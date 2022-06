Kellerbrand in Kostheimer Mehrfamilienhaus

Beim Fernsehschauen in seiner Wohnung in der Kostheimer Steinern Straße bemerkte ein Anwohner in der Nacht zum Samstag einen Brand im Keller des Gebäudes. Als plötzlich der Fernseher schwarz wurde und das Licht in der Wohnung ausging, machte er sich auf die Suche nach der Ursache und stellte dabei fest, dass es zu einem Brand in einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses gekommen war. Er informierte die Feuerwehr über Notruf 112 und klingelte die anderen Bewohner des Gebäudes aus dem Schlaf um sie vor dem Brand zu warnen.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von den Feuerwachen 2 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kostheim hatten alle Bewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen und sich davor gesammelt. Die Einsatzkräfte setzten zuerst einen mobilen Rauchverschluss in die Tür des brennenden Kellerraumes, um eine weitere Schadensausbreitung durch den Brandrauch zu verhindern und gingen unter Atemschutz anschließend zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte innerhalb weniger Minuten gelöscht werden, und blieb auf einen Raum begrenzt. Durch das Feuer wurden mehrere abgestellte Kinderwägen und Fahrräder beschädigt. Die Entrauchung des Gebäudes dauerte einige Zeit, da der betroffene Kellerbereich nicht über Fenster verfügte, hierzu kam ein Belüftungsgerät zum Einsatz.

Die Bewohner konnten währenddessen wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Da die Stromversorgung des Gebäudes stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, mussten aus Sicherheitsgründen alle Wohnungen stromlos geschaltet werden. Durch die Hausverwaltung wird eine Elektrofirma mit der Reparatur beauftragt. Im Einsatz waren insgesamt 30 Kräfte der Feuerwehr Wiesbaden sowie ein Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe. (jh)

Einbrecher am Werk,

Wiesbaden-Klarenthal, Willy-Borngässer-Straße, Samstag,11.06.2022, 12:00 Uhr bis

Sonntag, 12.06.2022, 01:30 Uhr

(mv) Zwischen Samstagmittag, 11.06.2022, 12:00 Uhr und Sonntagmorgen,

12.06.2022, 01:30 Uhr, nutzten Einbrecher eine auf „Kipp“ stehende Balkontür, um

in ein Wohnhaus zu gelangen. Zuvor rissen die Täter einen Teil des Zaunes ein

und gelangten so auf das Grundstück des Einfamilienhauses in

Wiesbaden-Klarenthal. Sie gelangten über einen Balkon zu der nicht richtig

verschlossenen Tür und hebelten diese komplett auf. Sie gelangten so in das

Innere des Hauses und durchwühlten alle Räumlichkeiten. Sie erbeuteten eine

Armbanduhr und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der

Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Mehrere Autos beschädigt,

Wiesbaden-Biebrich, Wilhelm-Kalle-Straße, Freitag, 10.06.2022, 18:00 Uhr bis

Samstag 11.06.0222, 20:30 Uhr

(ds) Im Tatzeitraum von Freitag, 10.06.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 11.06.2022,

20:30 Uhr wurden in Wiesbaden-Biebrich mehrere Autos beschädigt. Unbekannte

Täter zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand jeweils die Beifahrerseite von

insgesamt 15 Fahrzeugen, die in der Wilhelm-Kalle-Straße im Bereich zwischen der

Rheingaustraße und Adolf-Todt-Straße beidseitig am Fahrbahnrand abgestellt

waren. Der Sachschaden wird aktuell auf 15.000,- Euro geschätzt. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 0611 / 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Bei Diskothekenbesuch zusammengeschlagen, Wiesbaden, Schwalbacher Straße,

Samstag, 11.06.2022, 04:30 Uhr

(ds) Beim Besuch einer Diskothek in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden wurde

in der Nacht zum Samstag ein Mann durch einen bisher unbekannten Täter

zusammengeschlagen. Nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten während seines

