Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.06.2022

Bad Dürkheim: Brand an der Burg Schlosseck

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 10.06.2022, gegen 09:00 Uhr kam es in Bad Dürkheim, im Bereich der Burg Schlosseck, zu einem Schwelbrand ohne offenes Feuer. Der Brand konnte durch das Forstamt entdeckt werden und betraf eine Fläche von 7×7 Metern. Auf Grund der Wetter- und Spurenlage kann derzeit eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Wenn Sie Hinweise zu auffälligen Personen oder Personengruppen geben können, welche sich zuvor im Bereich der Burg Schlosseck aufgehalten haben, teilen Sie diese bitte der PI Bad Dürkheim mit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim, Weisenheim am Berg, Friedelsheim: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim / Weisenheim am Berg / Friedelsheim (ots) – Am 09.06.2022 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde auf der L517 bei Weisenheim am Berg eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 7 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 63 km/h gemessen.

Die nächste Kontrolle wurde in Bad Dürkheim in der Sonnenwendstraße durchgeführt. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr konnten keine Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30km/h festgestellt werden. Es wurden mehrere Bürgergespräche geführt. Die Kontrolle wurde sehr positiv aufgenommen.

In Friedelsheim wurde der Verkehr in der Bahnhofstraße gemessen. Bei regem Verkehrsaufkommen wurde erfreulicherweise nur 1 Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Dieser wurde bei erlaubten 50km/h mit 83 km/h gemessen.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitsüberwachung in der Kaiserslauterer Straße konnten ebenfalls keine Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30km/h festgestellt werden.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin – Zeugen und Radfahrer gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.06.2022 gegen 08:00 Uhr wurde eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg hinter dem Holunderring in Bad Dürkheim verletzt. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Verlängerung des Holunderweges. In einer unübersichtlichen Kurve kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem bislang unbekannten entgegenkommenderen Fahrradfahrer. Die 16-Jährige wurde dabei am Handgelenk und am Knöchel verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Mann war, ca. 25-30 Jahre alt, hatte ein südeuropäisches Aussehen und trug einen Vollbart. Er war mit einem neon-blauen Fahrrad unterwegs. Es liegen keine weiteren Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Friedelsheim: Durchfahrtskontrollen

Friedelsheim (ots) – Am 08.06.2022 zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde, aufgrund der Sperrung der Hauptstraße in Friedelsheim, im Bereich des Feldweges beim Kindergarten, das dortige Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt 5 Fahrzeugführer befuhren verbotswidrig den Wirtschaftsweg und müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.

Friedelsheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Friedelsheim (ots) – Am 08.06.2022 gegen 14:00 Uhr konnte in der auf dem Wirtschaftsweg zwischen Friedelsheim und Gönnheim der Fahrer eines Mercedes-Transportes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Großkarlbach: Verkehrsunfall infolge Vorfahrtsverletzung

Großkarlbach (ots) – Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand beim Zusammenstoß zweier Pkw an der Einmündung Hauptstraße / Bissersheimer Straße am gestrigen Donnerstag, 09.06.2022, gegen 15:30 Uhr. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Toyotas wollte von der Bissersheimer Straße nach links in die Hauptstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von rechts herannahenden 33-jähigen Nissanfahrerin. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Haßloch: Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am 09.06.2022 in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr ein blaues E-Bike im Wert von 5000 Euro. Das E-Bike stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Sportgelände im August-Schön-Weg in Haßloch. Zeugen werden gebeten, die Polizeiinspektion Haßloch zu kontaktieren.

Haßloch: E-Scooter sichergestellt

Haßloch (ots) – Auf dem Rathausplatz waren zwei 13-Jährige mit ihren E-Scootern unterwegs, als sie von der Polizei kontrolliert wurden. Weil sie das erforderliche Mindestalter für das Fahren eines E-Scooters noch nicht erreicht hatten, nahmen die Beamten die beiden Roller mit und übergaben sie den Eltern. Die Polizei weist darauf hin, dass man 14 Jahre alt sein muss, um mit einem E-Scooter am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.

Haßloch: Farbschmiererei bei der Tafel

Haßloch (ots) – Bereits am vergangenen Wochenende (5.-7. Juni) haben Unbekannte an der Ausgabestelle eine Scheibe mit schwarzer Farbe beschmiert. Auch waren Kratzer auf dem Glas festzustelle. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Bockenheim: Verkehrsunfall mit Flucht

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 09.06.2022, gegen 16:35 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrer eines roten PKW Hyundai die Weinstraße in Bockenheim in Fahrtrichtung Grünstadt. Etwa in Höhe der Einmündung Kellereistraße fuhr der PKW- Fahrer aufgrund eines entgegenkommenden Busses weiter rechts. Hierbei kollidierte sein rechter Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines an dieser Stelle geparkten PKW Toyota. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, da er keinen Schaden an seinem Spiegel feststellen konnte. Wenige Minuten später sah er sich seinen Außenspiegel dann genauer an und konnte nun einen kleinen Schaden daran erkennen. Hiernach meldete er den Unfall sofort bei der Polizei. Das geschädigte Fahrzeug, von dem lediglich bekannt ist, dass es sich um einen hellfarbenen PKW Toyota handeln soll, war beim Eintreffen der Streife nicht mehr an der Unfallörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf das geschädigte Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Forst: Amphetamin konsumiert

Forst (ots) – Amphetamin konsumiert und anschließend mit dem Auto gefahren ist am Freitag um kurz nach Mitternacht (10. Juni, 0:15 Uhr) ein 34-Jähriger aus Haßloch. Zwischen Forst und Wachenheim kontrollierte eine Streife den Mann und merkte, dass etwas nicht stimmte. Ein Schnelltest zeigte, dass er Amphetamin konsumiert hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein blieb erst mal bei der Polizei.

Grünstadt: Streitendes Paar leistet Widerstand gegenüber der Polizei

