Cannabidiol (oder auch unter dem Namen CBD bekannt) ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden.

Der Wirkstoff kommt auf natürliche Weise in Hanf vor und die Hanfpflanze wurde so kultiviert, dass Nutzhanf mittlerweile im Gegensatz zu Marihuana eine Cannabispflanze ist, die kaum das berauschende THC, dafür aber große Mengen an CBD enthält. In diesem Artikel haben wir einen Ratgeber zusammengestellt, der darüber berichtet, was zu beachten ist. Mittlerweile kann man aus vielen verschiedenen Herstellern auswählen, denn viele Menschen wollen mittlerweile CBD Öl kaufen. In der Werbung sieht man es noch nicht allzu oft, aber viele Bewertungen zeigen, dass der Fokus mittlerweile auf natürlichen Mitteln wie dieser Pflanze liegt.

Was ist CBD Öl?

Das Cannabinoid CBD ist eines von vielen Cannabinoiden, die man in Cannabis Sativa findet. Zumeist gibt es ein Trägeröl wie Bio-Hanfsamenöl, welches als Basis des Öls zum Einsatz kommt. Die anderen Inhaltsstoffe sind sehr simpel und übersichtlich. Für die Wirkungen bei den Produkten gibt es dann noch CBD. CBD wird meistens in reiner Form zum Beispiel als Kristalle in das Öl gegeben, um den CBD Gehalt zu erhöhen.

Es stehen viele verschiedene Öle zur Verfügung, die verschiedene Eigenschaften haben. In ihren Effekten unterscheiden sie sich nicht allzu stark, zudem muss dies noch weiter erforscht werden. Zudem sind meistens auch noch andere Cannabinoide sowie Terpene enthalten. Diese können sich gegenseitig bestärken, was als Entourage Effekt bezeichnet wird. Der Geschmack eines solchen Mittels wird in den meisten Fällen als leicht nussig und ansonsten mild bezeichnet. Zudem gibt es aber je nach Anbieter auch verschiedene Öle, denen noch Geschmacksstoffe zugefügt wurden. So kann man die verschiedenen Öle zum Beispiel auch für die Zubereitung von Salaten nutzen. In den meisten Fällen wird es allerdings pur genutzt.

Wirkung von CBD Öl

Je nach CBD Gehalt und Menge wirkt CBD verschieden. Zunächst einmal können die Cannabinoide an die Rezeptoren des Cannabinoid Systems andocken. Das Endocannabinoid System ist Teil des zentralen Nervensystems welches für die Regulierung von Schmerz und Schlaf mitverantwortlich ist. Als Nahrungsergänzungsmittel wird es oft bei Unruhe eingesetzt. In Form eines Medikaments wird es bei einigen Krankheiten wie MS eingesetzt, mit denen Schmerzen verbunden sind. Allerdings müssen weitere Studien die konkrete Wirkungsweise von dem Pflanzenstoff aus der Natur noch weiter erforschen und belegen.

CBD Öl Nebenwirkungen

Die meisten Nutzer machen gute CBD Öl Erfahrungen. Der Körper verträgt die Inhalte der verschiedenen CBD Mittel recht gut und alles in allem gibt es nur selten Beschwerden nach der Einnahme von CBD Öl. Bei der Einnahme von CBD darf es zu keinem Rausch kommen, denn es darf allerhöchstens 0,4 Prozent THC enthalten sein. Nach der Anwendung von dem Pflanzenstoff aus Cannabis oder Hanf sollte keine unerwünschte Wirkung auf den Körper auftreten. Health Canal DE berichtet jedoch, dass einige nach der Einnahme der Substanz aus der Hanfpflanze unter Mundtrockenheit oder Müdigkeit leiden können.

Wie nimmt man CBD Öl ein?

Die Frage der CBD Öl Dosierung ist ziemlich einfach zu beantworten, denn die verschiedenen Öle kann man mit einer Pipette gut dosieren. Natürlich sollte man hier den Anweisungen des jeweiligen Anbieters folgen und auch daran denken, was man selbst mit der Nutzung erreichen möchte. An und für sich ist die Nutzung aber sehr einfach. So sollte man sich einige Tropfen unter die Zunge träufeln und das Öl dann einige Sekunden unter der Zunge lassen. Über die Mundschleimhaut sollte der Körper den Wirkstoff dann aufnehmen und er kann in den Blutkreislauf gelangen. Dies kann man je nach Bedarf auch mehrmals täglich machen. Es hängt natürlich auch ein wenig davon ab, wie viel CBD in den Tropfen enthalten ist. Zudem wird dazu geraten, es eher am Abend zu sich zu nehmen, da es beruhigend sein kann.

Fazit

Abschließend kann man sagen, dass man der Gesundheit etwas Gutes tun kann. Manche Nutzer preisen es gar als Wundermittel bei Stress, allerdings sind die Effekte bei jedem anders. Zudem hängt die jeweilige Wirkung auch stark von der Dosierung ab. Bei Schmerzen haben einige Studien gezeigt, dass man eine höhere Menge an Cannabidiol braucht, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Man kann Cannabidiol in vielen verschiedenen Formen online bei den Anbietern bestellen. Der Versand braucht in den meisten Fällen nur einige Tage. Die Berichte der verschiedenen Nutzer haben gezeigt, dass es sich um ein vielversprechendes Mittel handeln kann. Allerdings sind die Ergebnisse auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich und es muss noch weiter erforscht werden, auf welche Weise es genau wirkt.