Aufenthaltes in der Diskothek suchte der 26-jährige Geschädigte gegen 04:30 Uhr

die Toilette der Lokalität auf. Hier traf er erneut auf den Beschuldigten, der

noch in Begleitung von zwei weiteren Personen war. Der Täter schlug sofort auf

den Kontrahenten ein, so dass dieser zu Boden ging. Auf dem Boden liegend wurde

weiterhin auf den 26-Jährigen eingeschlagen und getreten. Als der Geschädigte

wieder zu sich kam, waren die Täter bereits verschwunden. Der Mann wurde durch

die Schläge erheblich im Gesicht verletzt. Dennoch begab er sich anschließend

eigenständig nach Hause und suchte später am Morgen ein Krankenhaus auf. Der

Haupttäter soll ca. 190 cm groß gewesen sein, eine sportliche, schmale Figur und

schwarze, lockige, lange Haare gehabt haben. Zur Tatzeit habe er schwarze

Kleidung getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter

der Telefonnummer 0611 / 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Drogendealer festgenommen,

Wiesbaden, Helenenstraße, Samstag, 11.06.2022, 13:45 Uhr

(ds) Ein mutmaßlicher Drogendealer wurde am Samstagmittag beim Verkauf von

Drogen in der Helenenstraße beobachtet und konnte anschließend festgenommen

werden. Nach einem Hinweis auf den mutmaßlichen Verkauf von Drogen in der

Helenenstraße, suchten Beamte des 1. Polizeireviers gegen 13:45 Uhr die

Örtlichkeit auf. Hier konnte eine Person, auf die die Personenbeschreibung des

Hinweisgebers zutraf, ausfindig gemacht werden. Die Person ergriff nach

Erblicken der Polizeibeamten zu Fuß die Flucht. Dennoch gelang es, den

Verdächtigen in der Emser Straße einzuholen und festzunehmen. Bei der

Durchsuchung des 29-Jährigen aus Wiesbaden wurde ein Beutel aufgefunden, in dem

sich mehrere Tütchen mit Betäubungsmittel befanden. Zudem hatte der Mann

unterwegs auf der Flucht einen weiteren Beutel mit Betäubungsmitteln

weggeworfen. Auch dieser konnte von den Beamten aufgefunden und sichergestellt

werden. Der Beschuldigte wurde festgenommen und auf das 1. Polizeirevier

gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige

wieder entlassen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Brennende Mülltonne,

Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße 56, Sonntag, 12.06.2022, 01:55 Uhr

(mv) Am Sonntag, 12.06.2022, um 01:55 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger junger Mann

aus Wiesbaden die Danziger Straße und konnte zwischen Büschen in einem

Grundstückszugang Rauch aufsteigen sehen. Er hielt sofort an und schaute nach.

Er konnte eine brennende Mülltonne erkennen und zog diese, damit nichts weiter

passieren konnte, auf den Gehweg. Anwohner hatten zwischenzeitlich auch den

Rauch bemerkt und verständigten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Ein

weiterer Mitteiler gab an, dass man kurz zuvor eine männliche Person, ca. 180 cm

groß, ca. 20 – 30 Jahre alt, blondes gelocktes Haar hat und dunkel bekleidet

war, in dem Bereich gesehen hatte. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Radfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Samstag, 11.06.2022, 14:20 Uhr

(ds) Eine Radfahrerin verletzte sich schwer, als sie am Samstagnachmittag mit

ihrem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr und aufgrund eines abgelegten E-Scooters zu

Fall kam. Die 56-jährige Frau aus Wiesbaden befuhr um 14:20 Uhr mit ihrem

Pedelec verbotswidrig den Gehweg rechtsseitig des Konrad-Adenauer-Rings, von der

Biebricher Allee kommend in Richtung Steinberger Straße. Hier stieß sie mit

einem abgelegten E-Scooter zusammen, der halb unter einem Gebüsch lag und für

die Radfahrerin nicht rechtzeitig sichtbar war. Die 56-Jährige wurde über den

Lenker nach vorne geworfen und stürzte hierbei gegen ein Metallgeländer, das den

Gehweg zur Fahrbahn abgrenzt. Die Frau zog sich dabei Verletzungen am Fuß und

Schürfwunden zu. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Wiesbaden, Schlagstraße, Freitag, 10.06.2022, 07:40 Uhr

