren mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet. Die Polizei in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.