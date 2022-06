Verkehrsunfallflucht auf der Hochstraße Süd

Ludwigshafen/B44 (ots) – Am Samstag 11.06.2022 gegen 21.25 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem roten Toyota Aygo den linken Fahrstreifen der Hochstraße Süd aus Mannheim kommend und wollte auf Höhe der Auffahrt Heinigstraße nach rechts auf den rechten Fahrstreifen wechseln.

Da sich zu diesem Zeitpunkt jedoch ein anderes Fahrzeug rechts neben ihr befand und auf ihre Spur wechseln wollte, fuhr die Frau wieder nach links und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite ihres Pkws mit der dortigen Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 18-jährigen Frau und des Fahrzeuges auf dem rechten Fahrstreifen kam es nicht.

Das Fahrzeug, welches sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Bad Dürkheim fort. Der Verkehrsunfallhergang wurde durch die Mitfahrerinnen der 18-jährigen Ludwigshafenerin bestätigt. An der Leitplanke und am PKW ON02 entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 1.500 EUR (Pkw ca. 1.000 EUR, Leitplanke ca. 500 EUR).

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ladendiebstahl im Pennymarkt

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagnachmittag 10.06.2022 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einer Pennymarktfiliale in der Prinzregentenstraße im Hemshof. Ein 48-jähriger Mann soll zunächst Waren aus einem Regal entnommen und diese beim Verlassen des Supermarkts nicht bezahlt haben. Vor der Filiale wurde der Mann durch einen Mitarbeiter des Markts auf den Diebstahl angesprochen.

Als der 48-jährige flüchten wollte, versuchte der Mitarbeiter diesen an seiner Umhängetasche festzuhalten, wobei es zu einem Gerangel zwischen beiden Personen kam. Hierbei wurde der 20-jährige Mitarbeiter leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.