(ds) Am Freitagmorgen wurde bei einem Verkehrsunfall ein Kind von einem Auto

erfasst und verletzt. Der Fahrzeugverkehr in der Schlagstraße staute sich gegen

07:40 Uhr für den stadteinwärts fahrenden Verkehr hinter einem

Müllentsorgungsfahrzeug, so dass ein Verkehrsteilnehmer einem Kind das

Überqueren des Fahrstreifens ermöglichte. Der 8-jährige Junge aus Wiesbaden

überquerte daraufhin den Fahrstreifen und übersah dabei einen stadtauswärts

fahrenden Pkw VW Up auf dem nächsten Fahrstreifen. Die 47-jährige

Fahrzeugführerin des VW konnte das zwischen den wartenden Autos hervortretende

Kind zu spät erkennen und es kam zu einem Zusammenstoß, wobei das Kind im

Bereich des Außenspiegels erfasst wurde und zu Fall kam. Der Junge wurde hierbei

leicht verletzt und zur Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Nach Auseinandersetzung geflüchtet – Kriminalpolizei ermittelt nach Schussabgabe, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Coulinstraße, Freitag, 10.06.2022, 20:24 Uhr

(jn)Bei einer Auseinandersetzung am Freitagabend ist in der Wiesbadener

Innenstadt ein 44-jähriger Mann von mindestens zwei Personen angegriffen und

verletzt worden. Da Zeugen über schussähnliche Geräusche berichtet hatten, wurde

der betroffene Bereich von Einsatzkräften der Polizei abgesperrt und eine

umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat nun die

Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeuginnen oder Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte um 20:24 Uhr im

Bereich der Ecke Schwalbacher Straße / Coulinstraße auf, als er aus bisher

unbekannten Gründen von zwei Männern mit Schlagwerkzeugen angegriffen wurde.

Daraufhin rannte er davon, wobei es seitens einer weiteren Person zu einer

Schussabgabe gekommen sein soll, ohne dass hierdurch jemand verletzt wurde. Der

durch die Schläge leichtverletzte Geschädigte wurde zur weiteren Befragung auf

das 1. Polizeirevier verbracht. Gleichzeitig liefen intensive Fahndungsmaßnahmen

nach den flüchtigen Tatverdächtigen an. Dem aktuellen Ermittlungsstand folgend

dürfte ein Kennverhältnis zwischen den Flüchtigen und dem Geschädigten bestehen.

Zwecks intensiver Spurensuche durch Experten der Kriminalpolizei wurde der

Tatortbereich in den Abendstunden abgesperrt. Bis dato dauern die Fahndungs- und

Ermittlungsmaßnahmen an.

Eine beteiligte Person sei etwa 25 bis 45 Jahre alt, kräftig und muskulös

gewesen und soll eine dunkle Hautfarbe gehabt sowie kurze Haare oder eine Glatze

getragen haben. Er soll nach der Tat in einem dunklen BMW geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun wegen eines versuchten

Tötungsdeliktes und erbittet weitere Hinweise zu dem Vorfall unter der

Telefonnummer 0611 / 345 – 0.

Pfefferspray in Club versprüht,

Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße, Samstag, 11.06.2022, 04:30 Uhr

(cp)Ein Unbekannter beendete am frühen Samstagmorgen jäh die Partynacht in einer

Wiesbadener Diskothek, indem er Pfefferspray auf einer Toilette versprühte.

