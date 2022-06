Wiesbaden (ots)-(cp) – Nach einer Pfefferspray-Attacke in der Toilette einer Diskothek, fanden zeitgleich vor der Diskothek Auseinandersetzungen statt, bei denen die Polizei bereits im Einsatz war. Als 150-200 Menschen auf die Straße strömten, wurde die Lage unübersichtlich, erst recht da es zu weiteren Auseinandersetzungen kam und mehrere Personen die Einsatzmaßnahmen störten.

Am Samstag 11.06.2022 gegen 04:30 Uhr ging die Musik in einer Diskothek aus und die Party wurde jäh beendet. Eine unbekannte Person hatte zuvor auf der Herrentoilette des Clubs in der Wilhelmstraße Pfefferspray versprüht und mehrere Gäste klagten über Atemwegsreizungen.

Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt in anderer Sache bereits vor der Diskothek wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Einsatz. Hier störte ein 22-Jähriger massiv die Maßnahmen, leistete gegen die folgende Ingewahrsahmnahme erheblichen Widerstand und wurde daher festgenommen, als dann plötzlich schlagartig ein Großteil der Gäste den Club verließ.

Als weitere Streifen der Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr eintrafen, waren 150 bis 200 Menschen auf die Straße geströmt und die Lage war dementsprechend unübersichtlich. Erst recht, da es weiter zu diversen Auseinandersetzungen kam und mehrere Personen die Einsatzmaßnahmen störten.

Eine 24-jährige warf währenddessen eine Glasflasche in Richtung zweier Türsteher, verfehlte sie nur knapp und wurde durch die Polizei festgenommen. Ebenso wie ein 26-jähriger Mann, der einen anderen schlug und höchst aggressiv gewesen sein soll. Und auch ein 24-Jähriger durfte die Nacht bei der Polizei verbringen, nachdem er die Einsatzkräfte zunächst gestört und beleidigt hatte.

Das Gros der Gäste verließ indes nach mehreren Lautsprecherdurchsagen die Örtlichkeit. Soweit bisher bekannt, wurden durch das Versprühen des Pfeffersprays 5 Personen verletzt. 3 Frauen im Alter von 18, 25 und 27 Jahren erlitten Atemwegsreizungen, wobei die 18-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. 2 weitere Personen, eine 31-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann verletzten sich beim Verlassen des Clubs, der 24-jährige so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Hinweise auf die Person, die das Pfefferspray versprüht hat, liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere aber etwaige weitere Geschädigte und Verletzte, sich unter Tel: 0611 345-2140 zu melden.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen