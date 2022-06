119 km/h statt 70km/h (siehe Foto)

Roschbach (ots) – Am heutigen Sonntagvormittag 12.06.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Kreuzung der L516/K54 überwacht.

In einer knappen Dreiviertelstunde mussten 9 Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sie die erlaubten 70 km/h überschritten.

Die unrühmliche Spitzenreiterin, eine 39-Jährige aus der VG Bellheim, war mit 119 km/h unterwegs. Die Dame erwartet ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, 2 Punkte im Fahrerlaubnisregister und 1 Monat Fahrverbot.

Drei verletzte Polizisten

Edenkoben (ots) – Am Sonntag 12.06.2022 kam es in Edenkoben in der Rappenstraße zu einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage durch einen erheblich alkoholisierten 33-Jährigen zum Nachteil seiner Ex-Frau.

Im Rahmen der durchgeführten Gefährderansprache zeigte sich der mehrfach polizeibekannte Mann uneinsichtig und leistete letztendlich gegen eine ausgesprochene Ingewahrsamnahme heftigen Widerstand, der nur durch den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes gebrochen werden konnte.

Dem Beschuldigten wurde im Anschluss nach Einlieferung in die Ausnüchterungszelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Durch die Widerstandshandlung wurden 3 Polizeibeamte zum Teil erheblich verletzt.

Einbruch in Lottogeschäft

Gossersweiler-Stein (ots) – Zwischen dem 09.06.2022 und dem 10.06.2022 drangen Unbekannte in ein Lottogeschäft in Gossersweiler-Stein ein. Hierzu verschafften sie sich durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Diebe entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie mehrere Rubbellose. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Fahrzeugen im Bereich Gossersweiler-Stein nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Vandalismus, Immenser Sachschaden

Maikammer (ots) – Am frühen Abend des 10.06.2022 mussten die Bauleiter des neuen Ärztekomplexes in Maikammer im Oberen Schnetzweg feststellen, dass sich jemand Zugang zur Baustelle verschaffte und hier den Schlauch des Baustellenwassers öffnete.

Über einen längeren Zeitraum suchte sich das Wasser im Erdgeschoss des Rohbaus seinen Weg, sodass es zum Feststellungszeitpunkt bereits einige Zentimeter hoch über die gesamten 300m² Fläche stand.

Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im Bereich von 100.000 Euro anzusiedeln sein. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben (06323-9550) in Verbindung zu setzen.