Während die Gäste den Club verlassen mussten, kam es auf der Straße auch noch zu

Auseinandersetzungen und einem Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 04:30 Uhr ging die Musik aus. Eine unbekannte Person hatte zuvor auf der

Herrentoilette des Clubs in der Wilhelmstraße Pfefferspray versprüht und mehrere

Gäste klagten über Atemwegsreizungen. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt in

anderer Sache bereits vor der Diskothek wegen einer Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen im Einsatz. Hier störte ein 22-Jähriger massiv die Maßnahmen,

leistete gegen die folgende Ingewahrsahmnahme erheblichen Widerstand und wurde

daher festgenommen, als dann plötzlich schlagartig ein Großteil der Gäste den

Club verließ. Als weitere Streifen der Polizei, der Rettungsdienst und die

Feuerwehr eintrafen, waren 150 bis 200 Menschen auf die Straße geströmt und die

Lage war dementsprechend unübersichtlich. Erst recht, da es weiter zu diversen

Auseinandersetzungen kam und mehrere Personen die Einsatzmaßnahmen störten. Eine

24-jährige warf währenddessen eine Glasflasche in Richtung zweier Türsteher,

verfehlte sie nur knapp und wurde durch die Polizei festgenommen. Ebenso wie ein

26 Jahre alter Mann, der einen anderen geschlagen haben und höchst aggressiv

gewesen sein soll. Und auch ein 24-Jähriger durfte die Nacht bei der Polizei

verbringen, nachdem er die Einsatzkräfte zunächst gestört und auch noch

beleidigt haben soll. Das Gros der Gäste verließ indes nach mehreren

Lautsprecherdurchsagen die Örtlichkeit. Soweit bisher bekannt, wurden durch das

Versprühen des Pfeffersprays fünf Personen verletzt. Drei Frauen im Alter von

18, 25 und 27 Jahren erlitten Atemwegsreizungen, wobei die 18-Jährige

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zwei weitere Personen, eine

31-jährige Frau und ein 24 Jahre alter Mann verletzten sich beim Verlassen des

Clubs, der 24-jährige so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Hinweise auf die Person, die das Pfefferspray versprüht hat, liegen derzeit

nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, insbesondere aber etwaige weitere Geschädigte und Verletzte, sich unter

0611 345-2140 zu melden.

Rabiater „Wildpinkler“,

Wiesbaden, Mitte, Saalgasse, Freitag, 10.06.2022, 23:40 Uhr

(cp)Ein „Wildpinkler“ hat am Freitagabend in der Saalgasse einen Passanten

angegriffen, nach diesem getreten und ihm ins Gesicht geschlagen.

Als der 58-jährige Mann gegen 23:40 Uhr mit seiner Lebensgefährtin durch die

Saalgasse ging, bemerkte er einen jungen Mann, der dort in eine Einfahrt

urinierte. Nachdem er den Mann auf sein Verhalten angesprochen hatte, zeigte

dieser sich wenig einsichtig und wurde sogar aggressiv. Nach kurzem Streit trat

und schlug er plötzlich auf den 58-Jährigen ein. Darüber hinaus kamen dann noch

zwei Unbekannte hinzu, von denen wenigstens einer ebenfalls auf den Mann

einschlug. Der 58-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Anschließend flüchteten die drei jungen Männer. Der rabiate 23-jährige

„Wildpinkler“ konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Er war mit 1,39

Promille deutlich alkoholisiert und muss sich nun strafrechtlich wegen

gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die beiden Unbekannten sind weiter

flüchtig. Einer von ihnen sei circa 20 Jahre alt gewesen, habe einen

Dreitagebart getragen und sei mit einem weißen T-Shirt, einer Jeans sowie mit

schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen. Der andere soll zwischen 25 und 29

Jahre alt gewesen sein und längere dunkle Haare gehabt haben. Er habe ein

schwarzes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose getragen. Hinweise zu den

Personen nimmt die Polizei unter 0611 345-2140 entgegen.

Pärchen grundlos mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Mitte, Am Römertor,

Samstag, 11.06.2022, 05:10 Uhr

(cp)Ein junges Paar, ein 26-Jahre alter Mann und seine 25-jährige Freundin

wurden am frühen Samstagmorgen in Wiesbaden anscheinend grundlos mit

Pfefferspray besprüht. Die unbekannten Täter flüchteten.

