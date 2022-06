Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 10.06.2022, 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr,

(pl)In Biebrich haben Autoaufbrecher am Freitag aus einem geparkten Mercedes

Vario diverse Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Der weiße Wagen war zwischen

17.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Rheingaustraße abgestellt. In dieser Zeit

verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Innenraum

sowie zum Aufbau des betroffenen Fahrzeugs und schnappten sich das Diebesgut im

Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Randalierer durch die Straße gezogen – Festnahme, Wiesbaden, Frankfurter

Straße, 12.06.2022, 02.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag ist es der Polizei mithilfe einer Zeugin gelungen,

zwei mutmaßliche Randalierer festzunehmen. Die Anwohnerin teilte der Polizei

gegen 02.00 Uhr mit, dass sie beobachtet habe, wie zwei junge Männer lautstark

durch die Frankfurter Straße gezogen wären und eine Großraummülltonne umgeworfen

hätten. Kurz nach der Mitteilung konnte eine Polizeistreife in der Frankfurter

Straße ein Duo antreffen, auf welches die Beschreibung der beiden Vandalen

zutraf. Die beiden augenscheinlich alkoholisierten 18 und 20 Jahre alte Männer

wurden einer Kontrolle unterzogen. Neben der umgeworfenen Großraummülltonne

wurden in der Straße noch eine beschädigte Parkuhr, ein abgebrochener Aufsteller

sowie weitere umgeworfene Gegenstände, wie beispielsweise Blumenkübel und ein

E-Scooter, festgestellt. Der 18-Jährige verbrachte die Nacht aufgrund seiner

Alkoholisierung sowie seiner zunehmend aggressiven Haltung gegenüber den

kontrollierenden Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Straftaten im

Polizeigewahrsam. Sein 20-jähriger Begleiter wurde nach der Kontrolle vor Ort

entlassen.

Schulgebäude mit Farbe beschmiert,

Wiesbaden, Am Kloster Klarenthal, 11.06.2022, 21.00 Uhr bis 12.06.2022, 09.00

Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände der Schule

in der Straße „Am Kloster Klarenthal“ mehrere Gebäude mit Graffiti besprüht. Der

durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Scheibe von Linienbus während Fahrt beschädigt, Wiesbaden-Schierstein,

Hermann-Löns-Straße, 12.06.2022, 18.55 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend kam es in der Hermann-Löns-Straße in Schierstein zu einer

Sachbeschädigung an einem fahrenden Linienbus, bei dem ein Schaden von mehreren

Hundert Euro entstand. Der Fahrer des Busses der Linie 23 war um kurz vor 19.00

Uhr auf der Hermann-Löns-Straße in Richtung Schönaustraße unterwegs, als er

einen Schlag hörte und dann eine zersplitterte Fensterscheibe feststellte.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540

entgegen.

+++Verkehrsunfall mit zwei schwer und drei leicht verletzten Personen und Landung des Rettungshubschraubers am „Elzer Berg“+++

Wiesbaden (ots) – (Im) Zwei schwer und drei leicht verletze Personen waren die

Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntag, 12.06.2022, gegen 19:30

Uhr, auf der BAB 3, Gemarkung Elz bei km 104,350 in Richtung Würzburg,

ereignete. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus dem Odenwald wechselte mit seinem

Audi-SUV vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihm fahrenden

Pkw Audi aus den Niederlanden zu überholen. Hierbei beachtete der SUV-Fahrer

nicht den nachfolgenden Verkehr. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines VW-Golf

aus Frankfurt konnte trotz Gefahrenbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern,

wurde nach rechts abgewiesen, touchierte noch leicht den Pkw Audi und

kollidierte anschließend mit der Außenschutzplanke. Der SUV stieß nach dem

Auffahren des VW-Golf ebenfalls gegen den Pkw aus den Niederlanden, welcher

daraufhin herumgeschleudert und entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken

Fahrstreifen an der Mittelschutzpalnke zum Stehen kam.

Eine der beiden schwer verletzten Personen aus dem Frankfurter Golf wurde durch

einen Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Bonn geflogen. Die andere

schwer verletzt Person sowie die leicht verletzten Personen aus dem SUV sowie

dem Audi wurden durch Krankentransportwagen in die umliegenden Krankenhäuser

verbracht.

Aufgrund der herumliegenden Trümmerteile, der Reinigungs- und Aufräumarbeiten

sowie der Abschleppmaßnahmen war die Autobahn am „Elzer Berg“ für ca. 1 3/4

Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf ca. 7 km bis zur

Anschlussstelle Diez zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 65.000,- EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Junggesellenabschied gerät außer Kontrolle, Rüdesheim,

Grabenstraße, 11.06.2022, 23:10 Uhr

(gr) In Rüdesheim geriet am späten Samstagabend ein Junggesellenabschied außer

Kontrolle. Die Zehnergruppe aus dem Kreis Limburg-Weilburg befand sich gegen

23:10 Uhr in einer Gaststätte in der Grabenstraße. Wegen des zu hohen

Alkoholkonsums forderte der Wirt die Gäste zum Verlassen der Lokalität auf.

Hierauf eskalierte die Situation. Mehrere Personen aus der Gruppe sollen

versucht haben, den geschädigten Wirt zu schlagen. Dieser setzte sich daraufhin

mit Pfefferspray zur Wehr. Bei dem Vorfall wurde offensichtlich niemand

verletzt. Der Geschädigte hat eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Wegen des Einsatzes des Pfeffersprays wurde eine Gegenanzeige gefertigt. Die

Polizeistation in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer: (06722) 9112-0 zu

melden.

Rollerfahrer im Besitz von gestohlenen Kennzeichen, Eltville am Rhein,

Mühlbergweg, 13.06.2022, 00:10 Uhr

(gr) Bei einer Polizeikontrolle in der Nacht zum Montag wurde in Eltville ein

Rollerfahrer angehalten, der im Besitz gestohlener Kennzeichen war. Zudem stand

der Kontrollierte offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der

19-jährige Mann mit Wohnsitz in Bad Schwalbach war um 00:10 Uhr mit seinem

Roller im Mühlbergweg unterwegs, als er einer Streifenbesatzung der Polizei

auffiel und deshalb kontrolliert wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass

der junge Mann offensichtlich unter Drogen stand. Der 19-Jährige gab zu, vorher

mehrere Joints geraucht und Opiate genommen zu haben. Bei der Durchsuchung

seines Rollers fanden die Beamten gestohlene Kennzeichen, die einem

Rollerdiebstahl in Mainz aus dem Jahre 2019 zugeordnet werden konnten. Diese

Gegenstände sowie ein weiteres gestohlenes Karosserieteil, das in der Wohnung

des Rollerfahrers sichergestellt wurde, begründen den Verdacht, dass der

19-Jährige im Jahre 2019 in Mainz einen Roller entwendet haben könnte. Die

Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an. Wegen der möglichen Drogenfahrt

wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus.

Verkehrsunfall mit Verletzten,

Idstein, Landesstraße 3011, Freitag, 10.06.2022, 18:30 Uhr,

(ym) Am Freitagabend kam es aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes auf der L 3011

zwischen Heftrich und Ehlhalten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei

beteiligten Autos, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18:30 Uhr

fuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw auf der Altenburger Straße in

Richtung L 3011. Beim Einbiegen in die L 3011 in Richtung Heftrich missachtete

sie offensichtlich die Vorfahrt einer 52-Jährigen, die mit ihrem Auto auf der L

3011 in Richtung Ehlhalten unterwegs war. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt und zur Untersuchung

in ein Krankenhaus gebracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die L 3011

für rund eine Stunde gesperrt.