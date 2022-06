Kaiserslautern: Big Band des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr spielt für den guten Zweck

Kaiserslautern – Am Freitag, 10.06.2022, war die Big Band des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in der Fruchthalle zu Gast. Der Erlös des Benefizkonzerts geht an alt-arm-allein, die Altenhilfe für Stadt und Landkreis Kaiserslautern.

Das ursprünglich für 2020 geplante Konzert musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Das Konzert in Kaiserslautern war eines von vier Konzerten der Big Band der aktuellen Tournee (Hilden, Kaiserslautern, Mettmann (11.06.), Zingsheim (12.06.)).

Die Auftritte zählen zu den Höhepunkten während der musikalischen Ausbildung junger Menschen in der Bundeswehr, berichtet Oberstabs- und Lehrfeldwebel Michael Gilcher. „Das Repertoire enthält bewusst diverse Genres, vom Glenn Miller-Sound bis zur Musik unserer Zeit“, so der aus Kusel stammende Gilcher, „wir werden ein Jung wie Alt ansprechendes zweistündiges Konzert vorbereiten und darbieten.“