Die beiden befanden sich gegen 05:10 Uhr am Römertor, als sie auf zwei junge

Männer trafen. Der 26-Jährige soll dann mit diesen aus unbekannten Gründen in

Streit geraten sein. Plötzlich hätten die beiden Männer dann auf den jungen Mann

und seine Freundin eingeschlagen, sie zudem getreten und mit Pfefferspray

besprüht. Die beiden wehrten sich und die Frau rief nach Hilfe, worauf zwei

Frauen aufmerksam wurden und herbeieilten. Die Täter flüchteten daraufhin über

die dortige Treppe in Richtung Schulberg. Während der 26-jährige noch erfolglos

versuchte die Täter zu folgen, verständigte seine Freundin die Polizei, die eine

Fahndung einleitete. Die beiden Täter, die beide kurze schwarze Haare gehabt

haben sollen, wurden nicht aufgefunden. Einer von ihnen hatte ursprünglich ein

weißes T-Shirt an, welches ihm aber während der Auseinandersetzung vom Leib

gerissen wurde, er müsste demnach oberkörperfrei geflüchtet sein. Der zweite

Täter habe eine türkise Jacke angehabt. Hinweise zu den Tätern nimmt das 1.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Nach Rettungssanitäter geschlagen,

Wiesbaden, Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, Freitag, 10.06.2022, 13:04 Uhr

(cp)Eine Rettungswagenbesatzung wurde Freitagmittag in Amöneburg auf eine

scheinbar leblose Person aufmerksam. Als sie nach dem Mann sehen wollten, wurden

sie von ihm beleidigt und angegriffen.

Die Rettungswagenbesatzung, ein Mann im Alter von 41 Jahren und zwei 20 und 21

Jahre alte Frauen fuhr gegen 13:05 Uhr durch die Wiesbadener Landstraße, als

ihnen an einer Bushaltestelle ein scheinbar lebloser Mann auffiel. Sie hielten

sofort an uns sahen nach dem 49-Jährigen. Der schien nur zu schlafen, reagierte

aber höchst aggressiv, als sie ihn weckten um sich nach seinem Wohlergehen zu

erkundigen. Plötzlich sprang er auf, beleidigte die drei Helfer und versuchte

den 41-jährigen Sanitäter zu schlagen. Da er nicht abließ, wurde er schließlich

von diesem und seinen zwei Kolleginnen überwältigt und bis zu Eintreffen der

Polizei festgehalten. Der im Übrigen unverletzte Mann war dann zuletzt kaum noch

ansprechbar und die Rettungswagenbesatzung brachte ihn noch selbst in ein

nahegelegenes Krankenhaus.

Auf Baustelle Kellerräume aufgebrochen,

Wiesbaden, Augustastraße, Donnerstag, 09.06.2022, 18:15 bis Freitag, 10.06.2022,

07:15 Uhr

(akl) Bei einem Einbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf ein

Baustellengelände in der Augustastraße wurden Kabelrollen im Wert von mehreren

Tausend Euro zum Abtransport bereitgestellt. Zwischen 18.15 Uhr am Donnerstag

und 07.15 Uhr am Freitag wurden auf dem Gelände mehrere Keller aufgehebelt und

die Kabel daraus entnommen. Letztlich kommt es nicht zum Diebstahl der

Kabelrollen. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das 4. Polizeirevier

unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Sicherheitsdienst verscheucht Kabeldiebe, Wiesbaden, Südost, Konradinerallee,

Freitag, 10.06.2022, 23:15 Uhr

(cp)Zwei Unbekannte wurden Freitagnacht dabei ertappt, als sie Kabel vom Gelände

der ESWE in der Konradinerallee stehlen wollten, konnten aber flüchten.

Die beiden Männer durchtrennten zunächst den Zaun des Geländes und legten sich

diverse Kabel zum Abtransport bereit. Hierbei wurden sie gegen 02:40 uhr vom

Sicherheitsdienst erwischt, konnten aber dennoch flüchten. Eine Fahndung nach

den Männern verlief bisher ergebnislos. Sie sollen beide 25 bis 30 Jahre alt und

schlank sein. Einer habe kurze Haare gehabt und sei mit einem schwarzen Oberteil

und einer schwarzen Hose mit reflektierenden Elementen, möglicherweise einer

Arbeitshose bekleidet gewesen. Der zweite Täter habe ein blaues Oberteil, Jeans

und beige Boots getragen. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter 0611

3450 entgegen.

