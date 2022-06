Frankfurt-Gallus (ots)-(fue) – Am Freitag 10.06.2022 gegen 23.25 Uhr, schlug eine 46-jährige Frau, nach mehreren Faustschlägen ins Gesicht, mit dem Kopf auf den Asphalt. Kurz versuchte die 46-Jährige noch den nordafrikanischen aussehenden Täter zu verfolgen, als sie das Bewusstsein verlor. Passanten fanden dann die Frau.

Die 46-Jährige stieg an der S-Bahn Haltestelle der Linie 6, “Festhalle/Messe” aus. Der spätere Täter verließ dort ebenfalls die S-Bahn. Die Geschädigte benutzte die Unterführung an der Haltestelle um zu einem Treppenaufgang an der anderen Seite zu gelangen, welcher auf die Emser Brücke führt.

Dabei hielt sie ihr Smartphone in den Händen und führte ein Gespräch per Videocall. Aus diesem Grund konnte sie durch ihre Handykamera erkennen, wie sich der unbekannte Täter von hinten näherte. Der Mann versuchte dann, der 46-Jährigen das Smartphone zu entreißen, wogegen sich die Frau zur Wehr setzte.

Daraufhin schlug ihr der Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass die Frau stürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt schlug. Der Täter nahm nun das Smartphone an sich und flüchtete.

Der nieder geschlagenen Frau gelang es noch sich aufzurappeln und den Mann bis zum Treppenaufgang zu verfolgen, wo sie das Bewusstsein verlor.

Die 46-Jährige wurde dann von Passanten aufgefunden, welche den Rettungsdienst und die Polizei verständigten. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, Ziegenbart, Haare seitlich kurz, oben mittellang und nach hinten gekämmt. Trug einen schwarzen Jogginganzug, darauf eine italienische Flagge abgebildet. Trug Adidas-Schuhe und eine Bauch-/Gürteltasche mit der Aufschrift “HACER” über der Brust.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter Tel: 069-75551499.

