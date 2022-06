Pkw landet im Maisfeld

Dipperz (ots) – Zu einem kuriosen Unfall mit zum Glück noch glimpflichem Ausgang kam es heute Vormittag gegen 09:40 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wisselsrod und Wissels (Gemeinde Dipperz). Eine 54-jährige Frau aus Dipperz wollte mit ihrem Pkw Mitusbishi Colt eine vorausfahrende Radfahrerin überholen, streifte sie aufgrund zu geringen seitlichen Abstands aber mit dem rechten Außenspiegel an deren Hand.

Während es der 31-jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Dipperz gelang, das Fahrrad ohne Sturz zum Stehen zu bringen, verlor die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich auf der Fahrbahn und schleuderte die Böschung hinab in ein angrenzendes Maisfeld.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 2.500 EUR. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Künzell: Unfall nach Brötchenkauf

Gegen 10:00 h kam es auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Straße Am Frankengrund in Künzell zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Künzeller wollte mit seinem VW Passat rückwärts ausparken. Hierbei übersah er einen, neben dem Fahrzeug stehenden, Fußgänger und touchierte diesen beim Ausparken.

Der 55-jährige Mann aus Pilgerzell wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde nicht beschädigt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Friedewald. Am 10.06.2022, um 12:21 Uhr befuhr ein 20-jähriger junger Mann aus Leinefelde-Worbis mit seinem PKW BMW die Bundesstraße 62 aus Bad Hersfeld OT Sorga kommend in Fahrtrichtung Friedewald. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr mit seinem Krad die Bundesstraße 62 in entgegengesetzte Richtung.

Aufgrund eines Überholmanövers des Motorradfahrers musste der junge Mann nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Motorrad zu vermeiden. Hierbei touchierte er die Leitplanke rechtsseitig neben der Fahrbahn. Der Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern bzw. seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Fahrer oder das Motorrad liegen derzeit nicht vor. Am PKW sowie an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Friedewald-Motzfeld. Am Freitag, dem 10.06.2022, um 14:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Fulda mit seinem PKW Opel mit Anhänger die Rhönstraße in der Ortslage Motzfeld aus Richtung Friedewald kommend in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Zur selben Zeit befuhr ein 30-jähriger junger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Mercedes Sprinter der Firma Hermes die Steinstraße aus Richtung “Im Bruchfeld” kommend in Fahrtrichtung der Rhönstraße.

An der Kreuzung Rhönstraße/ Steinstraße missachtete der Mercedes-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten “Opel-Gespannes” und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstag, den 11.06.2022 um 09:25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus dem Haunetal mit seinem PKW VW Touran den Hubertusweg in Richtung Hainchenweg. Ein 65-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr zur selben Zeit mit seinem PKW VW Golf die Heinrich-von-Stephan-Straße und wollte nach rechts in den Hubertusweg einbiegen.

Der Mann aus dem Haunetal missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrtsregelung “rechts vor links” und stieß mit dem kreuzenden VW Golf des Bad Hersfelders zusammen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Fulda (ots) – Am Donnerstag 09.06.2022 gegen 16.20 Uhr, ist eine 19-jährige Frau aus Eichenzell mit ihrem PKW Seat Ibiza die Künzeller Straße in Richtung Fulda gefahren. Verkehrsbedingt hat der PKW vor diesem Fahrzeug, ein Opel Astra, der von einem 21-jährigen Mann aus Fulda gefahren wurde, in Höhe der Richard-Wagner-Straße gebremst und kam zum Stillstand.

Trotz einer Vollbremsung war es für die junge Frau nicht mehr möglich, rechtzeitig abzubremsen und sie fuhr auf das bereits stehende Fahrzeug auf. Es wurde niemand verletzt. Der verursachende PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Nüst (ots) – Am Samstag 10.06.2022 kam es zwischen 07-09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Friedhofs in Nüst. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug unterwegs war, fuhr vom Friedhof in Richtung Liethring und hat dort einen Maschendrahtzaun gestreift.

An dem Zaun ist ein Sachschaden von etwa 150 EUR entstanden. Hinweise zu dem Verursacher werden an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580 erbeten.