Kennzeichen gestohlen,

Wiesbaden, Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Mittwoch, 08.06.2022, 18:00

Uhr bis Freitag, 10.06.2022, 09:00 Uhr

(cp)Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen entwendeten Unbekannte die

amtlichen Kennzeichen eines geparkten Kleintransporters in der

Carl-von-Ossietzky-Straße. Als der Besitzer sein Fahrzeug am Mittwoch, um 18:00

Uhr abgestellt hatte, waren die Kennzeichen GG-ZU 375 noch vorhanden. Am

Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter 0611 / 345-2340 entgegen.

Randalierende Jugendliche festgenommen,

Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße, Samstag, 11.06.2022, 02:36 Uhr

(cp)Zwei junge Männer zerstörten Freitagnacht das Glas einer Bushaltestelle, in

unmittelbarer Nähe zu einem Trupp mehrerer Polizistinnen und Polizisten. Sie

wurden festgenommen.

Die Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei dürften wohl kaum ihren

Augen getraut haben. Gegen 02:35 Uhr wurden sie durch den Lärm des berstenden

Glases des Wartestellenhäuschens aufmerksam. Hier sahen sie dann auch gleich die

beiden 20 und 21 Jahre alten mutmaßlichen Täter, die sogleich festgenommen

wurden. Weit laufen mussten die Beamtinnen und Beamten hierfür nicht, da sie nur

einige Meter entfernt standen. Warum die beiden Männer die Polizisten nicht

bemerkten, ist möglicherweise ihrem Alkoholkonsum zuzurechnen. Sie brachten es

auf 1,65 und 0,91 Promille. Neben einer Rechnung der Verkehrsbetriebe erwartet

die beiden nun ein Strafverfahren.

Motorradfahrerin verunfallt,

Wiesbaden, Schwarzenbergstraße / Hagenstraße, Freitag, 10.06.2022, 08.50 Uhr

(akl) Am Freitagmorgen ist eine 32-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall in

der Schwarzenbergstraße leicht verletzt worden. Sie konnte nach ambulanter

Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Gegen 08.50 Uhr befuhr sie mit

ihrer Kawasaki die Hagenstraße und beabsichtigte, nach links in den 2. Ring

einzubiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Renault Clio, der

die Schwarzenbergstraße in Richtung Siegfriedring befuhr. Durch den Zusammenstoß

war das Motorrad nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von 5000 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall, K 708 / K

707 zwischen Ehrenbach und Idstein, Freitag, 10.06.2022, 16:02 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es an der Kreuzung der K 708 / K 707 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Eine 26-jährige

Fahrerin eines Mini befuhr die K 708 aus Richtung B 275 kommend in Richtung K

707. An Der Kreuzung K 708 / K 707 übersah sie ersten Ermittlungen zufolge die

Vorfahrt eines von Ehrenbach kommenden 27-jährigen Fahrer eines Kias aus

Eppstein-Bremthal. Der Fahrer sowie die 28-jährige Beifahrerin wurden bei dem

Unfall leicht verletzt, die Fahrerin des Minis wurde schwer verletzt und zur

medizinischen Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Beide

Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe

von ca. 10.000 EUR. Die K 707 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1

¼ Stunde voll gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der

Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126/9394-0 in Verbindung zu

setzten.

Sachbeschädigung an Postbriefkasten, Hünstetten-Görsroth, Hessenstraße,

Samstag, 11. Juni 2022, 00.45 Uhr,

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Hessenstraße in Görsroth auf Höhe der

Kirche zu einer Sachbeschädigung an einem Postbriefkasten, welcher an einem

Ständer angebracht war. Der Briefkasten wurde durch den unbekannten Täter

gewaltsam vom Ständer geschlagen oder getreten. Die Ermittlungen der Polizei zum

Täter sind noch nicht abgeschlossen. Personen, welche Hinweise zum Täter geben

können, werden gebeten sich mit der Polizei in Idstein unter 06126-93940 in

Verbindung zu setzen.

