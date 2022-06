Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am frühen Sonntag 12.06.2022 ging beim Polizeinotruf der Anruf eines 56-jährigen Mannes ein, der in seiner Wohnung in der Offenbacher Landstraße brutal ausgeraubt wurde. Gegen 04.00 Uhr wurde er von 2 Tätern im Schlaf überrascht und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Mit Klebeband wurde er dann gefesselt sowie Augen und Mund damit zugeklebt.

Nach etwa 1 Stunde gelang es ihm, sich zu befreien und die Polizei zu verständigen.

Die gesamte Wohnung war durchwühlt. Die Täter hatten verschiedene Uhren und Bargeld im Gesamtwert von mehreren zehntausend EUR entwendet. Vermutlich waren sie durch das Küchenfenster in die Wohnung eingedrungen.

Da der 56-Jährige durch die Schläge schwer verletzt wurde, musste er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Die Ermittlungen durch die Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551299 zu melden.

Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen