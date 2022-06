Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 11.06.2022 gegen 18:00 Uhr, meldet die Security des Kieswerks am Silbersee einen in der Schlammgrube eingesunkenen Jugendlichen. Trotz mehrfach aufgestellter Warnschilder betrat der 16-Jährige zusammen mit 2 Freunden das Betriebsgelände und badete in der dortigen Schlammgrube. Das tückische Schlamm-Wasser-Gemisch wirkte wie Treibsand und zog den Badenden immer weiter ein.

Nachdem sich der Unglücksvogel auch mit Hilfe seiner Freunde nicht aus seiner misslich Lage befreien konnte, informierte der Securitymitarbeiter Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach einer ca. 40-minütigen Rettungsaktion konnte der Jugendliche mit einer leichten Unterkühlung in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht werden.

Nun droht den 3 Abenteurern eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Das Betreten des Werksgeländes und das Baden in Schlammgruben ist lebensgefährlich! Das Befolgen der Warnhinweise ist daher unerlässlich.