Streitigkeiten auf dem Flötenwanderweg eskalieren,

Oestrich-Winkel Flötenweg, 11.06.2022, 21:00 Uhr

Bad Schwalbach (ots) – Im Rahmen des „Wandererlebnis-Flötenwanderweg“ kam es an

einem der Weinstände zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei im Rheingau

wohnenden Personen. Diese eskalierte noch vor Ort, sodass einer der beiden

seinem Gegenüber eine Glasflasche auf den Kopf schlug, wodurch dieser eine

Platzwunde am Kopf davontrug. Damit bei dem Beschuldigten der genaue Alkoholwert

bestimmt werden konnte, wurde dieser, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Wiesbaden, zur Polizeistation Rüdesheim verbracht, wo ihm Blut durch den

Polizeiarzt abgenommen wurde. Der Geschädigte wurde zur Behandlung seiner

Kopfverletzung parallel mit einem RTW ins Krankenhaus Rüdesheim verbracht.

Bedauerlicherweise kam es hier wenige Stunden später und nach der Erstversorgung

der Wunde, erneut zu Problemen, da der alkoholisierte Geschädigte eine

vorsorgliche Überwachung im Krankenhaus vehement ablehnte und letztlich,

entgegen jeglicher ärztlichen Empfehlung, selbstständig aus dem Krankenhaus

türmte. Eine Polizeistreife konnte den Geschädigten anschließend hochaggressiv

an seiner Wohnanschrift antreffen. Nur durch gutes Zureden von Angehörigen,

sowie dem besonnenen Auftreten der Polizeistreife konnte vor Ort eine weitere

Eskalation verhindert werden, sodass der eigentliche Geschädigte in die

Verantwortung der Angehörigen übergeben werden konnte.

Idstein: Körperverletzung auf privater Feier

Bad Schwalbach (ots) – In der Nacht von Samstag, 11.06.2022 auf Sonntag,

12.06.2022 kam es auf einer privaten Feier in Hünstetten-Limbach zu einer

Auseinandersetzung, bei der ein Gast verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen

zufolge geriet ein 28-jähriger Taunussteiner mit einem bislang unbekannten Gast

in Streit. Dieser mündete in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der

Taunussteiner zu Boden fiel und sich durch eine zerbrochene Flasche eine

Schnittwunde am Arm zuzog. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Der Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die

Polizeistation in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des

Vorfalls, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

06126/93940 in Verbindung zu setzen. Gefertigt: Hilbrecht, POK´in

Am Freitag, 11.06.2022 kam es in Idstein-Heftrich auf dem „Parkplatz am Moor“ zu einem Einbruch in einen PKW.

Mit einem unbekannten

Gegenstand wurde die Heckscheibe des dort abgestellten PKWs eingeschlagen und

eine Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Darin waren Bargeld, Ausweispapiere

sowie Wohnungsschlüssel und PKW-Schlüssel für ein weiteres Fahrzeug. Der

Tatzeitraum liegt zwischen 11:30 und 17:00 Uhr. Es gibt bislang keine

Täterhinweise. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 350EUR. Hinweise auf

verdächtige Personen nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer

06126-93940 entgegen.

Am Samstag, den 11.06.2022 gegen 15:45 Uhr, wurde von einem

Verkehrsteilnehmer ein schwarzer SUV mit Limburger Kennzeichen gemeldet, welcher

trotz durchgezogener Linie und Überholverbot mehrere Fahrzeuge verkehrswidrig

überholte. Zugetragen hat es sich der Vorfall auf der B260 zwischen den

Abfahrten Schlangenbad-Mitte und Schlangenbad-Süd. Geschädigte

Verkehrsteilnehmer, welche in Fahrtrichtung Bad Schwalbach unterwegs waren und

ausweichen mussten, bzw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der

Polizeistation in Bad Schwalbach, Tel. 06124-70780, in Verbindung zu setzen.