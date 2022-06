Auseinandersetzung im Zoo – 3 Polizisten verletzt

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Am Samstag 11.06.2022 gegen 15.30 Uhr, kam im Zoo zu heftigen verbalen Streitigkeiten zwischen 2 Männern. Offenbar war es zu der Auseinandersetzung gekommen, da ein 28-Jähriger aus nichtigem Anlass einen Streit mit einem 41-jährigen Zoobesucher gesucht hatte.

Der 28-Jährige sollte nun einer Kontrolle unterzogen werden, zeigte sich aber auch gegenüber den Beamten hochgradig erregt und lief nun mit den Händen vor dem Gesicht auf die Beamten zu, um diesen wieder seinen Ausweis abzunehmen. Trotz sich immer weiter steigernder Gegenwehr durch Tritte und Bisse gelang es, ihn zu Boden zu bringen und zu fixieren.

Da er angab, “dehydriert” zu sein und seine Medikamente nicht eingenommen zu haben, wurde ein Rettungswagen verständigt, mit dem er schließlich in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Zwei der eingesetzten Beamten wurden durch die Bisse leicht verletzt, einer erlitt zudem noch einen Tritt gegen das Knie, ein dritter Beamter trug Schürfwunden am Handgelenk davon.

Randalierer in Lokal

Frankfurt-Niederrad (ots)-(fue) – Am Freitag 10.06.2022 gegen 22.55 Uhr, wurde eine Funkstreife des 10. Polizeirevieres zu einem Lokal in der Lyoner Straße gerufen, da es dort zu Streitigkeiten wegen der Bezahlung der Rechnung gekommen sei. Der 38-jährige Beschuldigte befand sich noch im Lokal und weigerte sich lautstark, seine Rechnung zu bezahlen.

Der Mann, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, pöbelte dabei auch immer wieder andere Gäste an und weigerte sich gegenüber den Polizeibeamten, seine Personalien anzugeben. Aus diesem Grund sollte die Identitätsfeststellung vor dem Lokal erfolgen.

Der Aufforderung, dass Lokal zu verlassen kam er zunächst nach, nicht ohne jedoch noch einen Gast im Eingangsbereich lautstark und aggressiv zu belästigen. Vor dem Lokal schlug und trat er nach den Beamten und traf einen von ihnen an Knie und Hand. Dies hatte eine blutende Wunde an der Hand und ein geschwollenes Knie zu Folge.

Da der Beschuldigte immer weiter um sich schlug und trat, war es nur mit großer Mühe möglich, ihn zu Boden zu bringen und zu fixieren. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme wurde der 38-Jährige wieder entlassen.

Aus dem Main gezogen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Ein offensichtlich unter Rauschmitteln stehender 22-jähriger Mann stürzte am Sonntag 12.06.2022 gegen 03.15 Uhr, vor den Augen mehrerer Zeugen an der Nordseite des Holbeinsteges ohne Fremdeinwirkung in den Main. Zwei Passanten, 22 und 24 Jahre alt, sprangen in den Main.

Es gelang ihnen, den 22-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen und an Land zu bringen. Der 24-Jährige schaffte es jedoch nicht mehr, aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen und konnte durch Polizeibeamte des 1. und des 3. Revieres mittels einer Rettungsleine aus dem Wasser gezogen werden.

Der 22-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Polizeibeamten erstversorgt. Anschließend wurde er zur stationären Aufnahme verbracht.

Brand an zwei Dachstühlen im Dornbusch

Feuerwehr Frankfurt (ots)-(tka) – Gegen 12:40 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt in den Bundenweg in den Stadtteil Dornbusch zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl eines Gebäudes im Vollbrand, der Dachstuhl des Nachbargebäude war ebenfalls betroffen. Daraufhin wurden umfangreich Einsatzkräfte und Fahrzeuge nachalarmiert.

Aufgrund der hohen Temperaturen mussten die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit immer wieder für Trinkpausen ausgetauscht werden. Gegen 15:30 Uhr war das Feuer gelöscht. Beide Häuser sind nach Begutachtung eines Statikers nicht mehr bewohnbar.

