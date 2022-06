Landau: Die Polizei-News

Streit mit Vater endet in Messerstecherei und Angriff auf Polizeibeamte

Landau (ots) – Am Samstag 11.06.2022 gegen 10 Uhr geriet ein 23-jähriger junger Mann mit seinem Vater in Streit. Dabei griff der Sohn zu einem Messer und ging auf seinen Vater los. Er verletzte ihn am Unterarm. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Sohn zunächst ohne Gegenwehr gefesselt werden.

Weil er sich auch selbst mit seinem Messer verletzte, musste der Sohn medizinisch behandelt werden. Auf dem Weg zum Rettungswagen trat der Sohn einem Polizeibeamten in dem Bauch, verletzte ihn aber nicht.

Zur weiteren Behandlung kamen der Vater als auch der Sohn in Krankenhäuser. Gegen den Sohn wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet.

Versammlungslage – Polizei zieht positive Bilanz

Landau (ots) – Die Versammlung am 11.06.2022, an der in der Spitze ca. 300 Personen teilnahmen, verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Zwischenfälle. Ein mitgeführtes Plakat, auf dem Impfzwang vom Verfasser mit dem Holocaust gleichgesetzt wurde, hat die Polizei zur rechtlichen Prüfung sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Bereich der Neustadter Straße wurden Versammlungsteilnehmer aus einer Wohnung heraus folgenlos mit Wasser bespritzt. Dieser erste Teil der Versammlung wurde um 17:00 Uhr auf dem alten Messplatz beendet.

Anschließend folgte ein Autorkorso, der in der Spitze mit rund 30 Fahrzeugen durch weite Teile der Stadt führte und schließlich gegen 21:00 Uhr in Annweiler endete. Der Korso wurde mit polizeilicher Begleitung und unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung durchgeführt.

Im Bereich Immelmannstraße wurde ein Teilnehmer des Korsos beleidigt. Darüber hinaus wurde eine Zigarettenkippe durch das offene Fenster in ein Auto geworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Störungen des parallel stattfindenden Kinderfestes lagen der Polizei bis zum Berichtszeitpunkt nicht vor.