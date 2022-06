Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Schillerplatz

Maxdorf (ots) – In der Nacht vom 12.06.2022 kam es gegen 03:00 Uhr am Schillerplatz zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen konnten nur noch 3 Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Die kontrollierten Personen gaben sich unwissend und unbeteiligt, obwohl einer der Kontrollierten frische Verletzungen aufwies.

Durch einen Zeugen wird berichtet, dass der verletzte Mann von ca. 4 unbekannten Personen geschlagen und getreten wurde. Die Personen waren zuvor mit einer silbernen Mercedes S-Klasse auf den Schillerplatz gerast. Der 27-jährige Mann hatte sich dann auf die gegenüberliegende Seite des Gleisbettes geflüchtet und mit Steinen auf die Täter und den Mercedes geworfen. Die Täter flüchteten daraufhin wieder mit dem Mercedes.

Hierbei beschädigte er auch mehrere unbeteiligte Fahrzeuge, welche an der Örtlichkeit parkten.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 27-jährigen Geschädigten 2 offene Haftbefehle bestanden. Er wurde im Anschluss an den Einsatz in die JVA-Frankenthal verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Nasenbeinbruch – Streit unter Brüdern

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 11.06.2022 gegen 03:35 Uhr, kam es zum Streit zweier alkoholisierter Brüder. Anfängliche Beleidigungen wurden dabei schließlich mit mehrfachen Faustschlägen in das Gesicht beantwortet.

Die Schläge waren derart massiv, dass einem der Brüder die Nase brach. Er musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Entsprechende Strafverfahren gegen beide Beteiligte wurde eröffnet.

Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – In den Fokus einer Polizeistreife geriet Sonntag 12.06.2022 gegen 02:45 Uhr ein PKW-Fahrer, der die Kreisstraße 30 zwischen Waldsee und Schifferstadt mit nicht angepasster Geschwindigkeit befuhr. Zudem kam das Fahrzeug in einer Kurve deutlich auf die Gegenfahrbahn, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmende zu gefährden.

Bei einer späteren Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte einen Wert von 1,44 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Fußgänger auf Kreisstraße

Dudenhofen (ots) – Am Freitag 10.06.2022 um 17.24 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Fußgänger auf der Kreisstraße K15 zwischen Iggelheimer Straße und Ganerb festgestellt, der sich auf die Fahrbahn legte. Ein SUV-Fahrer musste stark bremsen. Der Mitteiler wendete bei der Ganerb und fuhr zurück der Stelle des Ereignisses.

Sowohl SUV als auch Fußgänger waren nicht mehr vor Ort. Letzterer wurde später in der Ganerb festgestellt. Die Polizei Speyer sucht nun den SUV-Fahrer als Zeugen über den beschriebenen Verkehrsvorgang. Dieser oder andere Zeugen möchten sich bitte unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) melden.

Einbruch in Schule

Dudenhofen (ots) – In der Nacht zum Freitag hebelten unbekannte Täter zwei Fenster in der Grundschule in der Iggelheimer Straße auf. Im Innern der Schule wurden Schränke durchwühlt. Verschlossene Schränke wurden aufgehebelt. Auch eine verschlossene Tür wurde angegangen, jedoch vergeblich. Es entstand durch diese Hebelaktionen ein Schaden von ca. 6.000 Euro. Entwendet wurde erstem Überblick zufolge nichts.

Gleiches widerfuhr der dortigen Kita. Auch dort wurde durch wildes, aber erfolgloses Hebeln ein Schaden von ca. 8.000 Euro verursacht, ohne dass etwas entwendet wurde.

Wer in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.