Die Löscharbeiten wurden mit mehreren Rohren im Innen- und Außenangriff, unter anderem über zwei Drehleitern, durchgeführt. Insgesamt wurden 32 Atemschutzgeräte zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Einzelne Einheiten sind noch längere Zeit mit Aufräum- und Nachöscharbeiten beschäftigt. Nach jetzigem Stand wurde niemand bei dem Einsatz verletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat die Polizei die Brandursachenermittlung aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

Insgesamt waren 32 Fahrzeugen und 124 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Neben Einheiten des Rettungsdienstes und der Berufsfeuerwehr kamen die Freiwilligen Feuerwehren Ginheim, Heddernheim, Praunheim, Seckbach, Eschersheim und Hausen zum Einsatz.

Trickdiebstahl

Frankfurt-Niederursel (ots)-(fue) – Eine 80-jährige Frau aus dem Gerhart-Hauptmann-Ring, wurde am Samstag 11.06.2022 gegen 13.00 Uhr, vor ihrem Haus von einem Unbekannten angesprochen. Dieser bot ihr an, die Einkaufstaschen bis zu ihrer Wohnungstür zu tragen. Die 80-Jährige nahm das Angebot dankend an.

Vor der Wohnungstür angekommen, bat der Unbekannte um ein Blatt Papier, welches ihm die Frau auch holen wollte. Nun bemerkte sie, dass sich der Mann zwischenzeitlich in ihr Wohnzimmer geschlichen hatte und nun schnellen Schrittes die Wohnung wieder verließ.

Die Geschädigte musste dann das Fehlen ihres Schmuckkastens feststellen. Darin befanden sich verschiedene Armbänder, eine Uhr und Ringe. Der Gesamtwert des Stehlgutes dürfte sich auf etwa 2.000 EUR beziffern.

Der Täter wird beschrieben als 40-45 Jahre alt und 175-180 cm groß. Osteuropäisches Erscheinungsbild, schlank, kurze, dunkle Haare, trug eine FFP 2 Maske. Bekleidet mit einer blauen oder grauen Baumwolljacke und blauen Jeans. Führte einen hellen Einkaufsbeutel mit sich.

Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Frankfurt/Nieder-Erlenbach (ots)(fue) – Ein Zeuge konnte am Samstag 11.06.2022 gegen 00.10 Uhr in der Georg-Büchner-Straße einen Unbekannten dabei beobachten, wie dieser versuchte, dass Schloss eines Fahrrades aufzubrechen. Nachdem der Täter den Zeugen bemerkt hatte, flüchtete er in ein nahe gelegenes Gebüsch, trat kurze Zeit später aber wieder hervor und setzte sein Werk fort.

Dem Täter gelang es jedoch nicht, das Schloss zu knacken, weswegen er sich in Richtung der U-Bahnhaltestelle Nieder-Eschbach davonmachte. Durch die Mitteilung des Zeugen konnte er dort durch die Polizei erkannt und festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, welcher noch eine geringe Menge Marihuana mit sich führte.

Einbrecher überrascht

Frankfurt-Höchst (ots)-(fue) – Ein 60-Jähriger kehrte am Samstag 11.06.2022 gegen 23.30 Uhr, in seine Wohnung in der Königsteiner Straße zurück. Dort überraschte er einen Einbrecher, welcher gewaltsam in die Wohnung eingedrungen war, in seinem Badezimmer. Der Täter hatte sich bereits Schmuck zum Transport zurechtgelegt und war gerade dabei, Kosmetikartikel einzustecken.

Zunächst zeigte sich der Tatverdächtige zugänglich und ging mit dem 60-Jährigen ins Wohnzimmer, von wo aus die Polizei verständigt werden sollte. Plötzlich jedoch flüchtete er durch den Innenhof über ein rund 2 Meter hohes Stahltor. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Gotenstraße auf dem Boden liegend angetroffen werden.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 42-Jährigen, der auf Grund seines apathischen Zustandes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen