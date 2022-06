Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: E-Scooter-Ausflug endet mit Anzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 11.06.2022 um 14:20 Uhr, wurde im Rahmen der Streife, ein E-Scooter kontrolliert, weil an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Über den Verlauf der Kontrolle, konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Weiterhin wurde eine Anzeige gegen den Fahrzeugführer wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstellt.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Innenstadtbereich

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom 11.06.2022 auf den 12.06.2022 kam es um ca. 03:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 4-5 Personen. Zwei Personen, welche mit Fahrrädern die Straße Schütt befuhren, verwickelten sich in einen Streit mit 2-3 weiteren Personen, welche selbige Straße mit einem Auto befuhren. Im Rahmen dieses Streits stieß ein bislang unbekannter Täter, einen der beiden Fahrradfahrer von seinem Fahrrad, wobei dieser sich leicht am Kopf verletzte. Danach verließ der Täter, zusammen mit den weiteren Fahrzeuginsassen, die Tatörtlichkeit mit dem Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug habe es sich, nach Angaben des Geschädigten und des Zeugen, um einen silbernen VW Golf gehandelt. Zeugenhinweise bitte unter der angegebenen Telefonnummer bzw. E-Mailadresse. Telefon: 06321-854-0, E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt nach Drogenkonsum ohne Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 11.06.2022 um ca. 18:50 Uhr fiel der Polizei im Rahmen der Streife ein mit zwei männlichen Personen besetztes Kleinkraftrad in der Sauterstraße auf, da der Fahrzeugführer keinen Sicherheitshelm trug. Beim Erblicken des Streifenwagens, bremste der Fahrzeugführer abrupt ab und der männliche Sozius flüchtet fußläufig. Der Fahrzeugführer wendete sein Kleinkraftrad und entzog sich so der polizeilichen Kontrolle. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer jedoch, neben seinem Kleinkraftrad, an der Halteranschrift festgestellt werden. Hier wurden drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer festgestellt und dieser zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Im Nachgang konnte durch die Polizei ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Neustadt: Fahrt unter Drogeneinfluss ohne Führerschein und Zulassung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 11.06.2022 um ca. 19:50, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle, bei einem Autofahrer drogentypische Auffallerscheinungen hinsichtlich Marihuana festgestellt. Der Fahrzeugführer gab an, vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Zuvor hatte der Fahrzeugführer direkt aus freien Stücken zugegeben, dass er keinen Führerschein besitze. Weiterhin gab der Fahrzeugführer an, dass er das Fahrzeug selbst am Vortag aus Ludwigshafen überführt habe. Im Nachgang konnte durch die Polizei ermittelt werden, dass auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen, nicht für dieses ausgegeben wurden.

Neustadt: Täter nach Trunkenheitsfahrt zu Fuß gestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen der Streife wurde am 12.06.2022 um 00:50 Uhr, ein Roller, besetzt mit zwei männlichen Personen, im Horstweg festgestellt. Auffällig war, dass die beiden männlichen Personen keine Sicherheitshelme trugen. Da der Fahrzeugführer auf Anhaltesignale nicht reagierte, wurde sodann die Verfolgung aufgenommen. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten, musste die Verfolgung durch die Polizei zu Fuß fortgesetzt werden. Auch die zwei männlichen Personen ließen ihr Fahrzeug zunächst zurück. In der Umgebung konnte eine männliche Person festgestellt werden, welche beim Anblick der Polizei versuchte, durch ein Gebüsch zu flüchten – dieser Versuch misslang. Die Person konnte durch die Polizei als der geflüchtete Fahrzeugführer identifiziert werden, nicht zuletzt auch durch den bei ihm gefunden Fahrzeugschlüssel des Rollers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass die 27-jährige männliche Person keine erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller besaß.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):